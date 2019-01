Peter Sakuth, Vorsitzender des Vereins Nachbarschaftshaus Bremen, begrüßt die 200 Gäste. (PETRA STUBBE)

Ohlenhof. Seit mehr als 30 Jahren ist es im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen gute Tradition, am zweiten Januarsonntag auf das vergangene Jahr zurück-, auf das neue voraus-, und dabei weit über den Tellerrand des Stadtteils hinauszuschauen. Bei der Wahl des Ehrengastes machte man diesmal eine Ausnahme: Statt eines prominenten Vertreters Bremer Politik hatte man diesmal einen Genossen aus dem benachbarten Bundesland eingeladen. Andreas Bovenschulte, seit 2014 Bürgermeister der Gemeinde Weyhe, und unter manchen Kennern bereits als Nachfolger für den Bremer Posten gehandelt, beeindruckte mit einer fulminanten Rede.

Hausherr Peter Sakuth, Vorsitzender des Vereins Nachbarschaftshaus Bremen, konnte im großen Saal des Hauses am Ohlenhof rund 200 Gäste begrüßen: Darunter Vertreter aus Ortsamt und Gröpelinger Beirat, Schulen, Kindergärten, Sportvereinen und Kirchengemeinden, aus Wirtschaft und Wohnungswirtschaft. Neben Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) waren diverse Bürgerschaftsmitglieder der Einladung gefolgt, mit Linken-Politikerin Doris Achelwilm sogar ein Mitglied des Bundestags. Laut Sakuth „ein Zeichen der Solidarität mit diesem Haus“. Für das Nachbarschaftshaus Helene Kaisen sei 2018 ein gutes Jahr gewesen, in dem die erwirtschafteten Mittel gesteigert, die Angebote ausgebaut und die Besucherzahl auf konstant gutem Niveau gehalten werden konnte. Nach der Gründung einer Stiftung sieht Sakuth die Einrichtung besser für die Zukunft gerüstet. Besonderes Lob gab es für Hausleiterin Sabine Kruse, Kita-Leiterin Andrea Torke, den „begnadeten Kommunikator“ Jürgen Ferber, sowie die vielen anderen Mitarbeiter, Referenten, Kursleiter und Ehrenamtlichen. Ihnen sei zu verdanken, dass hier Nachbarschaft und Gemeinschaft funktionieren.

Weit weniger erfreulich fiel die Bilanz des ehemaligen Bremer Innensenators für das „bewegte Jahr 2018“ im Allgemeinen aus: Es bleibe als Jahr in Erinnerung, in dem sich viele bislang gültige Maßstäbe verschoben und die gesellschaftliche Spaltung verstärkt hätten. Das Prinzip der Wahrhaftigkeit sei nicht nur „auf der anderen Seite des Teichs“, sondern auch hierzulande etwa durch die Skandale der Automobil- und der Bankenbranche strapaziert worden. Der Politik in der „Weltraumstation Berlin“, die viel Akzeptanz in der Bevölkerung verloren habe, riet er, deutlicher Position zu beziehen. Mit Blick auf das bevorstehende Wahljahr legte der SPD-Politiker seiner eigenen Partei vor allem drei Punkte ans Herz: Sie müsse sich für mehr bezahlbaren Wohnraum, auskömmliche Verdienste und die Abschaffung der Besteuerung der Renten einsetzen. Er begrüße auch die aktuellen Vorschläge zur Kindergrundsicherung, und fragt sich: „Warum bekommen wirklich Bedürftige nicht mehr Kindergeld als diejenigen, die es eigentlich gar nicht brauchen?“. Nach den Bürgerschaftswahlen wünsche er sich eine Koalition, die sich aktiv für den Erhalt der Bürgerhäuser stark mache, so Sakuth: „Sie haben eine wichtige Aufgabe in dieser Stadt. Das, was die öffentliche Hand dafür zur Verfügung stellt, ist mehr wert als jedes Hochglanzprogramm.“

Den „Hut ab für diese großartige Arbeit“ zog auch Ehrengast Andreas Bovenschulte. Der 53-jährige Jurist, der vor seinem Amtsantritt in Weyhe drei Jahre lang als Landesvorsitzender der Bremer SPD fungiert hatte, sah durchaus Gemeinsamkeiten zwischen seinem aktuellen Wirkungsort und Gröpelingen. Dennoch sei die Lebensrealität in den Regionen „höchst unterschiedlich“. Die Aufgabe der Politik sei es, der Polarisierung der Lebenslagen und der räumlichen Verfestigung von Parallelwelten entgegenzuwirken.

Der Vorsitzende des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen äußerte sich daher „stolz“ darauf, dass sich der Verbund darauf verständigt habe, den sozialen Wohnungsbau in ländlichen Gebieten zu stärken. „Die gute Mischung von Menschen mit unterschiedlichen Einkommensverhältnissen ist wichtig“, so Bovenschulte. Politisches Handeln müsse darauf gerichtet sein, dass Ressourcen dort konzentriert würden, wo der Bedarf am größten ist.

Als erfolgreiche Maßnahmen für mehr Sicherheit, Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe führte der Weyher Bürgermeister mehrere Beispiele aus seinem eigenen Wirkungsbereich an: So verfolge man eine konsequente „Null-Toleranz-Politik“ bei Müll und Graffiti-Schmierereien. Um Talente zu mobilisieren, sei die in Niedersachsen bereits umgesetzte Beitragsfreiheit für Kitas der richtige Schritt. Vorbildlich sei auch der Weyher Beschluss, die Eintrittspreise des dortigen Schwimmbads für Kinder auf einen Euro zu reduzieren. Bovenschulte schloss: „Lassen Sie uns die Welt etwas besser machen. Sie braucht es!“