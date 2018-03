Erik Kriek an seinem Arbeitsplatz. Am 2. März kommt er nach Walle. (Logbuch)

Walle. Der Autor und Zeichner Erik Kriek kommt am Freitag, 2. März, 19.30 Uhr, zu Besuch in die Buchhandlung Logbuch, Vegesacker Straße 1. Wegen des begrenzten Angebots ist eine rechtzeitige Platzreservierung zu empfehlen. Denn Fans des Genres der „Graphic Novels“ können sich auf einen der prominentesten Vertreter seines Faches freuen. Zur dieser Fangemeinde zählen die Gastgeber Sabine und Axel Stiehler bekanntlich schon lange. In ihrer Waller Buchhandlung, die vor sechs Jahren in der Überseestadt gegründet wurde, und im vergangenen Jahr an der Vegesacker Straße größere und zentralere Räume fand, wird den erwachsenen Comics seit jeher viel Platz im Sortiment eingeräumt. Und Kenner wissen: „Erik Kriek ist eine echte Größe“, erklärt Grafikdesigner Axel Stiehler.

Der Gast reist aus Amsterdam an, wo er 1966 geboren wurde und bis heute mit seiner Familie lebt. Er absolvierte sein Studium an der Amsterdamer Rietveld Akademie für Kunst und Design, machte anschließend Karriere als freier Illustrator und Comic-Zeichner, und wurde bereits in jungen Jahren für sein Lebenswerk geehrt: Die niederländische Gesellschaft der Comic-Fans zeichnete ihn 2008 mit ihrem begehrten „Stripschapprijs“ aus, der jährlich an herausragende Comic-Künstler vergeben wird.

Krieks Arbeiten kann man in den Niederlanden allenthalben begegnen. Er zeichnet für Magazine, gestaltet Theater- und Kinoplakate sowie Buchcover. International bekannt wurde er durch die Comicserie „Gutsman“. Seine spärlich kolorierten Zeichnungen erinnerten eine Kritikerin des Deutschlandfunks an expressionistische Scherenschnitte. Auch thematisch zeichnen sich seine Arbeiten durch ein Faible für die Abgründe menschlichen Daseins aus.

2013 veröffentlichte der Berliner „avant-verlag“ unter dem Titel „Vom Jenseits und andere Erzählungen“ Krieks schaurig-schönen Adaptionen von fünf Kurzgeschichten des amerikanischen Horror-Autors H. P. Lovecraft. 2016 erschien der nicht minder düstere Nachfolger „In the Pines – 5 Murder Ballads“, in der Kriek – der auch ein talentierter und leidenschaftlicher Musiker ist – fünf amerikanische Folk-Klassiker in seinen Bildern nach- und neuerzählt. Es handelt sich dabei um schwarzromantische Killer-Songs, die mit ihren Geschichten von Mord und Totschlag, Liebe, Tod und Teufel Musikerlegenden wie Johnny Cash und Bob Dylan inspirierten. Nicht alle sind so berühmt wie die Ballade „Where the wild Roses grow“, die durch das Duett von Nick Cave und Kylie Minogue zum Hit wurde.

Der Zutritt zum Werkstattgespräch mit Erik Kriek kostet zehn Euro. Tickets können ab sofort in der Buchhandlung Logbuch gekauft oder telefonisch unter der Rufnummer 69 19 38 42 reserviert werden.