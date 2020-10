So soll das neue Bauprojekt an der Ecke Göttinger Straße/Leipziger Straße nach der Fertigstellung aussehen. (Justus Grosse Real Estate GmbH)

Die Justus Grosse GmbH hat in Findorff wieder Großes vor. Auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Leipziger/Göttinger Straße soll in zwei Jahren ein Neubaukomplex mit dem Namen „Findorff Living“ stehen. Die Projektentwickler rechnen mit der Baugenehmigung in den kommenden Wochen. Dann soll auch der Vertrieb starten. Auf den Markt kommen insgesamt 44 Eigentumswohnungen mit einem bis fünf Zimmern und Größen zwischen 40 und 140 Quadratmetern.

Mit seinen drei Voll- und zwei Staffelgeschossen orientiert sich das Gebäude an den Dimensionen der Nachbarschaft. Eine Tiefgarage wird Stellplätze für 32 Autos sowie einen großen Fahrradabstellraum bieten. Sämtliche Wohnungen besitzen mindestens einen Balkon oder eine Terrasse. 300 Quadratmeter Dachfläche sollen intensiv begrünt und die beiden Straßenbäume vor dem Grundstück erhalten werden.

Mehr zum Thema Interview „Findorff verändert sich“ Gönül Bredehorst, 43, ist Beiratssprecherin in Findorff. Wir sprachen mit ihr über die Vorzüge des ... mehr »

Von einem „positiven Impuls für den Straßenraum“, der sich „harmonisch in den Bestand eingliedert“ sprach Architekt Hans-Jürgen Hilmes, der für den Entwurf verantwortlich zeichnet, und in Findorff bereits das Justus Grosse-Projekt „Findorffer Tor“ an der Innsbrucker/Hemmstraße geplant hatte. Zu den imposanten Referenzen des Büros Hilmes Lamprecht mit Sitz an der Rembertistraße gehörten in den vergangenen Jahre der Landmark-Tower, die Portland- und Newport-Gebäude sowie Bömers Spitze in der Überseestadt.

Ende 2019 hatte es erste Gespräche mit der Eigentümergemeinschaft gegeben, berichtete Projektleiterin Katrin Senker. Nach einigen Monaten Bedenkzeit schlug die Justus Grosse Real Estate GmbH zu und besiegelte den Kaufvertrag für eine ungenannte Summe. Das Immobilienunternehmen hat eine Investitionssumme in Höhe von rund 17,5 Millionen Euro für das Neubauprojekt veranschlagt. Die Verkaufspreise für die Wohnungen stehen noch nicht fest. Senker geht aber davon aus, dass die Quadratmeterpreise mit dem Neubau „Münchner Bogen“ vergleichbar sein werden.

Mehr zum Thema Nutria-Sichtung am Weidedamm-Fleet Noch ist kein Schuss gefallen Am Weidedamm-Fleet wurden Nutrias gesichtet, und der Umweltbetrieb Bremen hat die Bremer Stadtjäger ... mehr »

Das war auch der wesentliche Punkt, den der Findorffer Fachausschuss „Bau, Klima, Umwelt und Verkehr“ an dem Projekt zu bemängeln hatte: „Wir hätten uns bezahlbaren Wohnraum gewünscht“, erklärte Ausschusssprecher Ulf Jacob (Grüne) im Anschluss an die Sitzung im Alten Pumpwerk. Im Großen und Ganzen begrüßte der Ausschuss, was er im Rahmen seiner öffentlichen Sitzung im Alten Pumpwerk zu sehen und zu hören bekam.

Auf besonderes Gefallen stieß die spannend strukturierte Fassadengestaltung mit den gestaffelten Höhen. „Sehr schön, bietet was für´s Auge“, kommentierte Hille Brünjes (SPD). Verbesserungsbedarf sah der Ausschuss bei der Planung des Spielplatzes auf dem Hof, der nur über eine Treppe – sprich: nicht barrierefrei – erreichbar ist. Zudem werden eine Unterflur-Abfallanlage an der Leipziger Straße sowie eine externe E-Tanksäule an der Leipziger Straße gewünscht. Und schließlich sollen die Projektplaner prüfen, ob das Gründach nicht auch mit einer Fotovoltaikanlage kombiniert werden könnte.

Langjährige Bewohner des Stadtteils könnten sich noch an die Wäschefabrik Jansen & Wollens erinnern, die seit den 1950er-Jahren auf dem Gelände ansässig war. In der jüngeren Vergangenheit wurde das Hinterhaus von einem Discounter genutzt. Seit einem guten Jahrzehnt ist die Leipziger Straße 65 die Adresse der Bremer Gewürzhandel GmbH, die auf 600 Quadratmetern Verwaltung, Produktion, Lager und auch ein Ladengeschäft betreibt, und im Juli dieses Jahres die Kündigung erhielt.

Mehr zum Thema Findorffer Highlights Findorff ist in erster Linie ein Wohngebiet und daher nicht gespickt mit touristisch relevanten ... mehr »

„Natürlich wären wir gerne geblieben“, sagt Geschäftsführer Daniel König. „Der Standort, das Umfeld, die Kunden: Das hat hier schon sehr viel Spaß gemacht“. Nachdem im Stadtteil nichts Passendes zu finden war, steht nun fest, dass der Betrieb Ende des Jahres aus Findorff auszieht und im Januar in der Vahr wiedereröffnet. Auf dem Findorffer Wochenmarkt sind Königs Kräuter und Gewürze schon lange nicht mehr erhältlich, stellt König klar. „Wir werden immer wieder mit einem Branchenkollegen verwechselt“.

Einige hundert Meter entfernt von „Findorff Living“ ist die Bautätigkeit bereits in vollem Gange. Die Findorffer Wohnungsbaugenossenschaft Espabau errichtet „Modernes Wohngefühl zum Mieten“ – so der Projekttitel. Durch Aufstockungen im Bestand und einen Neubau werden insgesamt 41 neue Mietwohnungen geschaffen. Die Gebäude an der Leipziger Straße 44-48 und 52-56 wurden bereits umfangreich modernisiert und ausgebaut.

Modernisierung und Aufstockung

Die sechs neu entstandenen Staffelgeschosswohnungen mit 115 Quadratmetern Wohnfläche kommen Ende des Jahres auf den Markt. Im kommenden Jahr folgen die Modernisierungen und Aufstockungen der Gebäude Leipziger Straße 36-40 und Dresdener Straße 1-3/Ecke Leipziger Straße 32. 2022 sind die Häuser an der Halberstädter Straße 18-28 an der Reihe, die um zehn neue Wohnungen zwischen 25 und 115 Quadratmetern ausgebaut werden.

Verbindungsstück und „Leuchtturmprojekt“ ist der Neubau an der Dresdener Straße 8. In den vier Geschossen plus Staffelgeschoss entstehen 18 barrierefreie Wohnungen, die voraussichtlich im Sommer des kommenden Jahres bezugsfertig sein werden. Die Mietpreise für die Neubauwohnungen werden laut Espabau um 14 Euro pro Quadratmetern betragen.