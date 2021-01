Wilde Halde

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schmuddelecken ärgern die Nachbarn

Anne Gerling

Immer wieder sammeln sich in Gröpelingen und Walle illegale Müllablagerungen an öffentlichen Containerstellplätzen an. Die Anwohner sind sauer – und ratlos.