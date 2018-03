Die geplante Schließung der Post im Jan-Reiners-Center war das zentrale Thema der Beiratssitzung, die besonders viele Bürgerinnen und Bürger ins Jugendzentrum zog. (Roland Scheitz)

Weidedamm. Bei der öffentlichen Sitzung des Findorffer Beirats rückten die Findorfferinnen und Findorffer im großen Saal des Jugendzentrums besonders eng zusammen. Ortsamtsleiterin Ulrike Pala war von dem großen Interesse nicht überrascht: Auf der Tagesordnung stand, was ihr verstorbener Vorgänger Hans-Peter Mester einen „klassischen Aufreger“ genannt hätte. Zur Diskussion stand die vor gut drei Wochen angekündigte Auflösung der Postfiliale im Jan-Reiners-Center. In der vergangenen Woche – aber eigentlich insgesamt nur innerhalb weniger Stunden – waren auf Initiative von Bürgerverein und SPD-Ortsverein im Stadtteil 1380 Unterschriften gesammelt worden, um die Schließung abzuwenden. Doch die Deutsche Post wird schwer umzustimmen sein und ist bereits auf der Suche nach einem Einzelhändler, der ihre Aufgaben übernimmt.

Auf Einladung des Beirats war Stephan Siekmann aus Hannover angereist. Der Regionalbeauftragte der Deutschen Post AG für Niedersachsen und Bremen bemühte sich redlich, die ärgerlichen Findorffer zu beschwichtigen. Siekmann war es auch, der am 24. Januar das Ortsamt persönlich über die geplante Schließung des Poststandorts informiert hatte, wie er erzählte. Dabei ist es eigentlich die Postbank, die den Standort aufgeben will, aber dazu offenbar keinen Erklärungsbedarf sieht. Postbank und Deutsche Post/DHL sind schon seit Langem separate Unternehmen. 2011 hatte die Postbank bundesweit rund 280 Postfilialen samt Mitarbeiter übernommen und weitergeführt. Seither firmierte die Findorffer Filiale an der Hemmstraße 212-240 – ebenso wie die nächstgelegenen großen Standorte an der Utbremer Straße und am Bahnhofsplatz – als „Postbank Finanzcenter“.

Stephan Siekmann (Roland Scheitz)

Konkreten Termin gibt es nicht

Nun führt die Postbank – seit 2015 hundertprozentige Tochter der Deutschen Bank – wirtschaftliche Gründe für die Verkleinerung ihres Filialnetzes an. Der Markt und das Verhalten der Kunden veränderten sich in Zeiten der Digitalisierung, hatte Sprecher Ralf Palm aus der Bonner Postbank-­Zentrale im Januar auf Nachfrage des WESER-­KURIER erklärt. Einen konkreten Schließungstermin gibt es noch nicht. Allerdings hat die Postbank darauf verzichtet, ihren Mietvertrag im Jan-Reiners-Center zu verlängern. Damit endet laut Hauseigentümer die Laufzeit automatisch am 30. Juni dieses Jahres. Die Postbank-Mitarbeiter, die Mitte Januar über die Schließung informiert worden waren, würden zurück zur Deutschen Post wechseln, erklärte Siekmann auf Nachfrage. Ob – und gegebenenfalls wo – die Finanzdienstleistungen in Findorff künftig angeboten werden, und ob es weiterhin einen Geldautomaten in Findorff geben wird, dazu hat sich die Postbank bislang noch nicht geäußert.

Die stellvertretende Vorsitzende des Findorffer SPD-Ortsvereins Gesa Wessolowski-Müller (v. l.), Beiratssprecherin Gönül Bredehorst und Bürgervereins-Vorsitzende Birgit Busch mit der Unterschriftensammlung zum Erhalt des Poststandorts, die dem Postvertreter überreicht wurde. (Roland Scheitz)

Die Deutsche Post hingegen habe „ganz andere Versorgungspflichten“, so Siekmann, der betonte: „Wir wollen bleiben und unsere Kunden weiterhin zufriedenstellen“. Daher suche man mit Hochdruck einen ­neuen Partner im Stadtteil, um die Dienstleistungen weiter anbieten zu können. Den Findorffer Standort ohne die Postbank weiterzuführen, stehe nicht zur Debatte, er­klärte der Regionalbeauftragte.

