Katrin Ulbrich aus Horn organisiert den Piccolino-Markt. (PETRA STUBBE)

Findorff-Bürgerweide/Horn. Stöbern auf einem Flohmarkt für Kinder mit dem Nachwuchs? Das ist so eine Sache. Schlendern, vergleichen, verhandeln, Bekannte treffen und sich über das ein oder andere Schnäppchen austauschen – das führt beim Nachwuchs nicht selten zu Protestquengeln. Katrin Ulbrich, Organisatorin des Piccolino-Marktes in der Messehalle, Bremens größter Kinderflohmarkt, selbst begeisterte Flohmarktgängerin und Mutter von zwei inzwischen großen Kindern, nahm die Anfragen der vergangenen Jahre ernst: Etliche Besucher traten mit der Bitte an sie heran, eine Spielecke mit Betreuung einzurichten. „Das war schon immer ein Thema. Nach vermehrten Anfragen geht es nun endlich los“, kündigte Ulbrich im vergangenen Jahr an. Im November startete sie den Versuch mit so großem Erfolg, dass die Kinderbetreuung zu einer festen Einrichtung beim Piccolino werden soll.

Der Zufall hatte es ergeben, dass Ulbrich mit Kiro Bremen, Kinderunterhaltung und Kinderbuchversand, Profis für das Projekt heranziehen konnte. Seit 14 Jahren, ein Jahr nachdem der Piccolino-Markt ins Leben gerufen wurde, ist Kiro mit einem Bücherstand und Kinderschminken auf der Messe vertreten. Durch ein Gespräch am Rande, erfuhr Ulbrich, dass Kiro auch professionelle Kinderbetreuung in Firmen anbietet. Die Messehallen-Betreiber stellten den Eingangsbereich zur Verfügung. Es konnte losgehen.

Die neue Kinderecke beim Piccolino-Markt. Dort werden die Kleinen betreut, während sie Eltern schoppen gehen. (Lukas Ulbrich)

Und so haben auch beim nächsten Piccolino-Markt am Sonntag, 11. Februar, alle Kinder, die bereits laufen können, in einem eingezäunten Bereich im Foyer auf 150 Quadratmetern Fläche Raum zum Spielen und Toben. Drei Betreuer von Kiro übernehmen die Aufsicht. Eine Tobe-Ecke mit Matten, ein Fußballtor mit Softbällen, ein Bälle-Zelt, ein Kriechtunnel, ein Kicker und Spiele sowie Mal- und Basteltische stehen bereit.

Die Kosten für den Service belaufen sich auf drei Euro pro Stunde. Bei mehreren Kindern gibt es Rabatt. Für zwei Kinder nimmt Kiro fünf Euro, für drei Kinder sieben Euro. Für jede Verlängerungsstunde werden weitere 1,50 Euro berechnet.

Christine Rogmann, Geschäftsführerin von Kiro, freute sich über 25 Kinder im Alter von eineinhalb bis neun Jahren bei der Betreuungspremiere. „Dafür, dass wir relativ wenig Werbung gemacht haben, wurde das Angebot erstaunlich gut angenommen“, berichtet sie. Für die Piccolino-Märkte in Oldenburg sieht Ulbrich ebenfalls Bedarf, doch am Veranstaltungsort scheitere das Vorhaben bislang an Räumlichkeiten.

Ulbrich ist froh, die Kinderbetreuung in Bremen in professionelle Hände geben zu können und die Verantwortung und Organisation nicht selbst übernehmen zu müssen. Denn kaum einer der 630 Aussteller auf den 10 000 Quadratmetern Fläche ahnt, was die 49-jährige Hornerin Monate im Voraus hinter den Kulissen wirbelt, damit alles reibungslos abläuft. Sie muss nicht nur die Listen für die Anmeldungen aktualisieren und den Wünschen nach Partner-Ständen oder bestimmten Standorten gerecht werden, sich um die Terminfindung und die Anmietung der Halle kümmern, sondern auch um die Pressearbeit und das Drucken und Verteilen der Plakate und Flyer stehen in ihrer Verantwortung.

Am Tag des Flohmarkts ist die Organisatorin zusammen mit ihrem Mann Georg, der sie bei der Arbeit tatkräftig unterstützt, und ihren beiden Kindern bereits früh auf den Beinen. Alle Tische müssen beschriftet werden, die Kassen eingerichtet, die Namenslisten am Eingang parat liegen, das Catering organisiert sein. Rund 20 Aushilfen engagiert sie zusätzlich an diesem Tag. Gelernt hat sie den Job nicht. „Da bin ich so hineingewachsen“, erzählt Ulbrich lachend. Zuletzt angestellt war die gelernte Rechtsanwalt-Notargehilfin für 13 Jahre bei einer Versicherung.

Bis vor einem Jahr stand ihr noch Mitorganisatorin Andrea Nölting-Bruns zur Seite, die sich künftig anderen Aktivitäten widmen möchte. Trotz des großen Arbeitsaufwands und der Anspannung am Flohmarkt-Tag selbst versichert Ulbrich auch als alleinige Macherin: „Ich bin guter Dinge, dass es auch diesmal ein toller Flohmarkt wird.“

Motivation gibt ihr auch das durchweg positive Feedback der Aussteller. Die 21 Euro Standgebühr sind schnell erwirtschaftet. Bis zu 600 Euro Umsatz macht so manch Verkäufer. Doch unbezahlbar: der neu gewonnene Platz im Kinderschrank.