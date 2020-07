Wer an Markttagen einen Parkplatz finden möchte, muss früh aufstehen. Ein neues Parkkonzept könnte das ändern. (Roland Scheitz)

Zu ihrem schönen großen Wochenmarkt können sich die Findorfferinnen und Findorffer nur beglückwünschen. Doch die Marktkaufleute sind auch angewiesen auf die Kundschaft von außerhalb, die nicht mal eben zu Fuß oder mit dem Rad vorbeikommen kann. Einen Parkplatz zu bekommen wird indes immer schwieriger. Damit die auswärtigen Besucher nicht auf Dauer vergrellt werden, sieht Messe-Chef Hans Peter Schneider nur eine Lösung: Das Parken am Markt muss systematisch geregelt werden. Warum die Marktbeschicker und ihre Kunden davon profitieren würden, wenn die Parkdauer begrenzt und kontrolliert wird, erklärte Schneider jüngst dem Findorffer Wirtschaftsausschuss.

Wer zurzeit auf dem Parkplatz zwischen Markt und Jugendzentrum sicher einen Parkplatz finden will, muss sehr zeitig kommen – am besten vor sieben Uhr. „Danach sind die meisten Plätze belegt“, berichtete Schneider, der als Geschäftsführer der M3B GmbH seit zweieinhalb Jahren auch für den Großmarkt und die Bremer Wochenmärkte zuständig ist. Die Blockade bestehe während der gesamten Marktdauer, weil der überwiegende Teil der parkenden Pkw dem Personal der Marktstände gehöre, konnte auch Marktsprecherin Marie Pigors bestätigen. Die Messe Bremen hatte ihnen ein Angebot gemacht: Die Marktmitarbeiter dürfen ihre Autos kostenlos im Messe-Parkhaus unterstellen. Doch dieser Weg scheint zu unbequem. „Das hat nur eine Handvoll mitgemacht“, so Pigors.

In der Corona-Phase wurde der Mangel noch verstärkt, weil auf der Marktfläche genügend Abstand geschaffen werden musste. Das Ordnungsamt hatte für die Lieferwagen und Anhänger der Marktbeschicker mehrere Reihen Parkfläche abgesperrt – laut Schneider viel mehr als nötig. Es habe Wochen gedauert, bis der Großmarkt erwirken konnte, dass die „völlig übertriebene“ Maßnahme wieder rückgängig gemacht wurde. „Doch auch wenn Corona geht – das Parkplatzproblem bleibt“, prophezeite Schneider. Vor allem an den Sonnabenden ziehe der Findorffmarkt Kunden aus der ganzen Stadt und darüber hinaus an. „Der Parkplatzmangel wird mittlerweile zum limitierenden Element. Wenn der Markt attraktiv bleiben soll, dürfen wir das nicht dulden“, so der Messe-Chef.

Eine Bewirtschaftung habe daher „oberste Priorität“, so Schneider. Er könne sich daher vorstellen, die Parkdauer an den Markttagen auf zwei Stunden zu begrenzen. Weil gleichzeitig verhindert werden müsse, dass motorisierte Kunden auf der Suche nach einem freien Plätzchen durch die angrenzenden Wohnstraßen kreisen, gehöre er auch zu den Befürwortern des Bewohnerpark-Systems im angrenzenden Quartier. Als „dritte Säule“ des neuen Konzepts sei schließlich die Einrichtung eines „Messe-Taxis” noch nicht vom Tisch. Die Idee, die gemeinsam mit dem Verein der Findorffer Geschäftsleute entwickelt wurde: Marktkunden parken kostenlos auf der Bürgerweide, und werden mit einem Großraumtaxi zum Markt und in die Findorffer Einkaufsstraßen gebracht.

Lastenrad-Bringdienst weniger erfolgreich als gehofft

Bislang sei die Umsetzung von der Krisensituation der vergangenen Monate aufgehalten worden – und von dem unerwartet komplizierten Verfahren, das unter anderem die Beantragung einer Linienlizenz erfordere. Als weniger erfolgreich als erhofft habe sich der Lastenrad-Bringdienst erwiesen, der mehr Marktkunden motivieren sollte, auch bei Großeinkäufen auf das Auto zu verzichten. Der kostenlose Service, den Großmarkt und Marktbeschicker in Kooperation mit der Klimazone Findorff eingerichtet hatten, war im Sommer des vergangenen Jahres an den Marktsamstagen angelaufen. „Das Angebot wurde aber nicht so angenommen wie erwünscht“, berichtete Schneider.

Die Parksituation am Findorffmarkt beschäftigt den Ortsbeirat seit Jahren – und zwar so sehr, dass die Stadtteilpolitik dafür einen Sonderausschuss bildete. In einem ersten Schritt trat Ende 2013 eine neue Parkregelung für die Fläche zwischen Kindergarten und Marktbunker in Kraft. Ihr Ziel war es, die dauerparkenden Marktwagen, die bis dato kreuz und quer über die Fläche verteilt abgestellt wurden, von dem Platz zu verbannen. Im Bereich zwischen Jugendzentrum und Marktbunker dürfen seit 2016 nur noch Personenkraftwagen parken. Auf der Mittelfläche dürfen die Verkaufswagen und Anhänger der Marktleute auch außerhalb der Markttage stehen bleiben. Für die neuen Vorschläge erbaten sich die Ausschussmitglieder Bedenkzeit. Sie wollen sich zunächst in ihren jeweiligen Fraktionen und anschließend gemeinsam mit dem Ausschuss für Bau und Verkehr beraten.

Auf das Konsumverhalten der Kundschaft wirkt sich die derzeitige Lag ganz unterschiedlich aus, wie eine kleine Umfrage unter den Marktleuten ergab. Weil der Verzehr auf dem Gelände zurzeit untersagt ist, verzeichnet Manuela Grätz deutliche Umsatzeinbußen an ihrem Stand „Esskultur”. „Uns fehlen die 18 Außenplätze sehr”, erzählt die Gastronomin. Bei Obst- und Gemüsehändler Andreas Mrosek laufen die Geschäfte indes zufriedenstellend. „Wir merken, dass die Menschen mehr zu Hause kochen und zurzeit besonders auf gesunde Ernährung achten”, sagt er. „Wenn im Fernsehen eine Kochsendung gelaufen ist, steigt direkt danach die Nachfrage für bestimmte Gemüsesorten wie Fenchel oder Chicorée”. Erfreulich sei, dass viele neue Kunden die Vielfalt und Frische des Angebots auf dem Wochenmarkt für sich entdeckt hätten – darunter viele junge Familien. Wenn es nach ihm gehe, so Mrosek, dürfe sich diese Nachwirkung der Pandemie gerne als nachhaltig erweisen.