Kathrin Luckhardt (von links), Yvonne Eilers-Prill und Melanie Smith sind auf sich alleine gestellt, nachdem die Arztpraxis, in der sie arbeiten, geschlossen wurde. (Roland Scheitz)

Oslebshausen. Von einem Tag auf den anderen stehen seit Kurzem Patientinnen und Patienten einer Oslebshauser Arztpraxis an der Schragestraße 4 vor verschlossenen Türen: Anfang März hatte überraschend die dort seit mehr als zehn Jahren tätige Hausärztin und Diabetologin ihren drei Mitarbeiterinnen per E-Mail mitgeteilt, dass die Praxis aus gesundheitlichen Gründen umgehend geschlossen werden müsse.

„Seitdem sind wir relativ auf uns alleine gestellt, der Austausch ist nicht so da“, sagt Yvonne Eilers-Prill, die in der Praxis für Beratung und Schulungsangebote verantwortlich ist.

Auf dem Hinweisschild, das das Praxisteam daraufhin am Eingang aufgehängt hat, sind eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse zu finden, über die Patientinnen und Patienten Kontakt zum Team aufnehmen und sich ihre Akten aushändigen lassen können. Hierzu fühle sich das Praxisteam den etwa 1500 Patienten gegenüber verpflichtet, erklärt dies Eilers-Prill: „Aber wir wissen nicht, wie lange wir die Situation so noch aufrecht erhalten und Akten herausgeben können. Die Zukunft ist ungewiss und wir wissen nicht, was passiert.“

Aktuell stünden zum Teil Patienten weinend in der Praxis und wüssten nicht, wohin sie sich wenden sollten, da sie in anderen Praxen nicht aufgenommen würden, erzählt die medizinische Fachkraft: „In dieser schlimmen Corona-Krise, in der wir stehen, wird unseren Patienten der Boden unter den Füßen weggerissen. Für viele sind wir gerade der letzte soziale Kontakt.“

Niemand müsse Sorge haben, nun keinen Arzt mehr zu haben, sagt dazu Johannes Grundmann, Vizepräsident der Ärztekammer Bremen: „Die Hausärzte, die bisher Patienten an die Diabetologin überwiesen haben, sind nun Ansprechpartner und können auch Teststreifen, Medikamente und Insulin verschreiben.“ Alles Weitere sei nun Sache der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), zu deren Aufgaben es unter anderem zählt, die ambulante Versorgung im Land Bremen sicher zu stellen.

Sprecher Christoph Fox zufolge ist man dort sowohl mit der Ärztin als auch mit dem Team im Gespräch. „Die Ärztin hat uns mitgeteilt, dass sie aktuell nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen kann. Unser letzter Stand ist, dass sie vermutlich ihre Zulassung zurückgeben wird“, so Fox. Um den Praxisbetrieb aufrecht zu erhalten, habe die KV versucht, eine Vertretung zu organisieren: „Das hat aber offenbar nicht geklappt.“

Der Fall sei dabei nicht ungewöhnlich, so Fox: „Es kommt durchaus vor, dass ein Arzt ausfällt, weil er krank wird oder schlimmstenfalls stirbt.“ Der Oslebshauser Ärztin habe man geraten, einen bevollmächtigten Vertreter als Ansprechpartner zu benennen, der nun alles Weitere regeln könne – vor allem, ob die Praxis an einen Nachfolger übergeben oder aufgegeben werde: „Formal ist bislang die Ärztin für uns die Ansprechpartnerin und momentan wissen wir noch nicht, wohin die Reise geht.“

Dem Praxisteam sei die KV dabei sehr dankbar dafür, dass es sich nun für die Weitergabe der Patientenakten engagiere, so Fox außerdem: „Das ist wirklich toll. Sonst wäre es für die Patienten schwierig, da dranzukommen.“

Sorge, mit einer Schließung der Praxis in die Arbeitslosigkeit zu rutschen, haben Yvonne Eilers-Prill und ihre Kolleginnen aufgrund ihrer hohen Qualifikation nicht. Sie würden aber trotzdem gerne weiter in „ihrer“ Praxis bleiben, sagt die medizinische Fachangestellte: „Wir brauchen für unsere uns lieb gewonnenen Patienten unbedingt einen ärztlichen Nachfolger. Das kann auch ein Allgemeinarzt sein. Unser Wunsch wäre, dass jetzt einfach jemand sagt: ‚Ich überlege schon länger, eine Praxis zu eröffnen – das ist jetzt der Augenblick, wo ich es einfach tue!’ Wir haben hier eine super Anbindung, die Praxis ist ebenerdig und barrierefrei und hat eine gute und moderne Ausstattung.“