Rund 100 Personen kamen zu der Demonstration. (Roland Scheitz)

Mit Trillerpfeifen, Ratschen und Hupen sind am Mittwochnachmittag Vonovia-Mieter gemeinsam mit vielen Unterstützern durch Gröpelingen gezogen. Das Ziel der rund 100 lautstarken Demonstranten, die sich auf Initiative der im vorigen Jahr gegründeten Stadtteilgewerkschaft „Solidarisch in Gröpelingen“ zusammengeschlossen hatten: Das Vonovia-Büro an der Seewenjestraße, wo sie Mitarbeitern des Immobilienkonzerns eine Liste mit ihren Forderungen überreichten. Die Mieter, unter denen auch Bewohner anderer Bremer Stadtteile waren, kritisieren unter anderem jährlich steigende Betriebskosten und nicht nachvollziehbare Nebenkostenabrechnungen und fordern deshalb insbesondere Einsicht in Belege, keine Modernisierungen ohne Zustimmung der Mieter und eine Auflistung aller geplanten Modernisierungsmaßnahmen.