Wolfgang Golinski lässt sich von Referatsleiterin Jasmin Kornau-Pitzer erklären, was es mit dem neuen Platz auf sich hat. (FOTOS: Roland Scheitz)

Hohweg. Eine unschöne Überraschung erlebte der Waller Beiratssprecher Wolfgang Golinski (SPD), als er an einem Sonnabend Anfang Juli wieder einmal mit einem Anhänger voller Grünabfälle aus dem Garten das Gelände der Blocklanddeponie ansteuerte. Statt auf das Gelände der Kompostierung Nord GmbH (KNO) wurde er nämlich, wie viele andere Hobbygärtner an jenem Sonnabendvormittag auch, mit Auto und Hänger zu einer Fläche der Bremer Stadtreinigung geleitet.

Dieses Areal, das auf Golinski wie ein unfertiges Provisorium wirkte, war deutlich kleiner als die bisherige KNO-Anlieferfläche. „Dort können gerade mal vier private Anlieferer nebeneinanderstehen. Das gab schon einigen Unmut, weil das Areal sehr eng ist. Leute, die nicht gut mit Anhänger rangieren oder rückwärts fahren können, haben da ein Problem. Es gab Chaos, die abgekippten Grünabfälle lagen teilweise kreuz und quer und die Autos mussten zum Teil über Sträucher hinwegfahren. Viele Leute haben geschimpft“, schildert Golinski seine Eindrücke. „Das war früher bei KNO viel besser. Da konnte man ranfahren und wenden und es stand direkt ein Lader da, der alles abgeräumt hat“, sagt Golinski, der sich daraufhin umgehend an KNO und Bremer Stadtreinigung gewandt hat.

Seit Juli nimmt die Kompostierung Nord GmbH nur noch größere Fuhren von Betrieben, Garten- und Landschaftsbauern an, erfuhr er bei dieser Gelegenheit. Durch die Neuregelung der Verträge im Bereich der Abfallwirtschaft zum 1. Juli haben sich die Bedingungen für private Anlieferer von Baum-, Strauch-, Rasen- und Heckenschnitt, Laub, Fallobst, verblühten Pflanzen oder Baumstämmen und -stubben geändert, erklärt dazu Antje von Horn, Sprecherin des neuen kommunalen Abfallunternehmens "Die Bremer Stadtreinigung": „Wir können nicht mehr auf das KNO-Gelände. Deshalb müssen wir uns erst einmal auf unser Areal konzentrieren und haben nun diesen Platz hergerichtet, damit das Abladen von Grünschnitt nun hier möglich ist.“ Die gesammelten privaten Gartenabfälle werden anschließend im Container zu KNO hinübergefahren.

Seit Golinskis erstem Besuch nach der Neuorganisation der bremischen Müllentsorgung ist inzwischen rund ein Monat vergangen. Mittlerweile ist zusätzlich zur Einfahrt am hinteren Ende des Platzes eine Ausfahrt eingerichtet worden und ein Radlader ist regelmäßig auf der Fläche unterwegs, um Platz zu schaffen. Der neue Abladeplatz soll in Zukunft noch weiter hergerichtet werden, kündigt die für die 16 Bremer Recycling-Stationen verantwortliche Referatsleiterin Jasmin Kornau-Pitzer an: „Es ist auch für uns eine neue Situation, die wir sukzessive optimieren wollen. Neue Situationen sind immer mit Unsicherheiten verbunden und wir müssen dazu jetzt erst einmal Erfahrungen sammeln und nehmen auch gerne Feedback dazu auf. Ich freue mich, wenn wir die Situation gemeinsam verbessern können.“ Durch die neue Regelung habe ihr Unternehmen nun außerdem einen deutlich genaueren Überblick über die angelieferten Mengen als bisher, so Kornau-Pitzer: „Das bedeutet auch einen besseren Umgang mit den Gebühren.“

Der für die Deponie verantwortliche Referatsleiter Martin Zeymer erklärt, wie die Bremer Stadtreinigung die bislang provisorisch hergerichtete "Abkippstelle" baulich in Zukunft noch verbessern will: „Wir werden den Untergrund befestigen und zur Deponie hin eine Wand aus Winkelprofilen errichten. Dann haben wir mehr Platz und der Radlader kann auch besser schieben.“

Bis diese Arbeiten beginnen können, müssen die Deponiebesucher sich wohl allerdings noch etwas gedulden. Denn bei der Vergabe entsprechender Aufträge ist die Bremer Stadtreinigung an bestimmte Vorgaben gebunden. Anschließend müsse ein passendes Zeitfenster für die Baumaßnahmen gefunden werden; aus Sicherheitsgründen idealerweise außerhalb der Betriebszeiten. Dauere all dies zu lange, werde es eine Zwischenlösung geben, sagt Zeymer: „Wir wollen die Situation vor dem Herbst verbessern.“ Dann nämlich werden wohl wieder etliche Bremer zu Gartenschere und Astschneider greifen, um Sträucher und Bäume zu stutzen und ihren Grünschnitt anschließend zur Deponie oder einer Recycling-Station zu bringen. Bis zu einem Kubikmeter Gartenabfälle dürfen dort jeweils abgegeben werden; am bequemsten geht dies weiterhin auf der Blocklanddeponie, wo man nicht über eine Treppe zu einem Container hinaufsteigen muss.

„Für mich stellt sich die Frage, warum man nicht gleich bei der Ausschreibung die privaten Anlieferer berücksichtigt hat“, sagt Wolfgang Golinski. Er findet die neue Situation weiterhin verbesserungswürdig und hat bei KNO-Geschäftsführer Volker Ernst angefragt, ob dessen Unternehmen sein Gelände zukünftig nicht doch wieder auch für Privatleute öffnen könnte.