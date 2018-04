BUND veranstaltet Aktionstag

Nicht wegwerfen, da geht noch was!

Matthias Holthaus

Lindenhof. Was passiert eigentlich mit all den Dingen, die im Haushalt übrig sind? Und lässt sich daraus noch etwas machen? Der BUND Bremen, die Bremer Umwelt Beratung und ihre Partner wollen mit dem Aktionstag „Nicht Wegwerfen! Da geht noch was!“ am Mittwoch, 31. Mai, von 15 bis 18 Uhr im Stiftungsdorf Gröpelingen, Elbinger Straße 6, genau diese Frage in den Fokus rücken.