Die Postbank möchte die Filiale im Jan-Reiners-Center aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Die Dienstleistungen der Deutsche Post/DHL sollen auf Unternehmen im Stadtteil übertragen werden. Der Findorffer Stadtteilbeirat will diese Entscheidung nicht einfach hinnehmen. (Roland Scheitz)

Die Initiative „Leben in Findorff“ hatte es als Erste weitergesagt. Sie verbreitete am vergangenen Mittwochabend über Facebook die Nachricht, dass die Filiale von Post und Postbank im Jan-Reiners-Center geschlossen werden soll. Stunden vorher war das Ortsamt West von der Unternehmenszentrale in Kenntnis gesetzt worden. Im Stadtteil ist das Unverständnis über die drohende Schließung groß. Der Findorffer Wirtschaftsausschuss forderte am Donnerstag einstimmig: „Die Postfiliale an der Hemmstraße muss erhalten bleiben!“

Viele, die im Jan-Reiners-Center Päckchen aufgeben und abholen, Einschreiben tätigen, Geld abheben, Kontoausdrucke ziehen und Überweisungen tätigen, werden es vielleicht gar nicht wissen: Postbank und Deutsche Post/DHL sind schon seit Langem separate Unternehmen. Bereits im Januar 2011 hatte die Deutsche Post angekündigt, ihre Findorffer Filiale aufgeben zu wollen. Die Schließung konnte seinerzeit abgewendet werden, weil die Postbank im Juli 2011 fast 280 Postfilialen als Kooperationspartner übernahm und weiterführte. Nun ist es die Postbank, hundertprozentige Tochter der Deutschen Bank, für die sich Findorff offensichtlich nicht mehr lohnt. Der Markt und das Verhalten der Kunden veränderten sich in Zeiten der Digitalisierung, erklärte Sprecher Ralf Palm aus der Bonner Postbank-Zentrale auf Nachfrage. Darum überprüfe man kontinuierlich das Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und „Optimierungsmöglichkeiten“. Wer die Stichworte „Postfiliale schließt“ in seinen Browser eingibt, kann sehen: Aus dem ganzen Land wird zurzeit über Schließungen berichtet.

Schließungstermin noch offen

Wann genau es die Findorffer Filiale treffen soll, darüber gibt es noch keine näheren Angaben. In den folgenden Wochen würden weitere Details mitgeteilt, kündigt der Postbank-Sprecher an. Darin enthalten seien neben dem Schließungstermin auch „Filial- und Alternativstandorte für unsere Kunden.“ Gleichzeitig will die Deutsche Post ihre alten Pläne umsetzen, ihre Dienstleistungen von „Partnerunternehmen“ – sprich: Geschäften im Stadtteil – übernehmen zu lassen. Um einen geeigneten Standort zu finden, an dem man das Angebot sicherstellen könne, befinde man sich zurzeit im Akquiseprozess, heißt es von der Deutschen Post. Bei der Objekt-Entwicklung GmbH, Eigentümer des Jan-Reiners-Centers, sei zwar noch keine offizielle Kündigung eingegangen, berichtet Geschäftsführer Holger Pfeifer. Weil der Mietvertrag aber zum Ende des vergangenen Jahres nicht verlängert worden sei, und damit zum 30. Juni automatisch auslaufe, müsse man davon ausgehen, dass eine Fortsetzung nicht gewollt sei. Pfeifer bedauert das. „Wir sind verwundert, weil wir immer den Eindruck hatten, dass die Postfiliale sehr gut läuft.“

Die Schließung des hochfrequentierten Standorts sei „überhaupt nicht nachvollziehbar“, kritisiert auch Christian Weigelt (CDU), stellvertretender Sprecher des Findorffer Wirtschaftsausschusses. „Die Filiale ist immer voll, nicht nur an Weihnachten“, weiß Anja Wohlers, Sprecherin der Grünen-Fraktion im Beirat. „Ein Tresen in einem Supermarkt kann das nicht leisten“. Die Angebote der Filiale müssten vielmehr ausgebaut werden, fordert Moritz Sartorius (FDP) und plädiert für eine durchgängige Öffnung und eine Vergrößerung der oft überfüllten Paketstation.

