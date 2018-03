Regensburger Straße. Seit fünf Jahren beschäftigt sich eine Projektgruppe der Sportgemeinschaft Findorff mit Planungen zum Bau einer neuen, zweiten Sporthalle auf der Bezirkssportanlage an der Nürnberger ­Straße. Um diesem dringenden Wunsch Nachdruck zu verleihen, sammelte der Verein 1200 Unterschriften, die im April des vergangenen Jahres der Sportsenatorin überbracht wurden. Denn ohne ihre Unterstützung geht es nicht.

Nun konnte Projektleiter Frank Steinhardt, der zweite Vorsitzende der SG Findorff, von ermutigenden Signalen aus der senatorischen Behörde berichten. Er nahm die Beiratssitzung am vergangenen Dienstagabend außerdem als Gelegenheit wahr, sich erneut der Unterstützung von Stadtteilpolitik und Oberschule Findorff zu versichern.

Das gute Zeichen kam Ende November des vergangenen Jahres in Form eines, so Steinhardt, „freundlichen“ Briefes aus dem Hause der Sozialsenatorin. In diesem Schreiben wurde der Verein gebeten, eine „baufachliche Zuwendungsprüfung“ in Auftrag zu geben, berichtete der Vereinsvertreter. Das Gutachten soll nachweisen, ob öffentliche Fördermittel in dem Projekt gut angelegt wären.

Die Tatsache, dass die Senatorin von sich aus auf das Projekt zurückgekommen sei, sehe der Verein als Hinweis darauf, dass die Aussichten für den Fuchsbau „gar nicht so schlecht“ stünden. Bereits bei ihrem Besuch zur Wiedereröffnung der nach dem Brandanschlag frisch sanierten Halle an der Nürnberger Straße hatte Sozialsenatorin Anja Stahmann betont, dass sie um den großen Bedarf im Stadtteil wisse und das Findorffer Konzept persönlich stark befürworte. „Wir bewegen Ihr Anliegen tüchtig in unseren Herzen und unserem Kopf!“, so Stahmann wörtlich im Oktober 2016.

„Fuchsbau“ – bezeichnet nach dem Wappentier der SG Findorff: So hat das Projektteam um Steinhardt genannt, was man sich auf der Bezirkssportanlage vorstellt. Es geht um den Neubau einer 23 mal 45 Meter großen Zweifeld-Halle, mit angeschlossenen Nebengebäuden für Umkleiden, Duschen und Geräte und einem separaten Übungsraum. Kein Luxus, sondern eine schlichte, barrierefreie, funktionale Sportstätte, die die akute Raumnot der Stadtteilsportler lösen und zusätzliche Angebote ermöglichen soll.

Als Bauplatz bietet sich der mittlerweile recht marode Gummiplatz zwischen dem bestehenden Hallenkomplex und dem Spielplatz Nürnberger Straße an. Die geschätzten Baukosten in Höhe von etwa 2,3 Millionen Euro könnte der Verein finanzieren, wenn sich die Stadt mit der Hälfte des Betrages beteiligen würde.

In seinem Antwortbrief an die Behörde wiederholt der Findorffer Verein seine Argumente für den Neubau. Dazu zählt einerseits laut Steinhardt, dass der Sportentwicklungsplan ganz eindeutig eine Unterversorgung mit Hallenplätzen im Stadtteil festgestellt habe.

Außerdem führt die Sportgemeinschaft Findorff – mit rund 3200 Mitgliedern einer der größten Sportvereine der Stadt – ihre wichtige Funktion für den sozialen Zusammenhalt im Stadtteil an: Mit seiner Breite an Sportangeboten für alle Generationen, für Menschen mit Handicap und für Geflüchtete leiste der Verein einen großen Beitrag zu Integration und Inklusion.

Unter Dach und Fach ist das Projekt indes noch lange nicht. Es steht gemeinsam mit ähnlichen Vorhaben im Wettbewerb um die Gunst der Bremer öffentlichen Hand. Uwe Lütjen, Leiter der Oberschule Findorff, bekräftigte, wie wichtig der Hallenneubau in direkter Nachbarschaft auch für die Schule wäre, die schließlich als Integrationsstandort im Bremer Westen fungieren solle.

Die uralte Turnhalle an der Nürnberger Straße mit ihren Umkleidekabinen im Kellerraum sei „alles andere als barrierefrei“. Auch der Beirat stellte sich erneut einstimmig hinter die Planungen.