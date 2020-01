Matthias Kulessa singt vor der Aufnahmewand. Der 29-Jährige möchte gerne bei „Deutschland sucht den Superstar“ mitmachen. (Roland Scheitz)

Matthias Kulessa steht und wartet. Er ist bereits zwanzig Minuten vor Beginn des öffentlichen Castings gekommen und wird als erster auf den roten Teppich hinter die Absperrung gerufen. Er zupft sein Hemd zurecht, schluckt, die zwei Scheinwerfer sind auf ihn gerichtet. Er posiert lässig für den Fotografen, die Hände in den Taschen, das Basecap locker auf dem Kopf. Bilder von vorn, Profil, Halbprofil. Er lächelt, variiert die Gesichtsausdrücke. Dann wird er weitergeschickt zur zweiten Aufnahmewand. Darauf hat er gewartet, denn hier darf er singen.

Der 29-jährige Kulessa nimmt am Casting der UFA-Talentbase teil. Am Freitag und Sonnabend war die Produktionsfirma in der Waterfront auf der Suche nach Schauspielern, Sängern und anderen Darstellern für ihre Filme, Serien und Shows. Die UFA produziert unter anderem „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Alles was zählt“ und „SOKO Leipzig“. Vor Publikum werden die Castingteilnehmer fotografiert, singen Lieder und improvisieren Schauspielszenen mit dem Produktionsleiter Otto Nitzke. Er tourt mit seiner Crew durch Deutschland und Europa. „Wir haben im Jahr ungefähr 70 bis 80 Castings“, sagt Nitzke.

Mehr zum Thema Vorschau 20 TV-Highlights für 2020 Im Fernsehjahr 2020 kommt viel Neues auf die Zuschauer zu. Eine Auswahl von 20 Höhepunkten - von ... mehr »

Für Matthias Kulessa ist es nicht das erste Casting. Der ausgebildete Musicaldarsteller war schon im letzten Jahr bei der UFA- Talentbase. Er möchte seinem Profil neues Material hinzufügen. Deshalb sei er wieder dabei. Kulessa war sieben Jahre auf Kreuzfahrtschiffen als Darsteller unterwegs, bevor er krankheitsbedingt aufhören musste. Jetzt will er zurück zur Musik und zu „Deutschland sucht den Superstar“. „Ich habe immer DSDS geguckt. Ich möchte dort gerne mal mitmachen. Allein um zu gucken, wie ich mich vor der Jury präsentiere.“ Auch kleinere Schauspielrollen könne er sich vorstellen.

Eine Zukunft vor der Kamera – das wollen hier alle. Produktionsleiter Otto Nitzke sagt: „Man darf nicht vergessen: wir verkaufen auch Hoffnung hier.“ Auf einem Monitor flimmern Zusammenschnitte aus bekannten UFA-Produktionen vorbei. Es sind die großen Momente mit Tränen, Küssen und viel Gefühl. Zwischen Pappaufstellern der Fernsehbekanntheiten Dieter Bohlen und Bruce Darnell geben die Castingteilnehmer wie Kulessa ihre Bögen mit persönlichen Angaben ab. Zunächst ist die Schlange übersichtlich, wächst aber im Laufe des Nachmittags an. Die hier gemachten Bilder und Videos werden auf der Internetplattform ufa-talentbase.de veröffentlicht.

„Der sieht aus wie Ed Sheeran“

Kulessa singt ganz zu Anfang. Er startet mit „You Let Me Walk Alone“ des deutschen Eurovision-Song-Contest-Kandidaten Michael Schulte. Aus dem Publikum wispert eine Zuschauerin: „Der sieht aus wie Ed Sheeran.“ Neben der Kamera der UFA sind dutzende Smartphones auf ihn gerichtet. Die normale Freitagnachmittagslaufkundschaft der Waterfront zieht vorbei. Manche bleiben stehen und applaudieren, es bildet sich hin wieder eine größere Menschentraube. Kulessa schiebt seine Brille hoch, tritt von einem Bein auf das andere und spitzt die Lippen. Ein zweites Lied.

Otto Nitzke, der auch filmt und moderiert, gibt ihm Rückmeldung: „Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man singt oder ob man das mit Herz und Leidenschaft macht.“ Die Leidenschaft habe er erst im zweiten Lied des Sängers gefunden. Er fragt nach deutscher Popmusik, Schlagern, Kulessa singt „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry. Währenddessen wird schon die nächste Teilnehmerin fotografiert. Nitzke sagt, er könne sich Kulessa gut bei einem Castingshowformat vorstellen.

Mehr zum Thema RTL-Show „Das Supertalent" Talentsuche im Bremer Metropol-Theater Sie singen, verrenken sich oder machen ziemlich verrückte Dinge: Viele der Kandidaten bei der ... mehr »

Nach seinem Auftritt ist Matthias Kulessa zufrieden, dass er Feedback bekommen hat. „Es hat mich wieder ein bisschen bestärkt, das was ich gelernt habe, weiter zu machen.“ Er wartet noch eine Weile und schaut sich andere Auftritte an. Eine der folgenden Kandidatinnen ist Leoni Meyer. Die Bremerhavenerin hat auch bereits ein Profil bei der UFA. Sie singt und schauspielert. „Ich möchte unbedingt zu ‚GZSZ‘. Ich gucke das schon, seit ich denken kann.“ Sie ist gemeinsam mit ihrer Freundin gekommen. „Ich bin aufgeregt. Ich glaube, das sieht man auch an meinem Gesicht“ sagt sie lachend, während sie auf ihren Auftritt wartet. Für die 18-Jährige wird es nicht das letzte Casting bleiben.

„Ich gehe auch zu ‚The Voice of Germany‘ in Hamburg“ sagt sie schon vor ihrem Auftritt. Auf dem roten Teppich singt sie „Can’t help falling in love“ von Elvis Presley. „Warum so eine olle Kamelle?“ will Nitzke wissen. Sie kann auch moderner und sucht spontan eine Instrumentalversion von Amy Winehouse auf ihrem Smartphone. Nitzke sagt motivierende Sätze, wie sie auch in den großen Shows im Fernsehen vorkommen: „Entscheidend ist deine Stimme. Und die hat es in sich.“ Danach geht es zur Schauspielerei. Otto Nitzke gibt eine Geschichte vor, Leonie Meyer und er improvisieren gemeinsam.

Eifersucht, betrogene Partner und Schwangerschaften

Bei ihr und den folgenden Schauspielkandidatinnen geht es um Eifersucht, betrogene Partner und Schwangerschaften. Szenen wie aus einer Soap, die in wenigen Minuten ein Auf und Ab verschiedener Gefühle ermöglichen. Nach ihrem Auftritt sprich eine Zuschauerin sie an, lobt ihre Stimme und fragt, ob sie eigene Auftritte macht. Matthias Kulessa ist inzwischen gegangen. Er hat noch einen weiteren Weg nach Hause.

Am Abend hat das UFA-Produktionsteam knapp 140 Castingteilnehmer fotografiert. „Für alle Darbietungen hat die Zeit nicht gereicht“, sagt Nitzke. Die ersten Teilnehmer wie Kulessa hatten rund eine halbe Stunde für ihren Auftritt, mit fortschreitender Zeit und wachsender Schlange wurde gekürzt. Die Kandidaten sind für den nächsten Tag erneut eingeladen. Sie bringen ihre Hoffnung wieder mit, in der Waterfront den Grundstein für ihre Karriere im Showgeschäft zu legen.