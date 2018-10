Was tun gegen den täglichen Stau in der Überseestadt? Das Integrierte Verkehrskonzept soll helfen. (Frank Thomas Koch)

Die Sache wird immer verworrener: Schon seit dem Sommer 2017 hält die Diskussion um das Integrierte Verkehrskonzept (IVK) für die Überseestadt die Menschen im Heimatviertel zwischen Bogenstraße und Heimatstraße in Atem. Diese setzen sich bekanntlich entschieden gegen die im IVK enthaltene und mittlerweile schon geradezu berühmt-berüchtigte Maßnahme „S.8“ – den Durchstich von der Hafenstraße zur Nordstraße – zur Wehr.

Denn der Bau einer zusätzlichen Kreuzung brächte ihrer Ansicht nach nur noch mehr Stau, Lärm und Gestank. Drei Anträge hat die Bürgerinitiative Heimatviertel Waller Wied seit Februar schon ans Ortsamt geschickt, mit denen sich die Mitglieder des Fachausschusses Überseestadt im Waller Beirat jeweils intensiv befasst haben. Die Ortspolitiker – die sich im November ebenfalls klar gegen den Durchstich positioniert hatten – gaben die Anträge der Bürgerinitiative an das Verkehrsressort weiter, von wo aus schließlich im August ein Antwortschreiben zurückgekommen war.

"Nun kommt nix mehr"

Schlau wird daraus aber niemand. „Es ist schon eine Herausforderung, das zu lesen“, sagt Ausschusssprecher Wolfgang Golinski (SPD), der sich hier trotz jahrzehntelanger Erfahrung in der Beiratsarbeit an seinen Grenzen sieht und unterstreicht, hier brauche es definitiv Expertenwissen: „Da sind wir überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Um alles beurteilen zu können, müssten wir schon Ingenieure sein. Aber wir sind ehrenamtlich tätig und nicht so in der Materie drin. Es ist saumäßig schwierig, das zu beurteilen.“

Bis heute warte der Fachausschuss dabei auf eine endgültige Stellungnahme zum IVK, so Golinski: „Wenn wir die endlich mal hätten, dann würden wir unsererseits einen Gutachter einschalten und fragen, ob es richtig ist, was das ASV sagt. Wenn wir das IVK haben, dann können wir darüber diskutieren und sehen, ob es so ist, wie wir uns das vorstellen.“ Was Golinski dabei insbesondere ärgert: „Erst wurde von uns sehr hektisch eine Stellungnahme verlangt – und nun kommt nix mehr.“

Mehr zum Thema FDP fordert schnelleres Handeln Bald wieder Staus in der Überseestadt Im Herbst hatten Gutachter ein Konzept dazu vorgestellt, wie der Verkehr in der Überseestadt ... mehr »

Dabei hätte eigentlich eine endgültige Fassung des IVK Ende September in der Verkehrsdeputation präsentiert und diskutiert werden sollen – dieser Tagesordnungspunkt war aber kurz vor der Sitzung zurückgezogen worden. „Wir kommen immer wieder zu neuen Fragen. Alles, was wir als Antworten bekommen, ist schwammig und es sind null Informationen darin enthalten“, sagt auch Hans-Werner Liermann von der Bürgerinitiative Heimatviertel / Waller Wied.

Dort engagieren sich auch Anwohner, die das Gutachten des Dresdener Büros auf Herz und Nieren geprüft haben. „Wenn es einem einmal richtig erklärt wird, dann erkennt man, dass es darin Fehler gibt, die wirklich eklatant sind“, unterstrich nun noch einmal eine Anwohnerin gegenüber dem Fachausschuss Überseestadt. Klar wurde in dessen Sitzung auch, dass mittlerweile kaum noch jemand durchblickt, ob in Diskussionen über die Verkehrssituation in der Überseestadt jeweils noch von einem Entwurf oder doch schon von der endgültigen Fassung des IVK die Rede ist – und ob das umkämpfte Gutachten selbst womöglich schon das IVK sei.

Die Skepsis wächst

Im Heimatviertel wächst vor diesem Hintergrund erneut die Skepsis. „Wir haben den Eindruck, dass wir damit über den Tisch gezogen werden, indem aus dem Entwurf kurzfristig plötzlich doch eine endgültige Version werden könnte“, sagt eine Anwohnerin. „Das Gutachten ist lediglich ein Beitrag, der in der Diskussion um das IVK als Basis für die Entscheidung dient“, sagt dazu Beiratsmitglied Cecilie Eckler-von Gleich (Grüne).

Dass die endgültige Version des Verkehrskonzepts bislang noch nicht vorliegt, sieht sie als ein positives Zeichen: „Das zeigt doch, dass da jetzt noch einmal nachgearbeitet wird.“ Schließlich hatten sich Ende April in einer von der Linksfraktion angestoßenen Bürgerschaftsdebatte auch die verkehrspolitischen Sprecher aller Fraktionen gegen die Maßnahme ausgesprochen.

Mehr zum Thema Start am 2. Juli Shuttle auf der Weser soll Überseestadt-Verkehr entlasten Mit einem neuen Verkehrsweg soll zukünftig der Verkehr in der Bremer Überseestadt entlastet werden. ... mehr »

„Das Gutachten liegt vor. Die Frage ist, was die Politik daraus macht“, sagt auch Ole Brennecke von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Auch in seinem Haus wird offenbar händeringend auf eine Beschlusslage aus der Politik gewartet, um endlich konkrete Maßnahmen angehen zu können.

So sind zum Beispiel auch die Neugestaltung des Übergangs von der Schulze-Delitzsch-Straße an der Nordstraße und der Umbau der bei vielen Fahrradfahrern höchst unbeliebten – und gefährlichen – „Z-Kreuzung“ zwischen Hansator und Am Kaffee-Quartier beim Hilde-Adolf-Park Bestandteile des IVK. Beide Maßnahmen wollen die Verantwortlichen nun schnellstmöglich umsetzen – notfalls müssten sie Brennecke zufolge dabei als Einzelmaßnahmen aus dem Gesamtkonzept herausgelöst werden.

Um endlich Klarheit in der Angelegenheit zu haben, hat sich der Fachausschuss Überseestadt nun einstimmig für eine Anregung von Sprecher Wolfgang Golinski entschieden: Die Ortspolitiker fordern vom Verkehrsressort, dass es ihnen bis zur nächsten Sitzung ihres Ausschusses den genauen Sachstand mitteilt.