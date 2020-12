Seit dem 1. November ist das Nachbarschaftshaus Helene Kaisen (Na') in Gröpelingen für Besucher geschlossen. Die Mitarbeiter sind aber telefonisch erreichbar. (Roland Scheitz)

Zwei Lockdowns, unterbrochen von einem reduzierten Angebot unter strengen Hygienebedingungen: Für die Besucher der Senioren-Begegnungsstätten im Bremer Westen war 2020 kein einfaches Jahr. Die Einrichtungen haben aber reagiert, um Mittel und Wege zu finden, der Vereinsamung älterer Menschen etwas entgegenzusetzen.

„Wir haben viel telefonischen Kontakt und schreiben Briefe“, sagt etwa Sabine Kruse vom Nachbarschaftshaus Helene Kaisen (Na’), zu dem auch ein Begegnungszentrum für Ältere gehört. 150 Briefe habe ihr Team während des ersten Lockdown im Frühjahr verschickt und daraufhin von den Empfängern viele erfreute und dankbare Rückmeldungen bekommen, erzählt die Hausleiterin.

Sozialer Anlaufpunkt in der Nachbarschaft

„Es gab ganz viele Rückrufe und wir haben sogar Pralinen vorbeigebracht bekommen. Das zeigt noch mal, wie wichtig gerade solche quartiersbezogenen Einrichtungen sind, wo Menschen Vertrauen aufgebaut haben, wo sie hingehen – und wo die Familie es auch zulässt, dass die Senioren da hingehen. Weil sie wissen, dass hier auch auf die Gesundheit geachtet wird.“

Denn als das Na’ nach dem ersten Lockdown schrittweise wieder öffnen durfte, ging dies nur mit Hygienekonzept. Gleichzeitig übernahmen die Ehrenamtler vom „Dielendienst“ andere Schichten. Denn es musste ständig jemand vor Ort sein, um alle Besucher darauf hinzuweisen, beim Betreten des Hauses die Hände zu desinfizieren und für eine etwaige Rückverfolgung von Infektionsketten Kontaktdaten zu hinterlassen.

„Manche hatten tatsächlich Tränen in den Augen“

„Ab Juni haben wir die Selbsthilfegruppen wiedergeholt, die waren besonders wichtig. Ab August und September kamen dann nach und nach alle anderen wieder. Die waren alle so froh, manche hatten tatsächlich Tränen in den Augen“, so Kruse. Für ihr Team gab es nun ganz neue Aufgaben: Alle Gruppen ins Hygienekonzept einweisen und die Räume jeweils entsprechend vorbereiten. Unter anderem wurden dafür die Bestuhlungspläne digitalisiert, erzählt Kruses Stellvertreter Guido Hanslik: „Dabei haben wir dann auch sämtliche Laufwege der einzelnen Gruppenbesucher, zum Beispiel zur Toilette, mit einberechnet – das war ein ganz schönes Puzzle. Aber es hat geklappt!“

Hanslik hat am 1. April im Na’ angefangen – zwei Wochen nach Beginn des ersten Lockdown. Die Arbeit im Haus unter Normalbedingungen kennt er bis heute nicht. Dennoch ist der Findorffer mittlerweile voll in der Einrichtung angekommen und hat schon etliche Besucher kennengelernt – oftmals per Telefon. „Am Anfang ging es vielen Leuten einfach nur ums Reden“, erzählt er, „ich hatte da wirklich bewegende Gespräche.“

Seit November geschlossen

Seit 1. November ist das Nachbarschaftshaus nun wieder geschlossen. Was einigen Stammgästen in diesem Jahr wohl ganz besonders fehlen wird: die traditionelle Weihnachtsfeier an Heiligabend, zu der das Na’ immer am 24. Dezember unter dem Motto „Weihnachten gemeinsam“ alle einlädt, die nicht allein sein möchten. Das ist in diesem Jahr nicht möglich, weshalb in den vergangenen Tagen mit Unterstützung durch die Anneliese Loose-Hartke Stiftung Päckchen gepackt und verteilt worden sind – an die Weihnachtsgäste und an andere, denen das Na’ über seine Aktivitäten verbunden ist.

Und noch ein dicker Stapel Post ist in diesen Tagen vom Na‘ verschickt worden: Mehrere Hundert Weihnachtskarten, diesmal mit einer Absage. Denn auch der traditionelle Neujahrsempfang „Gröpelinger Neujahr“ im Januar muss dieses Mal ausfallen. „Das gab es noch nie, seit ich hier bin“, sagt Sabine Kruse, „aber 2022 geht’s weiter!“

Einrichtungen in Win-Gebieten werden gefördert

Das neue Jahr beginnt aber dennoch auch mit einer guten Nachricht für Bremens Senioren-Treffs: Sie bekommen 2021 mehr Mittel. So möchte die Stadt unter anderem gezielt in sogenannten Win-Gebieten (also in benachteiligten Quartieren, die über das Programm Wohnen in Nachbarschaften (Win) gefördert werden) die Begegnungsangebote für ältere Menschen stärken. Dort erhalten die Begegnungszentren ab Januar 43 000 statt bisher 33 000 Euro pro Jahr, sodass in den Einrichtungen zukünftig mehr Personalstunden finanziert werden können.

Im Bremer Westen betrifft dies unter anderem das Seniorenzentrum im Na’ und auch das im Bürgerhaus Oslebshausen, das etwa 70 Stammbesucher im Alter von 60 bis 95 Jahren verzeichnet. Die Erhöhung der Mittel ist ein richtiger Schritt, meint Kruse: „Es ist ein Gewinn, dass man sich personell aufstocken kann. So kann man auch noch mal anders arbeiten.“