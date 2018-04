Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

„Peter und der böse Wolf“ in der Grundschule am Pastorenweg

Frank Hethey

Allerhand zu sagen und mitunter auch zu lamentieren hatte Schauspieler Leo Mosler vom Figurentheater „Mensch Puppe“ am Freitag bei der Aufführung von „Peter und der Wolf“ in der Grundschule am Pastorenweg. Beim Konzert vor rund 250 Schülern schlüpfte Mosler abwechselnd in verschiedene Rollen - mal gab er den Peter, dann dessen Großvater, den bösen Wolf oder aufgeregte Tiere.