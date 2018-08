Am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr geht es um Lebenszweifel, Rausch und Grenzerfahrungen. Auf der Bühne geht es zurück in das Jahr 1873. Bilder von Vincent van Gogh und der Briefwechsel zwischen ihm und seinem Bruder Theo bieten die Grundlagen der Inszenierung. Van Gogh gilt als Grenzgänger und ein verzweifelt Suchender. Die Zwänge seiner Umgebung bedrängen den Künstler, er bricht mit seinem Elternhaus, einzig in der Malerei findet er ein Flucht- und Ausdrucksmittel. Im Alkohol sucht er Trost, doch mit der Zeit verwahrlost er, isst seine eigenen Farben, schläft kaum noch und verfällt dem Irrsinn. Der Eintritt kostet drei Euro. Anmeldungen per E-Mail an sekretariat.jugendkirche@kirche-bremen.de.