Auch im Internet machten die Kundinnen und Kunden ihrem Ärger ordentlich Luft. „Bodenlose Unverschämtheit!“, schimpfte Facebook-Nutzerin Gaby Klups. Rücksicht und soziales Verhalten seien ein Fremdwort für die Banken, kritisierte Georg Gersberg. Er besuche die Filiale durchschnittlich einmal pro Woche und stehe immer an, kommentierte André Schütt und fragt sich: „Was bitte machen ältere oder gehbehinderte Menschen?“

Zu den Banken, die in Findorff ihre Mitarbeiter abzogen, gehört auch die Sparda-Filiale an der Hemmstraße, die nur noch den Servicebereich im ehemaligen Foyer weiterbetreibt. (Roland Scheitz)

Genau das fragt sich auch die Findorffer Stadtteilpolitik. „In Findorff wohnen circa 30 Prozent Menschen, die über 60 Jahre alt sind“, argumentiert der Findorffer Wirtschaftsausschuss in seinem Beschluss, der beiden Unternehmen zugestellt werden soll. Für den Standort spreche seine zentrale Lage und seine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die geplante Schließung verschlechtere das Leben vor allem älterer und in ihrer Mobilität eingeschränkter Bürgerinnen und Bürger. Aber auch für alle anderen Altersschichten sei das Angebot Teil der gut funktionierenden Infrastruktur des Stadtteils. In dem einstimmig verabschiedeten Protestbrief nach einer Vorlage der SPD-Fraktion appellieren die Ausschussmitglieder an die Unternehmen, nicht allein den Aspekt der Wirtschaftlichkeit, sondern auch ihre soziale Verantwortung in Betracht zu ziehen. Die Dienstleistungen von Post und Postbank seien Teil der Daseinsvorsorge – und die dürfe „nicht Unternehmensgewinnen geopfert werden“, heißt es wörtlich.

Bürger wollen "auf die Barrikaden" gehen

Es ist nicht das erste Mal, dass zu diesem Thema in Findorff die Post abgeht. Nach Bekanntwerden der Schließungspläne im Januar 2011 initiierte der Findorffer Bürgerverein eine Unterschriftensammlung, der damalige Ortsamtsleiter Hans-Peter Mester schickte im Namen des Findorffer Beirats einen Brief an den Vorstand der Deutschen Post. Auch in diesem Fall sei man wieder gewillt „auf die Barrikaden“ zu gehen, kündigte die Bürgervereinsvorsitzende Birgit Busch an. Bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Findorffer Beirats am 13. Februar wird es Aussprachebedarf geben. Das Ortsamt wird versuchen, Vertreter der Unternehmen einzubestellen. Beiratssprecherin Gönül Bredehorst sagt: „Wir werden das so nicht hinnehmen.“

Die Postbank ist nicht das einzige Bankunternehmen, das sein Filialnetz verkleinert – auch in Findorff. Ende des vergangenen Jahres schloss die Sparkasse Bremen, die sich jahrzehntelang zwei Filialen im Stadtteil geleistet hatte, ihren Standort Admiralstraße. Bis ein Ersatzstandort für die Bankautomaten gefunden ist, wurde für die Kunden ein mobiler Servicebereich installiert. Bereits vor Monaten gab die Sparda-Bank ihr Beratungscenter an der Hemmstraße auf. Verblieben war nur der SB-Bereich im ehemaligen Foyer der Filiale, der von 6 bis 24 Uhr geöffnet ist. Pech für die Kunden: Kurz nachdem der Raum nach einer Renovierung wiedereröffnet war, wurde den der Raum inklusive vier Bankautomaten bei einem spektakulären nächtlichen Überfall Anfang Dezember 2017 komplett zerstört. Durch die Sprengung waren sämtliche vier Bankautomaten und der gesamte Raum schwer beschädigt worden. Nach wochenlangen Bauarbeiten können seit Mitte Januar wieder Geldautomaten genutzt werden. In Kürze sollen auch ein Kontoauszugsdrucker sowie ein SB-Terminal für Überweisungen und Daueraufträge aufgestellt werden, kündigt Sparda-Sprecherin Ariane Rehbein an. Die Findorffer Filiale der Bremischen Volksbank im Jan-Reiners-Center ist schon seit Längerem eine SB-Geschäftsstelle.