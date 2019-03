Für die Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee treten The Freezies auf. (PETRA STUBBE)

Am Dienstag, 12. März, 19 Uhr, ist es wieder so weit: Das Schulrockfestival geht im Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51, in die 26. Runde. Seit 1993 veranstaltet das Senatsressort für Kinder und Bildung den Wettstreit. Er gilt als zumindest kleines Sprungbrett für den weiteren musikalischen Werdegang.

Einige Bands aus den Vorjahren, beispielsweise Everlaunch oder Casting Louis, existieren heute noch. Und 2018 wurden zwei Sänger der Band The Blue Lights aus Wildeshausen durch das Video des Schulrockfestivals 2017 von der Castingshow „The Voice Kids“ entdeckt. Einer kam sogar bis ins Finale. Zudem ist mit Klaus Lage ein gestandener Rockmusiker seit 2015 Schirmherr des Festivals, der nicht nur den Preis überreicht, sondern auch in der Jury sitzt. Den Gewinnern winkt auch in diesem Jahr ein Aufnahmetag in einem Tonstudio mit gleichzeitiger Videoproduktion.

Unabhängige Jury hat ausgewählt

Für den Auftritt auf der Bühne der Kesselhalle mussten sich die Bands zuvor bei einer unabhängigen Jury bewerben. Fünf Gruppen wurden schließlich ausgewählt: Geschafft ­haben es in diesem Jahr Loudout aus Oldenburg, Drippey Spirit von der Oberschule ­Habenhausen, die KSA KraZ Kats – eine aus der Oberstufe zusammengestellte Band der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee (KSA) –, The Freezies, ebenfalls von der KSA, und Highway Six.

KSA KraZ Kats haben sich eigens für das Schulrockfestival gebildet, anders als The Freezies, die schon seit einigen Jahren musizieren. Seit gut vier Wochen probt die 16-köpfige Band unter der Leitung von Lehrer Tammo Pitters für den Wettbewerb. Aktuellen Hits wie „Havana“ von Camila Cabello sind ebenso im Repertoire wie „Dark Necessities“ von den Red Hot Chilli Peppers als eher rockiges Stück. „Unsere Band gibt es schon seit gut dreieinhalb Jahren“, erzählt Pitters. Im Zuge eines Schwerpunktkurses für Musik wurden die Freezies in der fünften Klasse zusammen gestellt. Zu diesem Zeitpunkt beherrschten noch nicht alle Schüler ein Instrument.

Die Schlagzeugspielerin Leonie und die Bassistin Yasmin hatten allerdings schon vor der Bandgründung Erfahrung: In ihrer Freizeit bilden die zwei auch jetzt noch ein Duo und hatten schon einen Auftritt in Berlin. Das teilt Yasmin mit. Die Freezies sind deutlich größer: zwei E-Gitarren, zwei Keyboarderinnen, zwei Sängerinnen, zwei Trompeten, drei Posaunen, und vier Saxofone gibt es bei der Band. Wenn die Band probt, hört man sie über den ganzen Flur der KSA-Oberschule: „Das unsere Band so viele verschiedene Instrumente hat, ist auch definitiv unser Merkmal“ sagt Pitters.

Bands aus Hemelingen und Habenhausen

Auch die Band Highway Six hofft in diesem Jahr auf den Sieg beim Schulrockfestival. „Seit Frühjahr 2018 gibt es uns schon“ erzählt Sänger Jan-Niclas. Den Part am Schlagzeug übernimmt in der Alternative-Rockband Uwe, Krischan spielt Gitarre und Tjark den Bass sowie eine weitere Gitarre. „Nachdem wir einige Songs gecovert hatten, fingen wir an, unsere eigenen Songs zu schreiben“, sagt Jan-Niclas. „Bei uns sind Kreativität, Vielfalt und Eingängigkeit die stärksten Merkmale.“ Nach mehreren kleinen Auftritten möchte die Band nun voll durchstarten. Mit sechs eigens komponierten Stücken will die vierköpfige Band die Jury am 12. März überzeugen.

Die sechsköpfige Band Drippey Spirit der Oberschule Habenhausen besteht zwar erst seit September 2018, konnte aber bereits bei einigen Auftritten mit ihrer stilistischen Vielfältigkeit überzeugen. Etwa beim Tag der offenen Tür ihrer Schule oder dem Weihnachtskonzert der Gesamtschule Ost. „Von uns gibt es energiegeladenen Rock, der von messerscharfen Beats des Drummers Jonathan getrieben wird“, betont Lehrer Simon Ennulat. Neben Jonathan spielt die Schülerin Amy den Bass, Max die Gitarre und Mai Linh das Keyboard. Gesanglich werden sie von Sila und ­Vanessa begleitet. „Die Band freut sich ganz besonders darauf, auf einer großen Bühne zu stehen und einmal richtig abrocken zu können“, frohlockt Ennulat.

Weitere Informationen

Das Schulrockfestival beginnt am 12. März um 19 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof,

Findorffstraße 51. Der Eintritt ist frei. Als kleine Neuerung wird das Festival in diesem Jahr über die Facebookseite des Bremer Schulrockfestivals in einem Live-Stream zu sehen sein.