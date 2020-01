Findorff-Bürgerweide. In die ehemalige Stuhlrohrfabrik an der Admiralstraße zieht demnächst neues Leben. Das mit der Vermarktung beauftragte Immobilienunternehmen Robert C. Spies verkündet die Neuvermietung zweier großer Teilflächen. Eine weitere Fläche mit einer Größe von 1000 Quadratmetern werde „mit einem neuen Konzept für Bremen bestückt“, heißt es weiter. Gute Neuigkeiten für die Findorffer Straße, die zurzeit positive Impulse dringend gebrauchen kann. Die Zeiten haben sich geändert, der Handel wandelt sich. Dennoch müsse man die gute Findorffer Lage nicht abschreiben, sagen Experten.

Die Großbuchstaben auf dem Dach des historischen Gebäudes kündigen es an: „Designfunktion“ kommt nach Findorff. Die Bremer Agentur ist Teil einer Unternehmensgruppe mit Standorten in 18 deutschen Städten, die sich seit fast vierzig Jahren auf die Planung und Einrichtung von Arbeitswelten spezialisiert hat. Das Bremer Team arbeitet nach eigenen Angaben vorwiegend in der Planung von Praxen, Apotheken, Kitas sowie Räumen im Bereich Hotel und Gastronomie. Mit dem Umzug aus einem Waller Gewerbegebiet in die zentral gelegene Admiralstraße wolle man „größere Präsenz im Großraum Bremen/Oldenburg zeigen“, teilt das Unternehmen mit. Auf den rund 850 Quadratmetern soll ein variabler Showroom eingerichtet werden. Die Eröffnung ist für Mitte Februar geplant.

Vor elf Jahren war der imposante Rotklinkerbau aufwendig saniert, und anschließend ein Jahrzehnt lang vom Möbelhaus Meyerhoff genutzt worden. Nach wochenlangen erfolglosen Vertragsverhandlungen zog die „Polsterwelt” vor mehr als einem Jahr aus. Doch nun sei „alles auf einem guten Weg, und die Findorffer und Bremer können sich darüber freuen“, verspricht Susanne Maaß-Ebner, Leiterin der Abteilung Retail/Vermietung bei Robert C. Spies. Was unter dem angekündigten „neuen Konzept für Bremen” konkret zu verstehen ist, soll in Kürze bekannt gemacht werden. Die Revitalisierungsmaßnahme kommt gerade recht. Denn das Gewerbe in der Admiralstraße krankt seit geraumer Zeit an grassierender Schwindsucht. Zwischen den verbliebenen alteingesessenen Adressen lädt zurzeit nicht viel zum Bummeln ein. Eine ganze Reihe an Geschäften wurde in den vergangenen Monaten geschlossen – aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen, oder weil die Inhaber etwas Besseres gefunden hatten. Nur einige Beispiele: Das Kreativgeschäft Milo Material Girl, das Farbe und Kundschaft in die Straße gebracht hatte, schloss vor mehr als einem Jahr, weil sich Gründerin Roxana Milokost auf ihr Designstudium konzentrieren will. Das Optikfachgeschäft Hötte, seit fast 60 Jahren ein Name im Stadtteil, ist seit Wochen verwaist. Ein Zettel kündigt immerhin einen Umbau an, das Unternehmen ist für Nachfragen nicht zu erreichen. Auch die sichtlich demolierte Eingangstür des indischen Restaurants an der Ecke Worpsweder Straße bleibt seit Ende des vergangenen Jahres geschlossen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat das „Fashion Outlet” seinen Standort geräumt.

Als „trostlos” bezeichnet Georg Gersberg die Situation. Der Inhaber des Fair-Trade-Ladens „Georgs Fairkauf” ist im vergangenen Herbst aus der Admiralstraße in ein größeres Geschäft an der Hemmstraße umgezogen. Die Investition in die exponiertere Lage habe sich für ihn durch die deutlich höhere Kundenfrequenz sofort ausgezahlt, berichtet der Unternehmer. Eine ähnliche Erfahrung hatte vor ihm auch seine Kollegin Simone Stöbel gemacht: Nach dem Umzug ihrer Boutique Modisign nur hundert Meter Richtung Hemmstraße hatten ihr neue Kundinnen gestanden, dass sie die kleine Boutique in den sechs Jahren zuvor lange komplett übersehen hatten.

Zunehmende Verwahrlosung

„Vor allem nach dem Auszug der Sparkassenfiliale war der negative Effekt deutlich spürbar”, erklärt Gersberg. Nicht auszudenken, so der Findorffer Geschäftsmann, würde sich auch noch die Commerzbank entschließen, ihren Findorffer Standort aufzugeben. „Die Admiralstraße braucht dringend wieder Magneten. Viele Kunden wünschen sich zum Beispiel ein schönes Café“, weiß der Händler. Unverständlich finde er, dass die Hauseigentümer die freien Flächen nicht attraktiver zur Schau stellen: „Überall lieblos zugeklebte Fenster und zunehmende Verwahrlosung. Man fragt sich manchmal, ob gar kein Interesse besteht, die Läden wieder zu vermieten.”

Die Admiralstraße könne ihre Rolle als „gute Alternative zur Hauptlage an der Hemmstraße” zurzeit nicht ausspielen, diagnostiziert auch Karsten Nowak, bei der Bremer Handelskammer zuständig für den Einzelhandel. Doch die Lage sei durchaus nicht hoffnungslos: Denn Findorff sei ein beliebter Wohnstandort und durch die attraktive Kleinteiligkeit und Individualität des Einzelhandels „aus meiner Sicht überdurchschnittlich gut aufgestellt.” Chancen für die Zukunft der Admiralstraße sieht der Fachmann vor allem in den Bereichen Dienstleistung und Gastronomie. Grundsätzlich hätten Unternehmen eine Zukunft, denen es gelänge, die Bedürfnisse des Stadtteils aufzunehmen, ihr Angebot an den Standort anzupassen, und mit den Kunden sowohl persönlich als auch digital „Beziehungspflege“ zu betreiben.

In dieser Hinsicht hat Sina Simon wohl alles richtig gemacht. Die 30-jährige Jungunternehmerin führt seit Sommer des vergangenen Jahres ihren Concept Store „Oceanlovers“. An der Admiralstraße 125 und über ihre Website vertreibt sie Mode ihres eigenen Labels „Mamoana“, sowie Schmuck, Keramik und Wohntextilien junger Start Ups, die auch über die sozialen Netzwerke beworben werden. Ihr Konzept ist ein komplett plastikfreies Sortiment – ein Anliegen, dass der diplomierten Meeresbiologin seit Langem am Herzen liegt.

An ihrem Findorffer Standort sei sie „sehr glücklich“, und könne den Abgesang auf die Admiralstraße daher nicht nachvollziehen, so Simon: „Ich finde, dass die Findorffer richtig durstig sind nach neuen Konzepten, vor allem was nachhaltige Produkte angeht.” Außerdem habe sie erfahren, dass in der Umgebung demnächst „noch einiges Neues aufploppen wird.“

Optimismus verbreitet auch Immobilienkaufmann Bastian Wefer vom Unternehmen Engel & Völkers, das zurzeit zwei freie Gewerbeflächen im Angebot hat. Für den ehemaligen Sparkassenstandort sowie die Ladenfläche an der Admiralstraße 145 gebe es „ernsthafte Interessenten“, so Wefers: Er gehe daher davon aus, „dass sich hier in 2020 was tut.“