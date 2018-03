Liselotte Schmidt und ihre Nachbarn im Waller Wasserturm können ihre "Smart Homes" per Tablet bedienen. (Roland Scheitz)

Unten auf der Straße und oben in der achten Etage sieht es zwar noch schwer nach Baustelle aus, aber: Der neue Waller Wasserturm der Bremer Heimstiftung an der Karl-Peters-Straße ist mittlerweile tatsächlich so gut wie fertig. Einige Bewohner konnten schon Silvester in ihrem neuen Zuhause anstoßen. Ende März werden noch sieben der insgesamt 42 Wohnungen frei sein, erzählt Jutta Dunker, die das Stiftungsdorf Walle leitet.

Das 22 Meter hohe Gebäude bietet dabei nicht nur einzigartige Ausblicke über die Dächer von Walle, sondern auch modernste Technologie: Per Smartphone oder Tablet-Computer können zum Beispiel die Jalousien hoch- und heruntergefahren, die Zimmertemperatur geregelt oder der Besuch in die Wohnung gelassen werden.

Wo geht das Ding überhaupt an? Bshir Shahin zeigt Gerda Schwertfeger den Ein-/Ausschalter. (Roland Scheitz)

Für Gerda Schwertfeger, Günther Schröder, Liselotte Schmidt und Horst Grotheer ist all dies zunächst noch ferne Zukunftsmusik. Einerseits, weil der Telefonanschluss – und damit das W-Lan – noch nicht überall funktioniert. Andererseits, weil die vier Senioren sich erst mit der neuen Technologie vertraut machen müssen.

Technologie kann Leben erleichtern

Seit Dezember treffen sie sich regelmäßig mit mehreren jungen Leuten von der Allgemeinen Berufsschule (ABS) gleich nebenan. Den Kontakt zu der Berufsvorbereitungs- und Sprachlernklasse von Volker Dageförde hat Stephan Siegert vom Digital Impact Lab an der Lindenhofstraße hergestellt. „Soziale Medien und vor allem Smart Home Technologie, wie sie auch im Waller Wasserturm umfangreich eingesetzt wird, können das Leben von älteren Menschen deutlich erleichtern“, sagt er. „Viele Senioren haben allerdings Schwierigkeiten im Umgang mit der neuen Technik. Für die Schüler ist diese hingegen Alltag. Als Digital Scouts können sie nun ihr großes Wissen weitergeben, so neues Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen und ihre in der Schule erworbenen Deutschkenntnisse verbessern.“

Lassen sich die Push-Benachrichtigungen meiner Lieblings-App auch ausstellen? Bayar Ammo erklärt Horst Grotheer, wie er die Geräteeinstellungen an seine Wünsche anpassen kann. (Roland Scheitz)

Für die Schüler ist es dabei eine interessante Erfahrung, in die Lehrerrolle zu schlüpfen und ihren Nachbarn den Umgang mit Tablet und Smartphone näherzubringen. „Ich hab’ so ein Ding noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie das funktioniert, ich hab nicht mal ein Handy – mit den Dingern geht doch viel zu viel Zeit drauf. Ich geh eigentlich lieber in die Sonne“, sagt Gerda Schwertfeger, „aber jetzt darf ich hier mit diesen Geräten lernen. Das ist toll.“ Als Erstes zeigt Bshir Shahin ihr, wie ihr neues Tablet überhaupt eingeschaltet wird und wie man die Kamera aktiviert. Zeit für ein Selfie: Gerda Schwertfeger muss spontan lachen, als ihr auf Knopfdruck sie selbst und der junge Mann aus Syrien vom Bildschirm entgegenlächeln. Prompt hat sie eine Idee: „Kann ich das auch verschicken?“ Aber sicher! Liselotte Schmidt hat erstmal eine Straßenbahnverbindung vom Waller Ring zum Brill herausgesucht und googelt nun einfach mal ihren Sohn. Gleich mehrere Bilder hat sie gefunden und erkundigt sich vorsichtshalber bei ihrem Scout: „Kann mein Sohn sehen, dass ich nach ihm gesucht habe?“

„Ohne E-Mail-Adresse geht nichts“, erklärt währenddessen Mirzaman Safi und bietet Günther Schröder an, gemeinsam ein entsprechendes Konto einzurichten. Eine Idee, von der Günther Schröder umso mehr angetan ist, als er hört, dass man dafür nicht den richtigen Namen angeben muss. Schließlich sollte man mit persönlichen Daten im Internet ja sorgsam umgehen. Auch Bayar Ammo und Horst Grotheer auf der anderen Seite des Tisches sind ins Gespräch vertieft – sie probieren gerade aus, wie man die Push-Benachrichtigungen der Spiegel-Online-App bei Bedarf ausschalten kann.

Besonders interessant für Senioren seien neben Apps für die Haustechnik zum Beispiel Programme zum Gesundheitsverhalten oder die Recherche nach Öfnungszeiten von Arztpraxen, erzählt währenddessen Stephan Siegert: „Wir wollen generell zeigen: Wie funktioniert die digitale Welt – und was passiert da mit meinen Daten? Oder: Was bedeutet es, wenn ich Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimme?“ Die Tablets der Bewohner sollen dabei jeweils individuell eingerichtet werden, sodass jeder wirklich nur die Apps darauf hat, die er dann auch braucht.

Von den Treffen profitieren beide Seiten, wie deutlich zu spüren ist. „Mir bringen diese Treffen viel Spaß“, sagt zum Beispiel Bshir Shahin. Ihn freue es, den älteren Menschen etwas Neues zeigen zu können, erzählt er. Und Bayar Ammo ergänzt: „Wir lernen dabei Deutsch und tauschen Informationen aus, das ist gut.“

Wenn die Coaches im Sommer die Schule beenden, dann ist ihnen bei ihren Bewerbungen ein Pluspunkt sicher: ABS und Digital Impact Lab belohnen das Engagement der Schüler mit einem Zertifikat und einem positiven Vermerk im Zeugnis.