Das Sprachlabor, hier 1967 in der Schule Helgolander Straße in Walle, galt erst als fortschrittlich, doch erwies sich letztlich als Flop. (LIS/Kuhlmann)

Altstadt/Walle. Der Spruch "Trau keinem über 30!" war im letzten Drittel der 60er-Jahre beliebt. Er spiegelt den als krass empfundenen Gegensatz von Jung und Alt wider und die zunehmenden Spannungen zwischen den Generationen. Die Parole ist nicht nur der Titel der aktuellen, in dieser Woche endenden Ausstellung in der Unteren Rathaushalle über die Proteste und Reformen der 60er-Jahre. So heißt auch das informative und reich bebilderte Begleitbuch, das vom Schulmuseum Bremen im Verlag Edition Falkenberg herausgegeben worden ist und Beiträge von zwölf Autorinnen und Autoren enthält.

Zum Beispiel beschreibt Malte Goosmann, der in den 60er-Jahren zu den widerständigen jungen Leuten gehörte und nach dem Studium 40 Jahre als Lehrer und dann als Schulleiter an der Ronzelenstraße arbeitete, sehr persönlich sein Lebensgefühl als angehender Abiturient 1969 – zwischen der Begeisterung für die Musik der Beatles und mulmiger Grundstimmung bei der Teilnahme an den Straßenbahnunruhen.

Hartmut Müller, früherer Leiter des Staatsarchivs Bremen, schildert in seinem Beitrag "Vom Schweigen der Erwachsenen über Nationalsozialismus und Krieg", wie es zu den Verdrängungsmechanismen kam und die kritische Auseinandersetzung mit eigenen Verstrickungen in den Nationalsozialismus in der Regel unterblieb. Die Jugendlichen opponierten gegen diesen Umgang der Elterngeneration mit der Nazi-Vergangenheit.

Almuth Sieben, aufgewachsen in Bremen und nach dem Studium als Verlagslektorin tätig, ruft ihre Schulzeit am Kippenberg-Gymnasium in Erinnerung, das seinerzeit noch eine reine Mädchenschule war. Zwei Akte der Revolte schildert sie so: "Wir traten aus der Kirche aus und ließen uns von einer aufgeschlossenen Frauenärztin die Pille verschreiben, obwohl wir die gar nicht brauchten". Der ehemalige Lehrer Ernst Steinhoff ist mit gleich drei Beiträgen vertreten: "I Can't Get No Satisfaction – Das neue Lebensgefühl der Jugendlichen", "Papas Kino ist tot" und "Unsere Gesellschaft ist sexuell neurotisch".

Das Buch geht auch darauf ein, wie sich eine junge Generation von Lehrkräften mit viel Idealismus für neue Unterrichtsformen engagierte, für neue Schulmodelle kämpfte und Umbrüche erreichte. Manches, das pädagogisch als fortschrittlich galt und Begehrlichkeiten bei vielen Schulen weckte, erwies sich aber letztlich als Flop. Ein Beispiel dafür ist das Sprachlabor, an das sich heute viele Schüler nur noch mit Grausen erinnern und das seine Karriere in der Regel als Abstellkammer beendete.

Zeitzeugen-Runde

Bei einer Zeitzeugen-Runde unter dem Motto "Revolte in Bremen" an diesem Donnerstag, 28. Juni, ab 17 Uhr in der Unteren Rathaushalle erinnern sich die Teilnehmer an die Schülerproteste 1967 bis 1970. Die Proteste fanden viele Ausdrucksformen, wie etwa Schülerzeitungen, Faltblätter, Demonstrationen und Sit-ins, bevor durch die Gründung von politisch parteigebundenen Gruppen an den Schulen eine Zersplitterung und damit eine neue Phase der Schülerbewegung folgte.

In der Runde wird zunächst Arno Armgort, Jahrgang 1954, sprechen. Armgort war zu dieser Zeit als Mitglied des Sozialistischen Schülerbund Bremen (SSB) und des Gesamtschülerrats aktiv und wurde später Lehrer an der Carl-Goerdeler-Schule in Bremen.

Ein weiterer Gast ist Joachim Barloschky, Jahrgang 1952. Er war Mitbegründer des Unabhängigen Schülerbundes Bremen (USB) und später Quartiermanager in Tenever. Marita Emigholz, Jahrgang 1951, war ebenfalls Mitbegründerin des USB und schlug später den Weg zur Musikredakteurin ein. Ebenfalls als Zeitzeuge eingeladen ist der Mitautor des Begleitbandes Malte Goosmann, Jahrgang 1949. Er war Schüler am Gymnasium Lesum, Mitbegründer des USB und wurde später Schulleiter. Mit einem Blick aus der gegenwärtigen Perspektive kommt mit Zoe Wenck auch die heutige Generation zu Wort. Sie war bis Januar Schulsprecherin am Gymnasium Horn.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Trau' keinem über 30!“ in der Unteren Rathaushalle ist noch bis 1. Juli täglich von 11 bis 17 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, zu sehen. Der Eintritt ist frei. Das gleichnamige Begleitbuch ist bei der Edition Falkenberg erschienen und kostet 14,90 Euro.