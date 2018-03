Mai, an. Die viertägige Freizeit richtet sich an Interessierte im Alter von 30 bis 85 Jahren. Neben gutem Essen, ausgiebigen Gesprächen und Spaziergängen steht ein Besuch der Meyer-Werft auf dem Programm. Andachten am Morgen und Abend runden die Tage ab. Die Unterbringung erfolgt in Einzel- und Doppelzimmern in der historisch-ökologischen Bildungsstätte. Die Kosten für die Anreise, Unterkunft mit Vollverpflegung und das Programm betragen 229 Euro. Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind möglich bei Diakonin Alexandra Wietfeldt unter der Telefonnummer 3 96 95 61.