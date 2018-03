März, und 2. April, komplett geschlossen.

Das erfrischende Nass wartet im Südbad am Freitag, 30. März, von 10 bis 18 Uhr, am Sonnabend, 31. März, von 8 bis 21 Uhr, am Sonntag, 1. April, von 10 bis 18 Uhr. Am Ostermontag bleibt es geschlossen. Das Westbad ist nur am Sonnabend, 31. März, von 9 bis 15 Uhr und am Montag, 2. April, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Vitalbad kann ebenfalls am Sonnabend, 31. März, zwischen 11 und 16 Uhr und am Montag, 4. April, von 10 bis 15 Uhr geschwommen werden.