Denn die klassische Postfiliale sei schon lange Vergangenheit. Bereits vor 25 Jahren habe die Deutsche Post begonnen, ihre Dienstleistungen über Partner im Einzelhandel anzubieten. Seit zehn Jahren führe die Post bundesweit keine einzige Filiale mehr in Eigenregie und mit eigenen Mitarbeitern. „Wir arbeiten an allen 27 000 Standorten mit Partnern“, so Siekmann, „und wir werden uns hier nicht anders aufstellen.“ Die Kunden schätzten bei diesem Modell zum Beispiel häufig deutlich längere Öffnungszeiten. Die Einzelhändler profitierten von der höheren Kundenfrequenz durch das Zusatzangebot der Postdienstleistungen. Zudem sei die Vergütung durch die Deutsche Post für die Händler durchaus interessant – umso mehr bei einem umsatzstarken Standort. Siekmann kann sich in Findorff zum Beispiel einen Standort in einem Supermarkt mit Doppelbesetzung vorstellen.

Die Ausführungen des Post-Vertreters fand ein Zuhörer „in keiner Weise schlüssig“. Man werde sich mit einer Ersatzlösung nicht zufriedengeben, schimpfte der Findorffer. „Wir haben den Anspruch, diesen qualitativen Standard, mit genau diesen Mitarbeitern, in Findorff zu behalten.“ Auch Beiratsmitglied Hille Brünjes (SPD) bezweifelt, dass Einzelhändler im Stadtteil die Aufgabe stemmen könnte. „In der Postfiliale arbeiten ­teilweise drei Mitarbeiter, und trotzdem stehen die Leute Schlange bis auf die Straße. Sollen die Händler dafür extra Mitarbeiter einstellen? Und wer hat eine solche Lagerfläche für die Pakete?“, fragte sich Brünjes. Beiratssprecherin Gönül Bredehorst, ebenfalls SPD, appellierte an die „soziale Verantwortung“, des Unternehmens. Sie wies darauf hin, dass mehr als ein Drittel aller Findorfferinnen und Findorffer älter als 60 Jahre seien und viele auf kurze Wege angewiesen. Für den Findorffer Standort mit seiner zentralen Lage und guten Anbindung, den Haltestellen und den Parkplätzen vor der Tür, gibt es für Bredehorst keine bessere Alternative.

Noch deutlicher wurde Birgit Busch: „Das stinkt mir gewaltig“, konstatierte die Vorsitzende des Bürgervereins, der sich in einer besonderen Pflicht sieht: Es sei der Bürgerverein gewesen, der einst dafür gekämpft habe, dass Findorff eine eigene Poststation erhielt, so Busch. „Ein Supermarkt, eine Bäckerei oder ein Kiosk sollen nun das übernehmen, was die Filiale leistet? Das nehme ich Ihnen nicht ab“, so die Bürgervereinsvorsitzende. Schließlich handele es sich hier um „keine kleine Klitsche“. Bei der Unterschriftensammlung habe man niemanden bitten ­müssen. „Die Leute kamen auf uns zu und fragten: Wo kann ich unterschreiben?“

Der Findorffer Beirat bekräftigte die Forderung zum Erhalt der Postfiliale, die der Wirtschaftsausschuss am 24. Januar beschlossen hatte. Der Regionalbeauftragte nahm eine Einladung zur nächsten Beiratssitzung mit, bei der die Findorffer ein akzeptables Konzept erwarten. Nach der Schließung des Standorts werde es „keine Versorgungslücke“ geben, versicherte Siekmann. Doch die gibt es für die Deutsche Post im Stadtteil ohnehin nicht: Mit den Paketshops an der Hemmstraße 104, der Meraner Straße 1, der Admiralstraße 123, dem Willy-Brandt-Platz 1 und den „Filialen“ an der Münchener Straße 74 und im Findorffer Tor sei Findorff bereits gut ausgestattet. Laut Siekmann gilt das auch ohne die Filiale im Jan-Reiners-Center.