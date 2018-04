Die 80-jährige Ulla Lohmann (links) nutzt schon fleißig das Netz. Hausleiterin Lydia Metz sieht neue Ansprüche der Bewohner. (Roland Scheitz)

Findorff. Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet voran und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis ältere Menschen auch nach dem Umzug in das betreute Wohnen, nicht mehr auf das Internet verzichten wollen. Das Curanum Findorff möchte Vorreiter sein und öffnet sein WLAN ab Juli dieses Jahres für Bewohner, Besucher und Mitarbeiter. Möglich gemacht hat dies eine Gesetzesänderung im vergangenen Herbst.

Lydia Metz leitet das Zentrum für Betreuung und Pflege in Findorff seit zehn Jahren. Im Vergleich zu ihrer Anfangszeit hat sich nicht nur fachlich einiges geändert - auch die Ansprüche der Bewohner haben sich gewandelt. Wenn Interessenten sich heutzutage bei ihr melden, sei die Frage, ob die Einrichtung über Internet verfügt, zwar nicht das Hauptthema, sagt die Leiterin, das Angebot an sich spiele aber immer häufiger eine Rolle. „Vor fünf oder sechs Jahren hat sich dafür noch kein Mensch interessiert, das hat sich eindeutig geändert“, bestätigt Metz.

Netz wird geöffnet

Die technische Infrastruktur ist im Curanum Findorff bereits vorhanden. Die Nutzung sei jedoch noch immer mit einigen Umständen verbunden, meint Metz und erklärt den Ablauf: „Wer bei uns das WLAN nutzen möchte, muss erst einmal in die Verwaltung gehen und sich dort einen Registrierungscode geben lassen. Mit diesem Code ist der Zugang dann einen Tag lang frei.“ Dieses Verfahren ist im Zentrum für Betreuung und Pflege in Findorff bald überflüssig. Ab Sommer dieses Jahres wird es nur noch ein einziges Zugangspasswort geben, das jeder im Haus ohne zeitliche Beschränkung nutzen kann. „Wir werden den Code auf große Plakate drucken und diese an verschiedenen Stellen für jedermann sichtbar aufhängen“, kündigt Lydia Metz an.

Dass es bislang sehr viel umständlicher war, lag an der gesetzlichen Grundlage. Bis Ende des vergangenen Jahres war es aus rechtlichen Gründen wichtig für Anbieter, stets zurückverfolgen zu können, welche Person zu welcher Zeit das Funknetz genutzt hat. Wer sein WLAN anderen zur Verfügung stellte, musste immer damit rechnen, für die Nutzungsaktivitäten Dritter haftbar gemacht werden zu können. Im Herbst 2017 wurde die sogenannte Störerhaftung endgültig abgeschafft (wir berichteten). Zielte diese Änderung ursprünglich auf das Hotel- und Gaststättengewerbe ab, wird sie – wie das Beispiel Curanum Findorff nun zeigt – offenbar auch im Gesundheits- und Pflegebereich sehr gerne angenommen.

Eine Bewohnerin, die sich bereit jetzt besonders häufig einen Code holt, ist Ulla Lohmann. Sie lebt seit vier Jahren in einer der insgesamt 30 Service-Wohnungen, die das Zentrum für Betreuung und Pflege in Findorff anbietet. Früher sei sie sehr gerne gereist, erzählt die 80-Jährige, die viele Jahre als Assistentin an der Universität Bremen gearbeitet hat. Diese Freiheit habe sie nun nicht mehr, sagt sie und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Jetzt reise ich eben mit dem Fernseher.“ Das reiche ihr aber oft nicht aus. „Wenn die Sendung vorbei ist, dann möchte ich mehr erfahren über die Länder und die Sehenswürdigkeiten, um die es ging“, fügt sie hinzu. Aktuell beschäftige sie sich zum Beispiel mit Ligurien. Die Küstenregion in Nordwestitalien habe es ihr angetan. „Wenn ich etwas wissen möchte, rufe ich Google auf und suche mir alles raus, was es dazu gibt.“

Wann genau sie das erste Mal einen Internetbrowser geöffnet hat und die ersten Schritte im World Wide Web unternommen hat, weiß sie nicht mehr genau. An einen besonderen Moment erinnert sie sich allerdings: „Eines Tages kam eine Kollegin an der Uni zu mir und erzählte, dass sie den Spiegel im Internet gelesen habe.“ Damals gab es das eigenständige Nachrichtenmedium Spiegel Online noch nicht. Es waren einige technikbegeisterte Redakteure des Hamburger Nachrichtenmagazins, die anfingen, Teile der gedruckten Ausgabe online zur Verfügung zu stellen. Dass so etwas überhaupt möglich ist, das habe sie damals beeindruckt. So sei sie sofort für das neue Medium begeistert gewesen, erzählt Ulla Lohmann.

Genutzt hat sie das Internet seither allerdings nicht täglich und so lasse sie sich gerne von jüngeren Leuten beraten. Sie bewohnt ein abgeschlossenes Apartment und bucht sich je nach Bedarf einzelne Versorgungs- und Pflegeleistungen dazu, die ihr den Alltag erleichtern. Genauso halte sie es mit dem Internet. „Ein Mal in der Woche setze ich mich mit einem jungen Mann bei uns ins Café und dann surfen wir gemeinsam los.“

Von den neuen Möglichkeiten profitierten alle im Haus, sagt die Einrichtungsleiterin und hofft insbesondere darauf, dass der freie WLAN-Zugang auch einige Enkel anlockt: „Demnächst können sie der Oma ihre Lieblingsvideos auf Youtube zeigen.“ Nicht zuletzt finde sie es völlig in Ordnung, wenn die Mitarbeiter während des Dienstes das Internet nutzen und in den Pausen ihre Nachrichten checken. „Das gehört heute dazu – wir möchten auch ein zeitgemäßer Arbeitgeber sein“, erklärt Lydia Metz.