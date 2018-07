Nele Wiehenkamp (von links), Christopher Pavenstädt, Rebecca Morsch und Lena Kramer übergaben Umweltsenator Joachim Lohse (Mitte) die gesammelten Unterschriften. (Scheitz)

Bahnhofsvorstadt. Das "Junge entwicklungspolitische Forum" (Jep) hat die diesjährige Umweltministerkonferenz Anfang Juni zum Anlass genommen, um einen bunten Protest zu starten und Forderungen an die Politiker heranzutragen. Eine demonstrierender Schwarm Menschen, die sich als Bienen und Insekten verkleidet hatten, zog deshalb während der Konferenz durch die Bremer Innenstadt und verbreiteten ihre Forderungen. Sie wurden nun direkt an Joachim Lohse (Grüne), Senator für Umwelt, Bau und Verkehr in Form von unterschriebenen Postkarten in einem bunten Briefkasten überreicht.

Lohse empfing die Teilnehmer vormittags im Foyer des Siemens-Hochhauses. Das Junge entwicklungspolitische Forum wies nachdrücklich darauf hin, dass es unseren Bienen schlecht geht. Schuld daran seien vor allem der Einsatz von Pestiziden und Insektiziden sowie der wachsende Anteil von Monokulturen in der Landwirtschaft und generell der kleiner werdende Lebensraum. So gibt es in den Städten immer weniger Blüh- und Grünstreifen und damit immer weniger von den Blüten, auf die die Bienen so fliegen. An ihre Stelle sind Betonwüsten und fein geschnittene Wiesen getreten. Keine guten Bedingungen für die emsigen Tierchen. Das Jep weist darauf hin, dass ihr Fortbestand wichtig für das ganze Ökosystem – also auch für die Menschen ist.

Gleichzeitig steht die Biene stellvertretend für alle Insekten, die von den Problemen genauso betroffen und stark am Schwinden sind. „Es ist darum an der Zeit, den Bienen und Insekten eine Stimme zu verschaffen“, sind die Mitglieder des entwicklungspolitischen Forums überzeugt. Und genau das taten sie in Kooperation mit der Grünen Jugend bei ihrer Aktion Anfang Juli.

Das Jep fordert unter anderem, mehr Blühstreifen und Wildwachstum im öffentlichen Raum zu etablieren. Dazu ein vollständiges Verbot des Insektizids Neonikotinoiden und anderen schädlichen Pflanzenschutzmitteln. Außerdem stand eine stärkere Förderung der ökologischen Landwirtschaft auf der Agenda. Die Forderungen wurden im Rahmen der kreativen Aktion in der Stadt verbreitet und von über 200 Bürgern unterstützt, die sich mit ihrer Unterschrift für deren Umsetzung einsetzen. Sehr zur Freude der Mitglieder des "Jungen ­entwicklungspolitischen Forums" unterschrieb der Senator dann sogar selbst die Forderungen.