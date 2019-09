Das Kinderhaus am Pulverberg kann weitermachen – theoretisch jedenfalls: Die Genehmigung für die 2017 im Rahmen der Sofortmaßnahme Mobilbauten (Sopromob) zunächst für zwei Jahre aufgestellten Container wird bis 31. Juli 2022 verlängert. Das hat Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) am Mittwoch in der Bildungsdeputation mitgeteilt, nachdem die CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Sandra Ahrens eine Anfrage zur Zukunft der Einrichtung gestellt hatte. Der Senatorin zufolge steht fest, dass die Baubehörde grünes Licht für das Vorhaben geben werde.

Alles gut also? Keinesfalls. Wie berichtet, hatte die Hans-Wendt-Stiftung als Träger seit Monaten auf eine Verlängerung der Genehmigung gewartet, die Ende September ausläuft. Dass es nun eine Verlängerung geben soll, davon hat auch Andreas Schnabel vom Vorstand der Stiftung gehört: „Ich habe aber bisher nichts schriftliches dazu und nur eine Zusage per Mail bis zum 31. Juli 2020.“

Noch keine politische Entscheidung

Vor diesem Hintergrund sei vor einiger Zeit die unternehmerische Entscheidung gefallen, zum 1. August 2020 am Standort Graubündener Straße in Osterholz eine neue Einrichtung zu eröffnen – auch im Sinne der Belegschaft, der man eine sichere Perspektive bieten müsse: „Ich kann die Mitarbeiter, die ich habe, dort eins zu eins einsetzen.“

Angesichts des Fachkräftemangels, so Schnabel, sehe er „Probleme, gleichzeitig zwei Standorte aufrecht zu erhalten.“ Was die Sache für ihn zusätzlich kniffelig macht: Streng genommen habe man für den zukünftigen Standort noch keine politische Entscheidung.

„Wir sind als Träger zwischen zwei Mühlsteine gekommen“ so Schnabel. Schließlich habe die Hans-Wendt-Stiftung dem Bildungsressort schon vor längerer Zeit das Angebot gemacht, mit der Einrichtung in eine Immobilie am Randweg in Oslebshausen zu ziehen: „Wir hatten auch einen Investor.“ Hätte man dazu positive Signale erhalten, „dann hätten wir uns die Graubündener Straße zweimal überlegt.“ Sein Fazit: „Es ist ein vielschichtiges Problem, wo ich seit 2017 dran bin.“

Die Eltern der 60 in der Einrichtung betreuten Kinder wollen, dass die Kita bleibt; sie haben sich mit der Bitte um Unterstützung an den Gröpelinger Beirat gewandt. „Es wäre schade, wenn die Gruppen in ihrer jetzigen Konstellation auseinander gerissen werden. Einige Kinder sprechen kaum Deutsch“, weiß Elternsprecherin Charline Troue.