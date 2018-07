Raik und Lillie (Roland Scheitz)

Oslebshausen. „Old MacDonald had a farm“ – diesen uralten Ohrwurm kennt in englischsprachigen Ländern wohl jedes Kind. Auch 15 Kinder aus Gröpelingen kennen ihn nun auswendig. Am Freitag war er live bei auf der Erlebnisfarm Ohlenhof zu hören, und passte natürlich perfekt: Pferde, Ziegen, Schweine, Hühner und allerlei andere Tiere gibt es auf dem Oslebshauser Hof auch. Das kleine Freiluftkonzert bildete den fröhlichen Abschluss eines Ferienworkshops, bei dem es die Kinder mit ausgewachsenen Musikern aus den USA zu tun bekamen. Noch etwas Besonderes: Die meisten Begleitinstrumente waren selbst gemacht.

Bobbo Byrnes und Nico Rivers hatten den Kindern nämlich gezeigt, dass man zum Musikmachen eigentlich nicht mehr braucht als ein paar Pappkartons, Papierrollen, Kronkorken, Gummibänder und viel Enthusiasmus. Daraus hatten zum Beispiel Reik und Lillie ihre Gitarren und Percussion-Instrumente gebaut. Für die beiden US-Musiker ist Bremen zurzeit Knotenpunkt ihrer Sommertournee durch Norddeutschland. Den Kontakt hatte Heiko Grein vermittelt, Initiator und Manager der Konzertagentur „Songs & Whispers“ mit Zentrale in Walle, und Fan der Erlebnisfarm. Seit fast zehn Jahren kann er immer wieder internationale Gastmusiker für das Programm „Songs & Whispers School“ begeistern. Ziel der Projekte in Kindergärten, Schulen und Übergangswohnheimen ist laut Grein, dass die Kinder erleben können: “Musik macht Mut und ist ein Mittel, um im Leben Krisen zu bewältigen.“

Doch ebenso sehr ging es beim Ferienworkshop auch darum, miteinander ins Gespräch zu kommen: auf Englisch, Deutsch, mit Händen und Füßen. „Wir haben uns gut verstanden“, erklärt jedenfalls Reik. „Heimatklänge“ hatten die Musiker ihren Workshop genannt. Während des Bastelns und Musizierens hatten die beiden US-Amerikaner von ihrer Heimat und aus ihrer Kindheit geplaudert, und sich ebenso dafür interessiert, was die Kinder aus ihrem Leben zu erzählen hatten. „Die Mehrzahl unserer Kinder hat einen Migrationshintergrund“, erklärte Farmleiterin Anke Stroh, die genau zugehört hatte. „Doch egal, woher ihre Familien ursprünglich stammen: Alle Kinder sagten ganz eindeutig, unsere Heimat ist Bremen.“

Für die Erlebnisfarm an der Maria-Krüger-Straße 90 waren Workshop und Platzkonzert eine echte Premiere: Ein musikalisches Angebot hatte im umfangreichen Programm bislang gefehlt. Doch dank großzügiger Mäzene aus der Stadt darf hier auch künftig die Musik spielen. Die Unternehmen Arcelor-Mittal, SWB und Sparkasse Bremen hatten genug Geld gespendet, dass es auch für die kommenden Herbst- und Osterferien reichen wird.

Kinder und Erwachsene, die hören möchten, welche Art Musik Bobbo Byrnes und Nico Rivers normalerweise machen, haben dazu noch eine vorerst letzte Gelegenheit: Für die “Songs & Whispers”-Musiker ist für Sonntag, 29. Juli, das Bremen Eins-Zelt auf der Breminale reserviert. Genauere Informationen finden sich im Internet, www.breminale-festival.de/programm.