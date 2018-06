Bildungsausschusssprecher Jupp Heseding an der Herzogin-Cecilie-Allee. Dort, wo Geflüchtete untergebracht waren, möchte die Bildungsbehörde ein Interimsgebäude in Modulbauweise errichten. (Roland Scheitz)

Walle. Überraschend Erfreuliches war am Mittwoch im Bildungsausschuss des Waller Beirats zu hören: Im kommenden Schuljahr reichen in Walle die Grundschulplätze nun doch aus, der Schulaufsichtsbeamtin Kristin Lenz zufolge konnten alle Kinder untergebracht worden. Und zwar ohne dass – wie noch im Februar in der Bildungsbehörde angedacht war, – die Grundschule an der Melanchthonstraße einen vierten Zug einrichten muss, was ihr pädagogisches Konzept komplett durcheinandergebracht hätte. Auch die Grundschule an der Nordstraße kann – anders als in den vergangenen Jahren – nach den Sommerferien mit drei Klassenzügen starten.

Für mehr Kinder hätte es auch keine geeigneten Räume gegeben, erklärt dazu Schulleiter Peter Lehmann den Mitgliedern des Fachausschusses, der dieses Mal in der Grundschule an der Nordstraße tagte: „Unsere Räume zur Nordstraße hin können nicht genutzt werden. Wenn man dort die Fenster öffnet, ist es zu laut für Unterricht.“ Demnächst soll die Schule sich auf den Weg zum gebundenen Ganztag machen; dafür braucht sie eine Mensa und einen zusätzlichen Trakt für einen vierten Zug. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie liegt vor, im Herbst soll der Prozess mit einer „Phase Null“ offiziell starten. Drei bis vier Jahre später könnte der Umbau fertig sein.

Die Nachfrage nach Ganztagsplätzen ist auch in Walle hoch. Die Grundschule am Pulverberg als bislang einzige Ganztagsschule ist voll, dort gibt es eine Warteliste. Bis 2025 sollen bekanntlich alle Bremer Grundschulen Ganztagsschulen werden; so auch die Grundschule an der Melanchthonstraße, wo schon jetzt der Hort des Kinder- und Familienzentrums Haferkamp eine Nachmittagsbetreuung anbietet, die sehr beliebt ist.

Wenn auch die Bildungsbehörde weiterhin mit der Idee liebäugelt, dort die ehemalige Hausmeisterwohnung für Unterrichtszwecke umzubauen – konkrete Planungen für den Umbau zur Ganztagsschule gibt es bislang noch nicht, wie Udo Stoessel, Referatsleiter Liegenschaften im Ressort Kinder und Bildung, dem Fachausschuss nun mitgeteilt hat. „Es ist wirklich ein sehr kleines Team, das sich um diesen Bereich kümmert, und wir können nicht an allen Schulen sein“, sagt er.

Neben Projekten in anderen Stadtteilen haben demnach im Westen zwei Schulneubauten in der Überseestadt Priorität. Dort sollen auf dem ehemaligen Kellogg-Areal eine Grund- und eine Oberschule gebaut werden. Entsprechende Flächen seien nun tatsächlich reserviert worden, so Stoessel.

Die Zeit bis zur Fertigstellung dieser Schulgebäude möchte die Behörde mit einem Gebäude in Modulbauweise an der Herzogin-Cecilie-Allee überbrücken. Innerhalb von maximal drei Jahren, spätestens also zum Schuljahr 2021/22, könnte dieses Provisorium hergerichtet werden. Der Vorteil dabei: Modulbauten sehen besser aus und sind deutlich langlebiger als Mobilbauten.

Ab August, spätestens September, will Stoessel das Vorhaben „in größeres Fahrwasser“ bringen. Dann nämlich liegen konkrete Zahlen vor und der für den Bau benötigte Senatsbeschluss kann gefasst werden. „Wir rechnen nicht mit dramatischen Zuwächsen“, sagt Stoessel. Man habe es bei den Schülerzahlen mit einem „komplexen dynamischen System“ zu tun, das gelegentlich auch kurzfristig austariert werden müsse. Die Behörde ist Stoessel zufolge aber gut gewappnet: Sollte sich zeigen, dass bereits im kommenden Jahr zusätzliche Räume benötigt würden, könne auf Mobilbauweise umgestiegen werden, sodass das Interimsgebäude schon im Sommer 2019 stünde. Je nach Bedarf sollen in dem Gebäude auch Oberschüler untergebracht werden.

Äußerst skeptisch steht diesen Planungen Ingo Lenz (Die Linke) gegenüber, der sich seit Langem in der Initiative Eltern-Bremen-West engagiert und nun noch einmal entschieden für einen deutlich klareren Planungshorizont plädierte.

Bildungsausschusssprecher Jupp Heseding (Grüne) hingegen zeigte sich durchaus positiv überrascht von Stoessels Ausführungen: „Man konnte vermuten, dass es in der aktuellen Versorgung erhebliche Probleme gibt. Dass es ihnen jetzt so gut gelungen ist – Chapeau.“

Neben der Frage nach Schulplätzen beschäftigt insbesondere die Personalsituation Schulleitungen und Ortspolitiker. So bleibt weiterhin die durchgängige Doppelbesetzung durch einen Lehrer und einen Sozialpädagogen ein großes Thema, die die Waller Bildungspolitiker bereits vor einem Jahr gefordert haben. Bislang gibt es an den Schulen nur stundenweise eine solche Doppelbesetzung.

In den Klassen sitzen aber immer mehr Schüler mit einem hohen Unterstützungsbedarf; erschwerend kommt hinzu, dass zum Beispiel an der Grundschule an der Nordstraße nur zwei von sechs Kindern mit Assistenzzusagen auch tatsächlich eine persönliche Betreuung im Unterricht haben. „Das sind Kinder, die den Tag hier nicht aushalten. Was sollen wir tun, wenn die raus rennen?“, erklärt dazu Peter Lehmann. Ohne Doppelbesetzung gehe es nicht, ergänzt Konrektorin Sigrid Komnick. Für sie besonders unverständlich: Schon vor mehr als einem Jahr haben ihre Kollegen eine Überlastungsanzeige gestellt, ohne dass daraufhin etwas passiert ist.

„Eine Doppelbesetzung ist dringend nötig“, unterstrich auch Alexander Schumacher, der das Zentrum für unterstützende Pädagogik (Zup) an der Oberschule am Waller Ring leitet. Für ihn steht fest: „Inklusion ist derzeit nur möglich, weil die Kollegen es möglich machen – und nicht wegen der strukturellen Gegebenheiten.“ Dies sei allerdings äußerst kräftezehrend, da es auch dort immer mehr Schüler gebe, die besondere Unterstützung benötigten. Für die Waller Ortspolitiker ist klar: Sie werden an dem Thema unbedingt dranbleiben.