"Ich will hören, wie es klingt, wenn ich sterbe", sagt Elisabeth. "Ich will wissen, wie es ist, zu sterben, es mitgestalten." Elisabeth Eversen, Krankenschwester auf der Intensivstation, ist an einem Tumor erkrankt. Sie wird bald sterben. Doch zuvor nimmt sie ihr Publikum mit in ihr Leben. Elisabeth will selbstbestimmt sterben, doch was heißt das genau? Sie ringt mit den ihr nahe stehenden Menschen um das Szenario des idealen Sterbens. "Bis zum letzten Augenblick“ ist ein Beispiel für den persönlichen und sozialen Umgang mit dem Sterben und dem Tod. Das Stück stellt die Frage nach einem würdevollen Sterben. Der Eintritt beträgt 15, ermäßigt zehn Euro.