Die Polsterwelt an der Admiralstraße wird nach rund zehn Jahren schließen. Als Grund nennt das Unternehmen zu hohe Mietforderungen bei einer möglichen Verlängerung des Vertrages. (Roland Scheitz)

Die Bremer Polsterwelt in der Admiralstraße in Findorff wird zum Herbst dieses Jahres schließen. Wie das Möbelhaus Meyerhoff als Betreiber des auf Polstermöbel und Betten spezialisierten Fachmarktes mitteilt, seien die Verhandlungen über eine Fortsetzung des nach rund zehn Jahren auslaufenden Mietvertrags endgültig gescheitert. „Eine Verlängerung des Vertrages wäre zwar gegeben, doch lässt der vom Vermieter geforderte, deutlich erhöhte Mietzins aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine andere Entscheidung zu“, heißt es in einer Presseerklärung der Firma. Der Ausverkauf startet demnach bereits am Freitag, 27. April.

Um die Fortsetzung des regulär auslaufenden Mietvertrages für die rund 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche in der ehemaligen Stuhlrohrfabrik hatte es monatelange Verhandlungen gegeben. Da die Immobile zwischenzeitlich auch auf entsprechenden Internetportalen angeboten wurde, hatte die Bürgerinitiative „Leben in Findorff“ Anfang des Jahres schon einmal das Aus für den Möbelanbieter an diesem Standort verkündet und sich umgehend das Dementi der Firma Meyerhoff eingefangen.

Man hege nicht nur keinerlei Absicht, sich aus der Admiralstraße zurückzuziehen, ­sondern unternehme vielmehr alles, um den erfolgreichen Polstermarkt auch weiterhin in Findorff zu betreiben, hieß es vor vier ­Monaten vonseiten der Geschäftsführung. Auch in der aktuellen Erklärung wird noch einmal betont, wie sehr man das Scheitern der Verhandlungen bedauert und dass man ein großes Interesse daran hatte, „in der ­hanseatisch anmutenden Rotklinker-Immobilie weiterhin ein dem Zeitgeist entsprechendes Vermarktungskonzept zu betreiben“.