So soll das Ensemble am Kopf des Europahafens nach den Plänen der Architekten aussehen. (Cobe)

Überseestadt. Ein Hauch von internationaler Architekturszene wehte am Donnerstagabend bei der Sitzung des Fachausschusses „Überseestadt, Wirtschaft und Arbeit“ durch das Ortsamt West, als Projektleiter Simon Sjökvist und Architekt Tobias Laukenmann vom Architekturbüro Cobe in Kopenhagen teils auf Englisch das Gebäudeensemble präsentierten, das die Zech-Gruppe demnächst am Europahafenkopf bauen will.

Insgesamt besteht das auf einer Brache und einem Parkplatz am Hafenkopf geplante Ensemble aus vier Gebäuden: Zwei Wohngebäude mit zwölf beziehungsweise 13 Stockwerken, ein 18-geschossiges Bürohaus und ein „Mobilitätshaus“ mit Parkplätzen, Fahrradständern, Carsharing-Station und Möglichkeiten für einen Fahrradverleih oder auch eine Fahrradwerkstatt. Thematisch ist der Komplex an die Bremer Stadtmusikanten angelehnt: gemeinsam stark und jeder für sich ein Individuum.

Der Europahafen in der Bremer Überseestadt. Rechts der Hafenkopf. (Karsten Klama)

Bevor gebaut werden kann, gilt es dafür die rechtliche Grundlage zu schaffen: Mit einer Einwohnerversammlung ist jetzt das für die Realisierung notwendige vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren gestartet. „Im wesentlichen geht es heute darum, Anregungen, Themen und Hinweise für das Verfahren zu bekommen“, erklärte dazu Stadtplanerin Nicole Braun vom Büro BPW Baumgart+Partner, die das Verfahren für die Behörde organisiert. Im Sommer, so der Plan, soll sich die Baudeputation mit dem Thema befassen. Anschließend könnte die Planung öffentlich ausgelegt werden.

Diverse fachliche Fragen gilt es bis dahin zu klären. Diese betreffen etwa die Tiefgarage, die sich unter dem Gebäudekomplex erstrecken soll. Ob die Flut der Autos, die täglich dort verkehren könnten, sich wohl mit dem bestehenden Straßennetz verträgt? Auch der Hochwasserschutz ist Nicole Braun zufolge ein Thema, weil für das Gebäudeensemble die Deichlinie verlegt werden muss.

Rein optisch kommt der Entwurf in Walle gut an; die Ortspolitiker zeigten sich durchweg angetan von dem Vorhaben. Insbesondere freuten sich bei der Präsentation nun Vertreter sämtlicher Parteien, dass die geplanten Gebäude sich auf erfrischende Weise von der in der Überseestadt bisher praktizierten Gestaltungsweise nach dem Motto „quadratisch, praktisch, gut“ abheben. „Das ist schon eine besondere Architektur“, unterstrich etwa Beiratssprecher Wolfgang Golinski (SPD). Cecilie Eckler-von Gleich (Grüne) lobt mit Blick auf die Scheddächer ausdrücklich die „schrägen Linien, die sonst bei Neubauten in der Überseestadt überhaupt nicht auftauchen. Das ist ganz fantastisch – auch, dass es überhaupt mal ein Dach gibt. Besonders gut finde ich auch, dass das Hochhaus geradezu zierlich aus dem Gesamtgebäude herauskommt.“ Was den Waller Ortspolitiker außerdem gefällt: dass die Verbindungsachse vom Hafenbecken zur Innenstadt über den Ludwig-Franzius-Platz und den Hilde-Adolf-Park erhalten bleiben und der Ludwig-Franzius-Platz in das Gebäudeensemble eingebunden werden soll. Wer hier schon mal mit dem Fahrrad unterwegs war, der weiß allerdings: Für Radfahrer ist es bislang kompliziert bis gefährlich, die Straße Hansator an dieser Stelle zu überqueren. Regelmäßig sind hier Radfahrer auf der Abbiegespur des entgegenkommenden Autoverkehrs unterwegs. Dementsprechend hoffen Waller Beirat, Anwohner und Beschäftigte, dass im Zuge des Bauvorhabens der „Z-Übergang“ an dieser Stelle umgestaltet werden könnte. Das Hansator sei zwar nicht Bestandteil des Plangebiets, unterstreicht dazu Stadtplanerin Georgia Wedler. Es gebe aber Bestrebungen, die Situation an dieser Stelle zu verbessern.

Neben viel Lob für die ungewöhnliche Architektur kamen bei der Einwohnerversammlung und der Präsentation des Vorhabens nun auch einige kritische Punkte zur Sprache. Nicht alle Anwohner in der Überseestadt freuen sich zum Beispiel über ein so hohes Gebäude an dieser Stelle. Im Masterplan sei dort einst sogar ein 30-geschossiges Gebäude angedacht gewesen, sagt dazu Stadtplanerin Georgia Wedler. Dies sei aber auch der Stadtplanung schlussendlich zu viel des Guten gewesen. 18 Stockwerke seien hier hingegen absolut vertretbar; schließlich sei der Standort am Hafenkopf schon eine ganz besondere Stelle innerhalb der Überseestadt.

Geäußert wurden auch Bedenken, ob es mit der neuen Bebauung am Europahafen überhaupt noch größere Veranstaltungen wie zum Beispiel den „Überseetörn“ geben könne. Dazu Wedler: „Täuschen Sie sich nicht – da bleibt noch reichlich Platz. Sie werden dort aber im Gegensatz zu heute dann einen gefassten Raum haben.“

Mit dem Bauvorhaben entstehen in der Überseestadt 320 neue Wohnungen. Dementsprechend kam bei der Diskussion auch die Frage nach den Grünflächen – immer wieder ein Thema in der Überseestadt – auf den Tisch. Da es bei dem Bauvorhaben um eine innerstädtische Verdichtungsmaßnahme gehe, müsse der Investor keine Grünflächen schaffen, erklärt dazu Nicole Braun. Eine Regelung, die nun auch kritisiert wurde. Die rund 1000 Menschen, die einmal in diesem neuen Quartier leben werden, müssten schon die Möglichkeit haben, sich rund um die Gebäude bewegen zu können, gab etwa allerdings Erwin Böhm, Leiter des Sozialzentrums Walle/Gröpelingen beim Amt für Soziale Dienste, zu bedenken: „Das sieht alles erst mal gut aus. Aber die Frage ist: Wie praktikabel ist das tatsächlich und wo sind die Rückzugs- und Aufenthaltsräume?“ Schließlich solle links und rechts vom Hilde-Adolf-Park ja auch noch gebaut werden.

Georgia Wedler zufolge wird im Zusammenhang mit dem Bau über unterschiedliche Angebote für Kinder und Jugendliche nachgedacht. Laut Wolfrat Voigt, Geschäftsführer der Zech Immobilien GmbH, gibt es außerdem das Angebot an die Stadt, in einem der neuen Gebäude eine Kita einzurichten. Dieser Vorschlag müsse jedoch zunächst geprüft und mit dem Gesamtkonzept abgestimmt werden.

Einige dieser Stichpunkte sollen nun im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens abgearbeitet werden. Insgesamt stimme die Richtung, so das Fazit der Ortspolitiker an diesem Abend.