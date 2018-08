Westlich der Stapelfeldtstraße hat die Fläche zwischen den Gleisen der Hafenbahn die Fantasie von Dieter Steinfeld beflügelt. (Roland Scheitz)

Nach Herzenslust mit Artgenossen toben und spielen, und zwar frei und ohne Leine: Wer seinem Hund dieses Vergnügen ermöglichen und dabei garantiert keinem Fußgänger, Jogger, Radfahrer oder Skateboardfahrer in die Quere kommen möchte, der kann ihn am besten entweder auf dem eigenen Grundstück oder – zumindest theoretisch – auf einer Hundefreilauffläche von der Leine lassen.

Genau zwei solcher Flächen gibt es bislang in ganz Bremen, obwohl die Stadtbürgerschaft bereits im September 2011 beschlossen hatte, entsprechende Flächen auszuweisen. So können im Osten der Stadt Hundehalter bereits seit Sommer 2015 eine eigens für ihre vierbeinigen Begleiter eingerichtete Auslauffläche am Rande des Carl-Goerdeler-Parks bei der Galopprennbahn besuchen. Rund 16.000 Euro sind dort seinerzeit in einen stabilen und bissfesten Zaun um eine bestehende Wiese mit einem kleinen Wäldchen von insgesamt 6000 Quadratmetern Fläche investiert worden.

Links der Weser ist außerdem erst kürzlich in den Neustadtswallanlagen beim Neustadtsbahnhof eine zweite umzäunte Fläche eröffnet worden, auf der Hundehalter ihre Vierbeiner nun ganzjährig legal frei laufen lassen können. Dafür musste ein ehemaliger Lagerplatz des Umweltbetriebs entsiegelt und in eine Hundewiese umgebaut werden. Kostenpunkt: 30.000 Euro für 1500 Quadratmeter Platz.

Auch im Bremer Westen wird schon länger über potenzielle Hundefreilaufflächen nachgedacht. Anfang Juni hat dazu nun die Grünen-Fraktion im Gröpelinger Beirat einen konkreten Vorschlag gemacht und eine Fläche zwischen den Gleisen der Hafenbahn ins Spiel gebracht. Die Idee fand recht breite Zustimmung: Bei zwei Enthaltungen hat der Beirat dem Antrag der Grünen-Fraktion zugestimmt, wonach nun möglichst schnell mit den für die Fläche verantwortlichen Stellen Gespräche aufgenommen werden sollen.

„Ich gehe davon aus, dass die Fläche der Hafeneisenbahn gehört. Wir wollen hier eine echte Befassung mit dem Thema und nicht nur ein ‚geht nicht’ von der Hafeneisenbahn“, erklärt dazu Grünen-Fraktionssprecher Dieter Steinfeld. Seiner Ansicht nach könnte dabei die Erschließung der Gesamtfläche auch vom Depot ausgehend in Etappen erfolgen. Steinfeld hofft nun, dass die Idee bei der Stadt noch rechtzeitig Gehör findet: „Wir kommen ja relativ spät mit diesem Vorschlag.“ Momentan bereitet nämlich das Umweltressort einen ausführlichen Bericht zum Thema Hundefreilaufflächen an die Baudeputierten für die kommende Sitzung im August vor.

Bürgerschaft müsste über Finanzierung entscheiden

Möglicherweise können dabei auch bereits konkrete Grundstücke benannt werden, die in Frage kämen. „Solche Flächen suchen wir im Moment und jeder Beirat kann uns auch noch entsprechende Flächen benennen“, unterstreicht Ressortsprecher Jens Tittmann. Ihm zufolge will sich die Behörde nach Beendigung der Hundefreilaufflächen-Pilotphase nun selbst daran machen, mit ihrem Fachwissen geeignete Flächen zu identifizieren und anschließend mit Ortsämtern beziehungsweise Beiräten über diese zu sprechen.

Ideal seien dabei Grundstücke in städtischem Besitz, die weder für den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur noch für die Errichtung von Kitas oder anderen Einrichtungen benötigt würden. Darüber hinaus müsste außerdem noch die Bürgerschaft über die Finanzierung entsprechender Flächen entscheiden.

Ein genauerer Blick auf die nun von den Grünen ins Spiel gebrachte Fläche würde sich definitiv lohnen, ist dabei Dieter Steinfeld überzeugt: „Sie liegt relativ zentral und man kommt theoretisch auch mit dem Auto gut dorthin. Und: Es gibt dort bisher keine Nutzer – und somit auch keine Nutzerkonflikte.“ Schließlich habe die Sorge vor etwaigen Interessenskonflikten erst vor einiger Zeit dazu geführt, dass eine im Zuge des Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK) Gröpelingen angedachte Hundefreilauffläche im Grünzug West wieder ad acta gelegt worden war.

Die Fläche, die die Gröpelinger Grünen jetzt vorgeschlagen haben, ist dabei bislang nicht auf öffentlichen Wegen erreichbar. Dennoch gibt es offenbar schon jetzt Hundehalter, die den geheimen Weg durch ein Tor beim Jobcenter am Schiffbauerweg und sodann über ein Gleis und einen Trampelpfad in Richtung Depot kennen, der zu der Fläche führt.

„Von hier bis zur Unterführung in Höhe des Straßenbahndepots beträgt die Fläche innerhalb der Bahngleise circa 12.000 Quadratmeter“, hat Steinfeld ausgerechnet. Und: „Ab der Unterführung Richtung Oslebshausen sind es weitere 6000 Quadratmeter.“ Die Idee sei zugegebenermaßen etwas verrückt, gibt der Gröpelinger Grüne unumwunden zu. Aber: „Der städtische Raum ist begrenzt. Wo findet man sonst schon noch solche Flächen?“

Vom Tierschutzverein seien keine Bedenken zu dem Areal geäußert worden, sagt Dieter Steinfeld, der sich auch schon Gedanken darüber gemacht hat, wie Hundebesitzer auf das Gelände kommen könnten, ohne dafür verbotenerweise Schienen überqueren zu müssen: Durch einen Wanddurchstich in der Unterführung der verlängerten Debstedter Straße zur Louis-Krages-Straße. Darüber hinaus müsste dann noch Geld in die Hand genommen werden, um einen Zaun zu ziehen. Aber, so Steinfeld: „Das müsste ja auch bei jeder anderen Fläche gemacht werden.“