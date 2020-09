Die Recyclingstation in Findorff ist derzeit nur eingeschränkt geöffnet. (Roland Scheitz)

Es wird Zeit, dass die Findorffer Recyclingstation an der Kissinger Straße wieder zum Normalbetrieb übergeht: Das ist die Auffassung des Findorffer Fachausschusses für Bau, Klima, Umwelt und Verkehr. Der Ausschuss will von der Bremer Stadtreinigung erfahren, was dagegen spricht. In einem ersten Schritt werden die Verantwortlichen aufgefordert, künftig zumindest wieder an den Tagen Freitag und Sonnabend zu öffnen. Außerdem solle die Zufahrt für Autos und Lastenräder wieder gestattet werden. Denn die jetzige Regelung sei alles andere als serviceorientiert und kundenfreundlich, hieß es bei der öffentlichen Sitzung vom 15. September.

Nach wochenlanger Schließung wurde die Station an der Kissinger Straße Ende Juni nach Drängen aus dem Stadtteil wieder geöffnet, und ist zurzeit an den Wochentagen Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 17 Uhr zugänglich: Unzeiten für berufstätige Nutzer, wie Ausschusssprecher Ulf Jacob (Grüne) weiß: „Ich habe den Recyclinghof seit Monaten nicht mehr von Innen gesehen“. Unverständlich sei auch, warum der Hof nach wie vor nur Fußgänger zulasse. Wegen der ohnehin getrennten Ein- und Ausfahrten ließe sich der Betrieb auch mit Autos „wunderbar organisieren“, lautet die Überzeugung von Hille Brünjes (SPD). Die aktuelle Regelung mache „keinen Sinn“, bestätigte Birgit Busch. „Warum sollen die Leute vor dem Gelände parken, und ihre Abfälle in den Hof schleppen?“, fragte sich die Vorsitzende des Findorffer Bürgervereins. Mit dem Auto ginge es nicht nur schneller. Man könne damit auch verhindern, dass die Bürgersteige vor dem Gelände zugeparkt würden.

Politischer Rückhalt für die Einrichtung

Aus ökologischer und nachhaltiger Sicht sei es nicht vertretbar, bis zur Blocklanddeponie zu fahren, um Grünschnitt zu entsorgen, heißt es in der Beschlussvorlage, die David Theisinger (SPD) formuliert hatte. Da es inzwischen ein erprobtes Hygiene- und Wegekonzept seitens der Recyclinghof-Leitung gebe, erscheine eine komplette Öffnung nicht unrealistisch oder gar abwegig. Der Ausschuss bekräftigte seinen politischen Rückhalt für die Einrichtung. Was immer die geplante Neukonzeption der städtischen Recyclingstationen zu bedeuten habe: In Findorff sei eine Schließung „nicht durchsetzbar”, so Jacob. „Der Beirat steht voll hinter dem Recyclinghof”.