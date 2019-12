Gute Nachrichten für die Gesellschaft für ambulante psychiatrische Dienste (Gapsy): Die drohende Schließung ihres „Rückzugshauses“ an der Helgolander Straße 73 ist vorerst abgewendet. Der laufende Betrieb ist bis einschließlich Juni 2020 gesichert. Im Laufe dieser sechsmonatigen Frist soll gemeinsam mit den Kostenträgern über die Zukunft der Einrichtung verhandelt werden, die Menschen in psychischen Krisensituationen vor Ort betreut und unterstützt. Die Bremer Gesundheitsbehörde will die Gespräche wohlwollend begleiten.

Das Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter und Betroffene kam offiziell am Dienstagnachmittag aus der Sitzung der städtischen Gesundheitsdeputation. Sämtliche Fraktionen hatten sich hinter das Angebot gestellt, weil sie die Arbeit des Rückzugshauses als sehr wichtig erachteten, berichtete Deputationssprecherin Ilona Osterkamp-Weber (Bündnis 90/Grüne). Auch Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard teilt diese Auffassung: Sie halte das Rückzugshaus „für ein wertvolles Element in einer regionalisierten psychiatrischen Versorgung“, teilte die Senatorin der Gesundheitsdeputation mit.

Zum Hintergrund: Seit 15 Jahren bietet die Waller Einrichtung einen sicheren Ort für Menschen in psychischen Krisensituationen. Hier sollen sie sich aufgenommen und verstanden wissen, und nicht allein bleiben müssen mit ihren Gedanken und Gefühlen, heißt es auf der Internetseite des ambulanten Versorgungsträgers mit Verwaltungssitz an der Waller Heerstraße 103. Zwischen 9 und 19 Uhr sind speziell geschulte Genesungshelfer und fachärztliche Unterstützung da, wenn sie gebraucht werden. Mitte September dieses Jahres war bekannt geworden, dass die Einrichtung vor dem Aus stehen könnte, weil mehrere Krankenkassen - darunter die AOK Bremen/Bremerhaven als Hauptkostenträger - ihren Versorgungsvertrag zum Ende dieses Jahres gekündigt hatten: Genauer gesagt - kündigen mussten, wie Gapsy-Geschäftsführer Helmut Thiede erläutert. Die Verträge „hatten der kritischen Prüfung des Bundesversicherungsamtes nicht standgehalten“, so Thiede. Konkret hatten die behördlichen Prüfer moniert, dass das Acht-Betten-Haus nicht wirtschaftlich genug arbeite, und mit seinem ambulanten Angebot kaum günstiger sei als eine stationäre Einrichtung. „Die AOK hat uns aber sofort signalisiert, dass sie großes Interesse am Erhalt des Hauses habe“, berichtet der Geschäftsführer.

Freude über Zwischenergebnis

Mitarbeiter und Nutzer des Hauses hatten sich im September zur Initiative „Rettet das Rückzugshaus“ zusammengeschlossen, und unter anderem eine Online-Petition zum Erhalt des, so heißt es, „für viele Menschen lebenserhaltenden Orts“ gestartet, der sich bis dato fast 2 500 Unterzeichner angeschlossen haben. Bereits einige Tage vor der Gesundheitsdeputation war die Initiative über die vorläufige Vertragsverlängerung durch die AOK informiert worden – „ein tolles Zwischenergebnis“ kommentieren die Initiativensprecher Arnolde Trei-Benker und Heiko Schwarting. Das eigentliche Ziel sei indes der langfristige Erhalt des Rückzugshauses. Auch der Waller Sozialausschuss hatte sich vehement für den Erhalt des niedrigschwelligen Angebots ausgesprochen, und dessen Bedeutung betont. Durch die „sehr erfolgreiche Arbeit“ der Gapsy-Mitarbeiter seien viele Patienten im ambulanten Netz von Fachleuten aufgefangen worden. Eine stationäre Einweisung in eine psychiatrische Klinik sei dadurch oft verhindert worden, heißt es im Waller Beschluss vom 13. November, mit dem sich die Gesundheitsdeputation am Dienstag befasste.

Nach dem Prinzip „ambulant vor stationär“ betreibt die Gapsy im Gebäude an der Ecke Helgolander/Vegesacker Straße neben dem Rückzugshaus auch eine Tagesstätte, ein Nachtcafé sowie ein Krisentelefon, um Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihrem Lebensumfeld beizustehen. Ein Team von Fachpflegekräften und Sozialarbeitern gewährleistet die professionelle Versorgung in enger Zusammenarbeit mit Fachärzten und Psychotherapeuten.

Zur Klientel des ambulanten Netzwerks gehören laut Gapsy rund 700 Bremerinnen und Bremer. In gemeinsamen Gesprächen mit Vertretern der Krankenkasse und der Behörde sei man übereingekommen, dass dieses „kleine Krisenzentrum“ an der Ecke Helgolander/Vegesacker Straße künftig konzeptionell neu aufgestellt werden solle, erklärt Geschäftsführer Thiede. Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard kündigte am Dienstag an, ihre Behörde werde die Verhandlungen weiter begleiten, und „einen Beitrag dazu leisten, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung für den Weiterbetrieb der Rückzugsräume zu finden.“