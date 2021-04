An der Gröpelinger Heerstraße stadteinwärts verhindern zwischen Morgenlandstraße und Moorstraße seit Juli Metallpfähle, dass dort geparkt wird. (Roland Scheitz)

Lindenhof. Nachdem im Juli eine Baumschutzmaßnahme an der Gröpelinger Heerstraße für Kritik von Anwohnern gesorgt hat, hat sich nun ein Bürger an den Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft gewandt, um die Rücknahme der Maßnahme zu erwirken. Die Grünfläche zwischen den Bäumen sei bis dahin als Parkbucht genutzt worden, was auch geduldet wurde, heißt es in der Petition, die bislang knapp 100 Unterstützer hat und noch bis zum 28. April mitgezeichnet werden kann: „Nun sind dort zwischen den Bäumen Stahlpfeiler eingesetzt, um angeblich die Bäume beziehungsweise die Baumwurzeln zu schützen. Leider wurden damit auch circa 40 Parkmöglichkeiten zunichtegemacht.“ Dabei habe das Vorbohren und Einsetzen der Stahlpfeiler die Wurzen womöglich mehr beschädigt als das geduldete Parken auf den Grünflächen. Die Pfeiler sollten deshalb wieder entfernt werden.

Bereits im Juli 2020 hatte die Angelegenheit den Gröpelinger Beirat beschäftigt, nachdem sich auch dort Anwohner beschwert hatten. Die Poller seien notwendig, um die gestressten Bäume dort zu schützen, hatte daraufhin damals das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) in Absprache mit dem Umweltressort mitgeteilt. Denn Straßenbäume absorbierten Lärm und Schadstoffe, wandelten Kohlendioxid in Sauerstoff um, senkten bei Hitze die Temperaturen und sorgten für ein schöneres Ortsbild. Deshalb sei es erklärtes Ziel der Stadt, die Lebens- und Wuchsbedingungen für Bäume zu verbessern.