Warum ziehen Studierende nicht nach Gröpelingen? Darüber diskutierten beim Straßenfest Gröpelinger Sommer (von links) Maurice Mäschig, Barbara Wulff, Joschka Dreher, Emma Fahr, Jens-Christian Meyer und Martin Karsten. (PETRA STUBBE)

Studierende auf Wohnungssuche zieht es in Bremen überwiegend ins Viertel oder in die Neustadt. Aber warum eigentlich nicht – oder jedenfalls kaum – nach Gröpelingen, wo die Mieten doch deutlich günstiger sind? Studierende des Studienganges Internationales Politikmanagement an der Hochschule Bremen sind im nun endenden Sommersemester dieser Frage nachgegangen und haben das Straßenfest Gröpelinger Sommer genutzt, um die Diskussion über studentisches Wohnen auch in den Stadtteil hineinzutragen.

Eine Dreiviertelstunde lang gehörte die Bühne am Bibliotheksplatz den beiden Studierenden Emma Fahr und Joschka Dreher, die dort mit vier Akteuren über die Ergebnisse einer von ihnen im Mai durchgeführten Umfrage sprachen. Viele der von ihnen befragten rund 200 Kommilitonen hatten dabei angegeben, Gröpelingen sei zu weit weg, habe einen schlechten Ruf und sei schmutzig und unsicher; für 81,4 Prozent kam demnach der Stadtteil bei der Wohnungssuche nicht in Frage.

Warum ist das so und wie ließe es sich ändern? Auf das Podium eingeladen war auch die bisherige Gröpelinger Beiratssprecherin Barbara Wulff (SPD), denn die Ortspolitiker bemühen sich seit Langem darum, mehr Studierende in den Stadtteil zu bekommen. Sie sind überzeugt: Angehende Akademiker würden dem Klima im Stadtteil gut tun und für mehr soziale Durchmischung sorgen.

Deshalb hatte der Beirat unter anderem die für Geflüchtete eingerichteten Übergangswohnheime am Schiffbauerweg und an der Gröpelinger Heerstraße 9-13 im Falle einer neuen Nutzung für studentisches Wohnen ins Spiel gebracht. Entsprechende Vorschläge hatte denn auch vor etwa eineinhalb Jahren das Sozialressort dem Studierendenwerk gemacht, das allerdings beide Objekte für ungeeignet hielt. An ihrem Wunsch, durch die Schaffung von speziellem Wohnraum vor Ort Gröpelingen für Studierende attraktiver zu machen, halten die Ortspolitiker aber dennoch fest.

Die Sache sei komplex, sagt dazu Maurice Mäschig, Pressesprecher und Referent für Kultur des Studierendenwerks: „Wir sind keine Stadtteilentwickler und bauen viel zu selten, als dass wir damit Einfluss nehmen könnten – zumal Studierende keine Verschiebemasse sind.“ Außerdem sei einer bundesweiten Umfrage des Studierendenwerks zufolge den Bewohnern von Studentenwohnheimen vor allem eines wichtig: Die Nähe zur Uni oder Hochschule, also kurze Wege. „Da ist eine halbe Stunde Fahrzeit schon zu viel“, so Mäschig, der zum Vergleich auf Bremerhaven verweist: „Dort haben wir ein Wohnheim sechs Kilometer draußen und massive Schwierigkeiten, das voll zu bekommen.“

Schnellbus zur Uni?

Scheidet also Gröpelingen rein entfernungstechnisch zu Recht aus? „Viele Studierende wären bereit, rund 30 Minuten oder sogar mehr zu pendeln“, haben in ihrer Umfrage die Studierenden der Hochschule herausgefunden. Von Gröpelingen aus erreiche man mit der Straßenbahn in weniger als 20 Minuten den Hauptbahnhof und bis zur Hochschule seien es weniger als 30 Minuten, unterstreicht dazu Jens-Christian Meyer, Pressesprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) – womit er das Argument, der Stadtteil sei schlecht angebunden, entkräftet sieht. Zumal die Hochschule für Künste im Speicher XI nur 15 Minuten von Gröpelingen entfernt sei. Aus der Ortspolitik gibt es außerdem im Verkehrsentwicklungsplan (VEP 2025) den Vorschlag, einen Schnellbus vom Bahnhof Oslebshausen über die Autobahn A27 zur Uni fahren zu lassen. Hier sei aber die Politik gefragt, dann auch entsprechende Gelder zu bewilligen, unterstreicht dazu Meyer. Dass der Stadtteil der BSAG ebenso wichtig sei wie der Hauptbahnhof oder die Domsheide, zeige die ab April geplante komplette Neugestaltung des Gröpelinger Straßenbahndepots – immerhin die größte BSAG-Baumaßnahme seit 70 Jahren. Dabei entsteht unter anderem ein Neubau, mit dem das neue Polizeikommissariat West einen prominenten Standort im Stadtteil bekommt.

Große Projekte wie dieses seien zwar wichtig für den Stadtteil, sagt auch Martin Karsten, der seit 2014 im Auftrag der Stadt neben dem Depot-Umbau ein Bündel an Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Entwicklungskonzepts Gröpelingen (IEK) betreut, durch die der Stadtteil langfristig aufgewertet werden soll. „Ich würde aber vermuten, dass keine dieser baulichen Leistungen mehr Studierende nach Gröpelingen bringen wird.“ Dafür brauche es seiner Ansicht nach eher bestimmte Milieus – zum Beispiel ein internationales Gemisch, wie es im Stadtteil bereits vorhanden sei – und vor allem mehr Gestaltungsräume. So könne er sich vorstellen, Wohnraum mietfrei an Studierende zu vergeben, die im Gegenzug eine Bildungs-Patenschaft für einen Nachbarn übernehmen, der vielleicht noch nicht gut Deutsch spricht. Interessant für Studierende könnten seiner Ansicht nach auch Räume für Co-Working-Büros sein, in denen Arbeitsplätze auf Zeit vergeben werden. Die Umfrage der Studierenden hatte auch ergeben, dass Bars, Ausgehmöglichkeiten, Parks und Grünflächen sowie Sportangebote ein Viertel für junge Leute besonders attraktiv machen. An oberster Stelle stünden dabei gut zu erreichende Einkaufsmöglichkeiten. Für Barbara Wulff bleiben studentische Wohnprojekte ein wichtiges Ziel. „Das Imageproblem ist meines Erachtens aber ein sehr viel größeres Problem“, sagt sie: „Es gibt viele Bremer, die schlecht über Gröpelingen reden, ohne sich hier auszukennen.“

Auch Martin Karsten ist dieser Ansicht. „Ich würde wetten, dass 50 Prozent der Studierenden in Bremen ihr komplettes Studium hindurch nicht in Gröpelingen waren“, sagt er und hat auch schon eine Idee, was sich dagegen tun ließe: Orientierungswochen anbieten, in denen Erstsemester durch den Stadtteil geführt werden könnten. „Man kommt gut mit dem Rad hierher, mir scheint auch das schlechte Image der Hauptpunkt zu sein. Man muss mal kreative und unkonventionelle Ansätze ausprobieren und nicht einfach ein Wohnheim hinbauen“, sagt auch Emma Fahr. Sie und ihre Kommilitonen, die zum Teil selbst in einer Wohngemeinschaft in Gröpelingen leben, wollen ihre Befunde und Erkenntnisse nun in einer Broschüre zusammenfassen, die für studentisches Wohnen in Gröpelingen werben und bis zum nächsten Semester vorliegen soll.