Ein Jahr noch, dann wird das "Rote Dorf" an der Hafenrandstraße wieder aus Walles Stadtbild verschwinden. (Frank Thomas Koch)

Überseestadt. Bis Oktober 2019 können die roten Wohncontainer auf der Fläche zwischen Nordstraße, Überseetor und Cuxhavener Straße in unmittelbarer Nähe der Roland-Mühle noch stehen bleiben. Dann aber wird das Ende 2014 eröffnete „Rote Dorf“ der Inneren Mission wieder aus Walles Stadtbild verschwinden. Denn der Nutzungsvertrag für das Übergangswohnheim Überseetor läuft im kommenden Jahr endgültig aus – die Stadt benötigt die Fläche für ein anderes Vorhaben: Anfang Juli hatte der Senat beschlossen, dass dort die seit Jahren sanierungsbedürftige Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr (BS GAV) – die vor genau 50 Jahren an der Ellmersstraße errichtet worden war – bis 2021 einen Neubau bekommen soll. Kostenpunkt: 26,6 Millionen Euro.

Die Berufsschule soll dabei in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) nach dem sogenannten Inhabermodell errichtet werden. Das bedeutet: Geplant, gebaut und für zunächst 20 bis 30 Jahre betrieben wird die Schule von einem privaten Investor, die Stadt bleibt dabei Eigentümerin der Immobilie. Bei einer öffentlichen Sitzung des Waller Beirats ist nun der aktuelle Sachstand von Dörte Kleemiß aus dem Referat Liegenschaften in der Bildungsbehörde vorgestellt worden.

Demnach laufen momentan die Vorbereitungen für die Ausschreibung, mit der das Partnerunternehmen gefunden werden soll. Bis Ende des Jahres wollen Bildungs- und Finanzressort alles zusammenhaben. „Ein ÖPP-Projekt dauert zwar bei der Vorbereitung länger, ist aber im Bau schneller“, sagt dazu Dörte Kleemiß. Denn die Ausschreibung entscheide letztendlich ganz wesentlich über die Qualität dessen, was man am Ende bekomme. Aus diesem Grund sei es besonders wichtig, schon vorab zentrale Kriterien und Eckdaten zu dem gewünschten Gebäude zu formulieren. Fest stehe zum Beispiel bereits jetzt, dass der Schulneubau eine Tiefgarage bekommen müsse, die später von der Nordstraße aus angefahren werden könne. In der zweiten Stufe des Ausschreibungsverfahrens werde außerdem ein Gestaltungsgremium die städtebauliche Qualität der eingereichten Entwürfe bewerten. Nachdem es eine erste Machbarkeitsstudie zu dem geplanten Vorhaben gegeben hatte, ist mittlerweile eine vertiefende städtebauliche Studie in Auftrag gegeben worden. Dörte Kleemiß zufolge werden auch zu den Punkten Fassadenqualität oder Ausrichtung in der Ausschreibung Bedingungen benannt.

Beirat reagiert erfreut

Über viele Jahre hinweg hatte der Bildungsausschuss des Waller Beirats immer wieder auf den miserablen baulichen Zustand der Schule hingewiesen und auf eine Sanierung und später den Neubau gedrungen. „Deshalb freuen wir uns, dass die Planung weitergeht und mit der Fläche am Überseetor ein Standort gefunden ist“, sagt Bildungsausschusssprecher Jupp Heseding (Grüne). „Es wird höchste Zeit, dass der Neubau kommt. Sonst fällt das andere Gebäude noch zusammen“, betont Beiratssprecher Wolfgang Golinski (SPD), der mit der Standortwahl durchaus zufrieden ist – insbesondere deshalb, weil es gleich in der Nähe eine Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gibt: „Das ist ganz entscheidend.“

Ein Aspekt, den auch Heseding durchaus als Pluspunkt sieht – auch wenn er den Standort nicht ganz so glücklich findet: „Es ist schon eine gewagte Maßnahme, an einer der lautesten Stellen der Stadt eine Schule zu bauen. Es wird eine Schule sein, in der man die Fenster nicht öffnen können wird; diese Erfahrung ist bereits an der Grundschule an der Nordstraße gemacht worden.“

Heseding regt an, bei der weiteren Planung unbedingt eine altbekannte Problematik zu berücksichtigen: „Es stehen nach wie vor viel zu wenig Sporthallen zur Verfügung. Das sollte bei dem Neubau mitgedacht werden – gerade unter dem Aspekt, dass viele Berufsschüler im Moment gar keinen Sportunterricht bekommen.“

Auch das Thema Parkraum beschäftigt den Beirat im Zusammenhang mit dem Schulneubau. Dass im Untergeschoss Parkplätze eingeplant sind, findet Golinski positiv: „Es gibt ja viele Schülerinnen und Schüler aus dem Umland, die mit dem Auto zur Schule fahren. Wer sich die Situation jetzt an der Ellmersstraße anguckt, der sieht: Es ist dort immer voll. Und es kann nicht sein, dass die Schüler dann in Zukunft ins Waller Wied einfallen und dort alles zuparken.“ Aus diesem Grund müsse ein Parkhaus unter der Schule später unbedingt auch kostenfrei genutzt werden dürfen, sagt der Beiratssprecher: „Wenn das nicht so ist, dann parken die Schüler woanders.“ Diese Befürchtung hat auch Bildungsausschusssprecher Heseding, der deshalb unterstreicht: „Es muss eine verpflichtende Nutzung dieser Parkflächen geben, ansonsten suchen sich die Schüler Ausweichparkplätze.“

Dass das Gelände nach jetzigem Stand von der Nordstraße aus erschlossen werden soll, sieht Golinski wiederum kritisch und gibt zu bedenken: „Wir haben dort zwischen Waller Ring und Überseetor ohnehin schon viel Bewegung. Warum also kann man die Zufahrt nicht über das Überseetor organisieren?“

Nach dem ersten Aufschlag gelte es nun, Fragen wie diese weiter zu verfolgen. „Wir stellen uns vor, an der Konzeption und dem Architektenwettbewerb beteiligt zu werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung und nur so kann es laufen. Sonst ist es nicht rund“, steht für Golinski fest. Denn: „Das ist eine richtig gute Ecke – dieser Platz ist prädestiniert für eine tolle Architektur.“

Ab Sommer 2021 sollen die Schüler der BS GAV am neuen Standort unterrichtet werden. Eine Planung, die Jupp Heseding für „ziemlich gewagt“ hält angesichts so mancher Planungsprozesse in der jüngeren Vergangenheit – die Planungen für den Campus Ohlenhof etwa liefen schließlich schon seit 2012. Die BS GAV ist mit etwa 1700 Schülerinnen und Schülern in 80 Klassen und 50 Lehrkräften eine der größten Berufsschulen in Bremen.