Ohlenhof. Für die Schüler der Neuen Oberschule Gröpelingen (NOG) war es mit Sicherheit ein aufregender Start ins zweite Schulhalbjahr: Die Schule hatte eine vierköpfige Expertenjury zu Gast, die die Vorauswahl für den Deutschen Schulpreis 2018 trifft. Silvia-Iris Beutel, Axel Weyrauch, Frank Lipowsky und Wolfgang Berkemeier hatten sich zwei ganze Tage Zeit genommen, um die Gröpelinger Schule näher kennenzulernen. Sie saßen mit im Unterricht und haben mit Schülern, Eltern, Lehrern und Kooperationspartnern der im Sommer 2010 gestarteten Einrichtung gesprochen.

Und auch wenn noch weitere Schulbesuche in anderen Städten anstehen, so konnten die Juroren am Ende ihres Besuchs doch von einigen positiven Eindrücke berichten, die sie aus Gröpelingen mitnehmen. Silvia-Iris Beutel, Professorin für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik in Dortmund, lobte etwa das schuleigene Dokumentationssystem: „So weiß ich jeden Tag, was ich geschafft habe.“ Axel Weyrauch, Programmkoordinator im Thüringer Kultusministerium und Landesbeauftragter für die dortige Mathematik-Olympiade, zeigte sich angetan von den Lehrkräften: „Die Kollegen sind durchweg sehr offen und verzahnen ihre Kompetenzen gut im Sinne der Kinder.“

Frank Lipowsky, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Kassel, hat vor allem die Zufriedenheit mit der Schule beeindruckt, von der ihm die außerschulischen Partner in Gesprächen berichtet haben. „Aber auch die Zufriedenheit der Schüler und ihre Identifikation mit der Schule.“ Insgesamt 15 verschiedene Kooperationspartner haben die Experten bei ihrem Besuch kennengelernt. „Das ist schon eine Menge“, sagt der ehemalige Schulleiter Wolfgang Berkemeier. „Und es kam heraus, wie froh sie sind, dass sich hier eine Schule entwickelt hat, die strahlt. Sie sehen dadurch eine positive Entwicklung für den Stadtteil.“

Über diese Einschätzung freut sich insbesondere auch Schulleiterin Sabine Jacobsen. „Wir sind 2010 für mehr Bildungsbeteiligung im Stadtteil angetreten„, sagt sie. “Und wenn Sie jetzt bescheinigen, dass Sie das so über uns gehört haben, dann ist das toll.“

In einem Bericht zur Schule wird die Jury nun die sechs Qualitätsbereiche „Leistung“, „Umgang mit Vielfalt“, „Unterrichtsqualität“, „Verantwortung“, „Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner“ und „Schule als lernende Institution“ bewerten. Auf dieser Grundlage werden am Tag vor den Osterferien bis zu 15 Schulen nominiert, die zur Preisverleihung am 14. Mai in Berlin eingeladen werden. Erst dort wird bekannt gegeben, welche Schule den Hauptpreis in Höhe von 100 000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Fünf weitere Schulen gewinnen jeweils 25 000 Euro; damit ist der Deutsche Schulpreis der höchstdotierte Wettbewerb für Schulen in Deutschland. Alle „Top 20“-Schulen können außerdem an Seminaren und Angeboten zu einer besseren Vernetzung teilnehmen und profitieren auf diese Weise ebenfalls. Dass sie womöglich als beste Schule Deutschlands ausgezeichnet werden können, wird manchen Schülern erst allmählich klar. „Ganz gleich, wie das ausgeht – unsere Kinder gehören schon jetzt zu den Gewinnern“, hat indes eine Mutter dem stellvertretenden Schulleiter Christian Radke gesagt.

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 90 Schulen aus 15 Bundesländern beworben; 20 davon werden nun geprüft. Nächste Woche sind noch einmal Juroren in Bremen. Sie besuchen die Gesamtschule Ost (GSO), die ebenfalls zu den „Top 20“ zählt.