Ulrich Möllmann, Julia Plank und Annette Jeschonowski vom Hafenrevuetheater haben für die sechste Spielzeit ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. (Roland Scheitz)

Überseestadt. Die kommenden Monate im Hafenrevuetheater versprechen wieder viele Gassenhauer, reichlich Hafenmilieu und originellen Seemannströdel. So könnte man die Pläne für die kommende Spielzeit zusammenfassen, die Theaterleiter Ulrich Möllmann vor wenigen Tagen vorstellte. Auf dem neuen Spielplan stehen natürlich auch wieder die im Laufe der Jahre auf drei Teile angewachsenen Hafenrevuen um Labskaus-Gerda, Hannes und Konsorten: Namentlich die Eigenproduktionen „Liebe, Last und Fracht“, „Sehnsucht nach dem Hafen“ und „Moderne Hafenzeiten“, die chronologisch die graue Nachkriegszeit und die quietschbunte Flower-Power Epoche 1960-er und –70-er Jahre umspannen, und dabei Zeitgeschichte und populäre Musik verbinden. Ein Wiedersehen gibt es demnächst auch mit dem schusseligen Hauptkommissar Jens Kahlsen: Er wird sich erstmals am Sonnabend, 29. September, abmühen, im Stück „Seemannströdel“ einen Kunstraub aufzuklären. Tatsächlich soll das nicht der einzige Fall des untalentierten Ermittlers bleiben. Am Freitag, 1. März 2019, ist Premiere für den zweiten Hafenkrimi, Titel: „Diesmal ist es Mord“.

Vor fünf Jahren machte das Hafenrevuetheater in der ehemaligen Alten Stauerei in der Überseestadt fest. Gute Unterhaltung mit Lokalkolorit und Retro-Charme, mit bekannten Melodien, professionellen Darstellern, ausgebildeten Stimmen und stimmigen Geschichten sind die Hausrezeptur. Das Theater dient als Heimathafen für die professionellen Akteure der Waller Künstleragentur „Vocalartisten“, die zuvor ausschließlich für Gastspiele engagiert werden konnten. Mittlerweile sehe man sich fest im Bremer Westen verankert, sagt Ulrich Möllmann. „Unser Wunsch ist, dass die Waller sagen: Das ist unser Theater.“ Der zweite Wunsch ist es, dass sich der Bekanntheitsgrad des kleinen Privattheaters, das völlig ohne öffentliche Subventionen oder andere Fördergelder auskommen muss, noch mehr herumspricht. Tatsächlich könne Bremen mit diesem Alleinstellungsmerkmal werben. Im Hafenrevuetheater setze man auf Eigenproduktionen, die thematisch in Bremen, in Walle, im Hafen lokalisiert sind. „Wir sind kein Theater, das die x-te Inszenierung irgendeines bekannten Stückes aufführt“, sagt der Schauspieler und Regisseur. „Wir repräsentieren den alten Hafen und die neue Überseestadt. Und das ist doch, was Stadtbesucher suchen: Etwas speziell Bremisches, das sie nirgendwo anders finden könnten.“

Dass irgendwann die Busse überregionaler Reiseveranstalter die 90 Sitzplätze füllen, ist bislang noch ein Traum für den Theaterleiter und sein Ensemble. Doch Möllmann und seine Geschäftspartnerin - Sängerin und Schauspielerin Claudia Geerken - sind erfindungsreich, wenn es darum geht, neue Zielgruppen zu akquirieren. Vor fünf Jahren eröffneten sie die Minigolfanlage Schwarzlichthof in der Alten Stauerei. Vor drei Jahren kam der Indoor-Jahrmarkt „Hafenrummel“ im BLG-Forum dazu. Beide Projekte laufen erfolgreich, und nun soll bereits Ende dieses Jahres der „Hafentraum“ in Betrieb gehen: In einem Teilbereich der Alten Stauerei soll ein originelles „Event-Hostel-Camp“ bis zu 31 Gäste beherbergen. Sie übernachten nicht in gewöhnlichen Zimmern, sondern in Campingwagen, Marktbuden oder Holzhütten. Möllmann erhofft sich einen Synergie-Effekt: Denn die Übernachtungsgäste sind auch potenzieller Zuschauer, Minigolfer oder Rummel-Bummler.

Mit der engen Nachbarschaft von Hafenmuseum und Restaurant im Speicher XI, der Veranstaltungsstätte BLG-Forum und den Angeboten in der Alten Stauerei sei in der Überseestadt ein Kultur- und Vergnügungszentrum entstanden, sagt Möllmann. Ermöglicht wurde es maßgeblich, weil der gemeinsame Vermieter offen für kreative Ideen sei: “Klaus Hübotter hat uns nie Steine in den Weg gelegt. Im Gegenteil - er unterstützt uns, wo er nur kann.“

Weitere Informationen

Das Hafenrevuetheater, Cuxhavener Straße 7, ist erreichbar unter 835 55 59, oder per E-Mail an info@hafenrevuetheater. Infos zum Programm im aktuellen Flyer, der an vielen öffentlichen Orten ausliegt, oder online auf www.hafenrevuetheater.de. Karten sind bei den Vorverkaufsstellen von Nordwestticket erhältlich.