Koordinator Lorenz Potthast hält Workshops nun vorerst wieder online ab. (Roland Scheitz)

Chat-Gruppen, Distanzunterricht, Videokonferenzen und Hybrid-Gottesdienste: Die Corona-Pandemie hat förmlich zu einer Zwangs-Digitalisierung geführt. Denn Schulen, Jugendfreizeitheime, soziale Einrichtungen oder Ortsämter halten – wenn nötig und möglich – Unterricht, Treffen oder öffentliche Versammlungen immer öfter online ab.

Aber wie legt man eigentlich Whatsapp-Gruppen an, organisiert eine Zoom-Konferenz oder zeigt in Videokonferenzen mit mehreren Hundert Teilnehmern eine Präsentation? Im Digital Impact Lab in Gröpelingen konnten sich dies Lehrkräfte und Freizi-Mitarbeiter in den vergangenen Monaten zeigen lassen.

Stadtteillabor als Lernort

Das vom M2C Institut für angewandte Medienforschung an der Hochschule Bremen initiierte Stadtteillabor für den Bremer Westen im Torhaus Süd an der Liegnitzstraße versteht sich als experimenteller Lern- und Entwicklungsort, an dem es um die Digitalisierung unserer Lebenswelt geht. Hier werden vor allem Jugendliche in ihren digitalen Kompetenzen gefördert, es gibt spezielle Projekte für Mädchen oder Workshops, in denen sich Jugendliche als Stadtplaner versuchen können.

Schüler der Allgemeinen Berufsbildenden Schule in Walle sind im Lab zu „Digital Scouts“ ausgebildet worden und zeigten dann Senioren im benachbarten Stiftungsdorf Walle, wie sie per Tablet Jalousien oder Gegensprechanlagen in ihren neuen „Smart Homes“ im ehemaligen Wasserturm bedienen können.

„Wir hatten im letzten halben Jahr unglaublich viele Anfragen nach digitaler Unterstützung“, berichtete kürzlich Lab-Leiter Martin Koplin dem Sozialausschuss des Waller Beirats. Er geht davon aus, dass aufgrund anhaltender Einschränkungen auch weiterhin verstärkt digitale Kommunikationswege genutzt werden.

Beratung soll online stattfinden

Um Vereinen und Institutionen so den Rücken zu stärken, dass sie ihre Arbeit gut fortsetzen können, möchten er und Lab-Koordinator Lorenz Potthast nun einen Helpdesk mit Beratung direkt im Torhaus Süd, einem mobilen Angebot und Online-Beratung auf den Weg bringen.

Seit Längerem schon ist Koplin auf der Suche nach einer kurzfristigen Finanzierungsmöglichkeit für dieses Angebot. Nachdem der Digitalpakt und Förderprogramme zur sozialen Stadtentwicklung wie Wohnen in Nachbarschaften für das Vorhaben nicht passen, hofft er nun auf Globalmittel der West-Beiräte.

Dass in ihren Töpfen dafür ausreichend Mittel vorhanden sind, halten die Ortspolitiker zwar für eher unwahrscheinlich. Aber, so Sozialausschusssprecherin Brigitte Grziwa-Pohlmann (SPD): „Alle müssten sich um Sie reißen. Ihre Arbeit trifft genau den Zeitgeist und ist unbedingt zu fördern. Mir ist unverständlich, dass da gerade in der jetzigen Situation keine Gelder fließen.“