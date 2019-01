Seit 50 Jahren ein unbewegtes Technik-Denkmal: Die Jan-Reiners-Lok in Findorff. Jetzt muss das Gefährt aufwendig saniert werden. (scheitz)

Die Sanierung der Jan-Reiners-Lok wird komplizierter und wohl auch teurer als geplant. Doch die große Spendenbereitschaft im Stadtteil hat nach Überzeugung des Bürgervereins Findorff bewiesen, dass sich der Aufwand lohnt. Das Werkstatt-Team des Deutschen Eisenbahn-Vereins (DEV), das bereits viele historische Loks wieder flott gemacht hat, wird die Arbeiten übernehmen. Als größtes und kostspieligstes Problem erweist sich der Transport in die Werkstatt nach Bruchhausen-Vilsen. Der Vorstand des Bürgervereins ist jedoch zuversichtlich, dass die große Reise Ende Februar beginnen kann. Zur Vorbereitung trommelte der Vereinsvorstand am Donnerstag Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Umweltbetrieb Bremen sowie DEV zum Ortstermin zusammen.

Seit mehr als fünfzig Jahren steht sie unbeweglich an dem Platz, wo sich früher der Bahnhof Hemmstraße befand, und wird seither vom Bürgerverein Findorff gehütet und gepflegt. Doch Anfang des vergangenen Jahres war klar: Der Zahn der Zeit und vor allem die vergangenen Winter hatten an dem guten Stück genagt, sodass der Verein auf Dauer nicht mehr für Sicherheit und Standfestigkeit garantieren mochte. Mit den Betreibern der Museumseisenbahn zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf fanden sich Experten, die sich die Generalüberholung zutrauen. Der Kontakt kam zustande über den ersten Vorsitzenden des Vereins, Dirk Lonscher, der privat in Findorff zu Hause ist, berichtete Uwe Franz, Betriebsleiter Fahrzeugtechnik der Museumseisenbahn. Der Zustand des Fahrzeugs sei schlecht, bestätigte Franz. Er schätzt, dass das überwiegend ehrenamtliche Team an Handwerkern möglicherweise ein volles Jahr mit den Arbeiten beschäftigt sein werde.

Klar war: Die Kosten kann der Bürgerverein nicht aus eigenen Mitteln stemmen, erklärt Vereinsvorsitzende Birgit Busch. Im vergangenen Frühjahr startete der Verein einen Spendenaufruf, der bislang gute 30 000 Euro einbrachte. „Es gab ein richtig großes Engagement im Stadtteil“, lobt die Findorfferin. Neben vielen Privatleuten, die sich mit Summen zwischen fünf und 500 Euro einbrachten, leisteten auch kleine und große Unternehmen ihren Beitrag. Mit den ursprünglich geschätzten Kosten in Höhe von rund 40 000 Euro werde man jedoch vermutlich nicht hinkommen, so Busch. „Anders als ursprünglich geplant kann die Lok nicht einfach auf einen Tieflader gezogen werden, sondern muss per Kran gehoben werden.“ In den kommenden Wochen will der Bürgerverein entsprechende Angebote einholen, so Busch. „Wir hoffen auf einen Transport bis Ende Februar“.