Karoline Ewald (r.) macht gerade ihr Anerkennungsjahr im Haus der Familie und hatte die Eröffnungsfeier für den Neustart im Café Waller Dorf organisiert. Sie empfing mit ihrer Tochter Emma und Elternlotsin Reda Mohamed die Gäste. (Roland Scheitz)

Walle. Es gibt Neuigkeiten vom Café Waller Dorf: Die Einrichtung an der Dünenstraße / Ecke Waller Heerstraße hat seit Anfang des Jahres einen neuen Betreiber. Nachdem die Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (WaBeQ) das Café aus Kostengründen Mitte 2018 hatte schließen müssen, gehören die Räumlichkeiten nun ganz offiziell zum Haus der Familie Walle. „Wir sind schon scharf auf das Café gewesen, seit wir hier angefangen haben“, sagt dazu Sozialpädagogin Andrea Overesch, die das Haus der Familie Walle gemeinsam mit Kollegin Kristin Buß seit Dezember 2017 leitet.

Die beiden haben ihr Büro im ersten Stock des Hauses und freuen sich, dass sich ihre Einrichtung mit dem einladend wirkenden gut sichtbaren Café im Erdgeschoss nun deutlich zum Stadtteil hin öffnet. Seit Januar finden dort nun bereits verschiedene Angebote statt und das Café wird von Kooperationspartnern sowie für private Feiern wie Taufen oder Geburtstage genutzt. Wer die Räumlichkeiten für einen bestimmten Anlass buchen möchte, der kann sich an das Haus der Familie wenden.

Seinen Namen behält es zwar – ein Café im herkömmlichen Sinne mit festen Öffnungszeiten sei das Café Waller Dorf aber nicht, erklärt Overesch: „Dafür bräuchten wir Personal, das wir nicht haben.“ Bei verschiedenen offenen Angeboten seien alle Interessierten willkommen. Etwa beim Treff für Mütter mit kleinen Kindern im Alter bis eineinhalb Jahre immer dienstagvormittags. Eine deutsch-afrikanische Gruppe organisiere außerdem regelmäßige Treffen und es gebe auch schon eine Gruppe von musikinteressierten Vätern, die sich im Café Waller Dorf über Vinyl-Schallplatten austauschten.

Es gebe Überlegungen, dort demnächst einen Flohmarkt für Kindersachen zu organisieren. Demnächst werde sich außerdem eine Mama-lernt-Deutsch-Gruppe im Café Waller Dorf treffen, so Overesch: „Es gibt ganz viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, da ist einiges möglich. Wir wollen, dass der Stadtteil das Café Waller Dorf als Veranstaltungsort für sich entdeckt und dass dort in Zukunft viel los ist.“ Ab 3. August ist das Team nun im Urlaub; anschließend nimmt es Anfragen unter Telefon 3 61 82 84 oder per E-Mail an HdF-Walle@afsd.bremen.de entgegen.