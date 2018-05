Lisa Hübotter, hier mit ihren Plänen für das Fest auf dem ehemaligen JVA-Gelände im Blockland, hatte kurzfristig abgesagt. (Roland Scheitz)

Wenn bei herrlichstem Grillwetter ein Vortragsabend derart gut besucht ist, beweist das: Die Gastgeber haben mit ihrem Thema den Nerv getroffen. „Zukunft Kleingärten im Bremer Westen“ lautete der Titel, und obwohl Referentin Lisa Hübotter kurzfristig absagen musste, entwickelte sich im Klimacafé an der Münchener Straße eine rege Diskussion. Kontrovers war sie eher nicht: Podium und Publikum, das zu fast hundert Prozent aus Parzellisten bestand, waren sich einig, dass die Stadt ihre Kleingartengebiete leidenschaftlicher schützen sollte.

„Green Urban Labs“ nennt sich das Projekt des Bundesumweltministeriums für die Erhaltung und Entwicklung von städtischem Grün. Bremen gehört zu den bundesweit zwölf Modellstädten und hat sich vorgenommen, bis 2020 das Kleingartengebiet zwischen Blockland, Gröpelingen und Walle in ein Naherholungsgebiet zu verwandeln: mit artenreichen Wiesen, Obst-Naschgärten, Land- und Wasserwegen, die zum Spazierengehen einladen. Dies erklärte Moderator Ulf Jacob (Initiative Leben in Findorff) zur Einleitung.

Mehr zum Thema Zukunft von Kleingärten im Bremer Westen Behörde gegen Parzellen-Bebauung Die Umweltbehörde will sich in den kommenden drei Jahren verstärkt um brachliegende ... mehr »

Wie und wo genau das vorstellbar sei, das konnte ohne die erkrankte Projektleiterin nicht geklärt werden. Die praktische Umsetzung könnte nach Meinung von Rainer Föllmer allerdings eine „schwierige Kiste“ werden. „Die Problematik besteht darin, dass es sich nicht um eine zusammenhängende Brachfläche handelt“, erklärte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Findorff, die die Kleingartenvereine Nürnberg, Hufe, Tulpe, Eiche und Flora vertritt, und fragte sich: „Sollen diejenigen Parzellisten, die dazwischen ihre Gärten bewirtschaften, dafür weichen?“.

Die nächste gute Gelegenheit, Näheres zu erfahren, bietet sich beim Frühsommerfest am 3. Juni. Auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Blockland werden sich die Organisatoren vom „Green Urban Lab“ präsentieren, rundherum wollen eine ganze Reihe Akteure aus Vereinen, Initiativen und Institutionen für ein abwechslungsreiches Tagesprogramm sorgen. Für den Besuch von Lisa Hübotter im Klimacafé soll es einen Nachholtermin geben, kündigte Jacob an.

Hintergrund des Projekts „Grün-Labor“ ist die Tatsache, dass in den Kleingartengebieten des Bremer Westen der Leerstand wuchert. Nach aktuellen Schätzungen sind 460 Gärten verlassen. Dass es in manchen Gebieten immer mehr werden, dazu habe die Stadt selbst beigetragen, berichteten Parzellisten. „Unser Weg war früher eine tolle Nachbarschaft von super gepflegten Gärten“, berichtete beispielsweise die Besitzerin eines Kleingartens am Waller Fleet. Mittlerweile sei eine ganze Reihe der Eigenlandparzellen verkauft worden, nachdem die Kaisenhausbewohner ausgezogen waren. Die neuen Besitzer allerdings hätten keinerlei Interesse an der Gartenpflege und ließen die Parzellen verwahrlosen.

Frühsommerfest am 3. Juni

Die Wallerin vermutet: Seit in der Stadt über die Wohnbebauung in brachliegenden Kleingärten diskutiert werde, würden die Grundstücke als gewinnbringende Spekulationsobjekte betrachtet. Die Frage, was mit ihren Gärten auf Dauer passieren werde, entmutige die ansässigen Parzellisten. „Es herrscht eine große Unsicherheit. Wer will denn noch Geld in Haus und Garten investieren, wenn zu befürchten ist, dass dort irgendwann gebaut werden soll?“, fragte die Parzellistin. „Kleingartenrebell“ Carsten Siemering vom Waller Verein „Union“ bestätigte: „So lange das Thema Bauland im Hinterkopf ist, werden Eigenland-Parzellen verkommen.“

Kritik gab es auch am Umgang der Stadt mit den Kaisenhäusern. Mit dem Abriss verlassener Häuser und der Räumung der Gärten gehe es nur schleppend voran. Als Kompromiss sei für die Zwischenzeit gestattet worden, die Häuser gärtnerisch zu nutzen, erklärte Fachberater Siemering. Diejenigen Parzellisten, die sich darauf einließen und solche Gärten bewirtschafteten, müssten allerdings mit dem „Damoklesschwert“ leben, dass über kurz oder lang Abrisstrupps mit schwerem Gerät anrückten. Aus Erfahrung weiß der Waller: „Die Gärten waren hinterher eine Vollkatastrophe.“

Für die Vereine seien leer stehende Parzellen ein Verlustgeschäft, schilderte Uwe Stuckenbrock, Vorsitzender des Kleingartenvereins Blockland. „Wie müssen dafür Pacht bezahlen, auch wenn wir selbst keine Pacht einnehmen.“ Die Blocklander nähmen daher die Sache selbst in die Hand und brächten leer stehende verwilderte Gärten gemeinschaftlich auf Vordermann, berichtete Stuckenbrock. Ergebnis: „Wir haben alle Gärten verpachtet.“ Viele der neuen Vereinsmitglieder hätten Migrationshintergrund. „Wir beobachten eine starke Entwicklung hin zum Kleingarten“, so der Vereinsvertreter. „Ich glaube daher nicht, dass es in der Stadt zu viele Gärten gibt. In Zukunft werden es eher zu wenige sein.“

Mehr zum Thema Nach Ärger um Trampolins in Kleingärten Neue Gartenordnung wird überarbeitet Die Mehrheit der Gartenfreunde Bremens haben den neuen Entwurf der Gartenordnung zurückgewiesen. ... mehr »

Mit ihrer Funktion für Klimaschutz, Artenvielfalt und dem Trend zum „Urban Gardening“ sollten die Kleingärtner gegenüber der Politik stärker auftrumpfen, hieß es, und Vereine und Gartennachbarschaften müssten ihre Interessen aktiver und selbstbewusster vorbringen. Für Stadtbewohner, die das Leben auf Parzelle genießen möchten, aber sich nicht permanent an einen Garten binden wollen oder können, wären „Wochenendgebiete“ eine Alternative, findet eine vereinsfreie Wegegemeinschaft aus einem Gebiet westlich des Torfkanals. Die Gartenbesitzer wünschen sich die Umwidmung bereits seit Jahren – bislang ohne Erfolg, wie sie berichteten.

Um Leerständen entgegenzuwirken und das Parzellenleben für künftige Generationen attraktiv zu machen, seien „kreative Lösungen“ gefragt, lautete der Appell von Carsten Siemering. Statt auf unnötige Beschränkungen und starre Regeln zu bestehen, müsse ein Umdenken einsetzen, wie ein Kleingarten auszusehen habe. Kurz: „Mehr Vielfalt, weniger Verwaltung“. Parzellistin und Umweltaktivistin Rike Fischer resümierte: „Wir können nicht genug Gärten haben. Sie sind ein Riesen-Schatz und ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität in Bremen.“