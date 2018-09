Das alte Westbad ist bald Vergangenheit, auf den Nachfolgebau freut sich Schwimmverein Weser Bremen von 1885 schon jetzt - anders als viele Kritiker der Neubaupläne. (Roland Scheitz)

Walle. Alle kritisieren den geplanten Westbad-Neubau als zu klein – nur nicht der Schwimmverein Weser Bremen von 1885 gleich neben dem Waller Bad. Wieso bloß? Diese Frage stellte sich während der teilweise hoch emotionalen Diskussionen der vergangenen Monate manch ein Beobachter.

Dem Fachausschuss „Kultur, Sport und Migration“ des Waller Beirats haben Kai Melzer, Heinz-Georg Großer und Martina Schwabe vom Vereinsvorstand am Dienstagabend erklärt, weshalb sie die Planung aus Sicht ihres Vereins begrüßen, auch wenn sie sich privat vielleicht etwas anderes gewünscht hätten.

Dabei spiele die Vorgeschichte eine große Rolle, so Melzer: „Seit mehr als zehn Jahren sind die Vereine am Drängen, denn wir haben das Problem, dass alle Bäder marode sind.“ Entsprechend groß sei die Freude gewesen, als 2012 die Bremer Bäder und die Stadt das Thema endlich angehen wollten.

Die Pläne allerdings, die dann im September 2014 bei einem sogenannten Bäder-Hearing präsentiert worden waren, sorgten für Entsetzen bei den Mitgliedern des einzigen Schwimmvereins im Bremer Westen: „Da sollte das Unibad ersatzlos geschlossen und das Horner Bad saniert werden und wir hätten hier in Walle eine neue zehn mal 50 Meter-Halle bekommen – ein Mega-Bad, in das dann Menschen aus ganz Bremen gekommen wären.“

Diese Variante habe sein Verein damals entschieden abgelehnt, so Melzer weiter: „Wir wollten zwei neue Bäder.“ Dass nun in Horn ein neues Hallenbad gebaut werde – auch wenn dieses aus Schwimmersicht für Wettkämpfe zu klein sei – und Walle ein neues Bad mit sechs 25-Meter-Bahnen bekomme, sei angesichts der begrenzten Mittel noch immer die beste aller möglichen Varianten.

Kürzlich hat Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder, ein Eckpunktepapier zum geplanten Neubau vorgelegt. Das mit einem Hubboden ausgestattete Kursbecken ist Melzer zufolge darin von den im ersten Entwurf eingeplanten 50 auf 60 Quadratmeter vergrößert worden und das Lehrschwimmbecken von 90 auf 100 Quadratmeter. Für das Angebot von Weser Bremen – Schwimmunterricht, Leistungsschwimmen und Wasserball – reichen damit nach Ansicht des Vorstands die Wasserflächen in Zukunft aus.

Befremdlich findet Melzer das Verhalten des Turn- und Rasensportvereins (Tura), dessen Vorstand einer der Hauptkritiker der Neubauplanung ist: „Tura selbst bietet gar keinen Schwimmsport an und hat bis heute weder mit uns noch mit dem Landesschwimmverband das Gespräch gesucht. Eigentlich vertritt bei Neubauvorhaben aber der Landesschwimmverband die Interessen des Schwimmsports.“

Für Nachbesserungen bei der Neuausschreibung sei der Zug inzwischen abgefahren, ist Melzer überzeugt. Weitere Diskussionen – und damit neuerliche Verzögerungen beim Neubau – möchte der Vorstand des Waller Schwimmvereins um jeden Preis vermeiden. Denn, so Melzer: „Das Bad ist nahezu täglich vom Ausfall bedroht. Würde es ausfallen, dann hätten wir alle ein Riesenproblem.“

Noch etwas anderes bereitet ihm und seinen Vorstandskollegen gehörig Bauchschmerzen. Bis das neue Bad im Jahr 2022 öffnen kann, muss der Verein zunächst eine zweijährige Bauphase überbrücken. Bislang sei es schwierig, für diese Zeit ein Ersatzangebot zu planen, sagt Martina Schwabe: „Wir wissen ja nicht, wann hier Schluss ist.“ Sofern der Landesschwimmverband und die angeschlossenen Vereine mitspielen, wird es wohl Ersatzangebote im Unibad geben. Dies stellt den Verein vor weitere Herausforderungen, etwa was die Fahrt dorthin betrifft. Viele Eltern in Walle und Gröpelingen seien kaum in der Lage, ihre Kinder zum Unibad zu fahren, befürchtet Martina Schwabe. Zwar fahre die Buslinie 28 von Walle zur Uni, aber: „Man braucht auch die Begleitung. Sie haben da einen Haufen Hummeln.“ „Wenn wir auch die Begleitung stellen müssten, wäre das schwierig. Unsere Übungsleiter sind ja schon in der Halle“, sagt auch Heinz-Georg Großer. Er trainiert die Wasserballer, bei denen Martina Schwabe befürchtet, dass sie die Bauphase womöglich nicht durchstehen. Sie unterstreicht jedoch: „Uns ist es am wichtigsten, dass möglichst viele Kinder schwimmen lernen.“ Der Verein leistet hier mit den ehrenamtlichen Übungsleitern viel: In vier Schwimmkursen für je 25 Kinder bringt er bei sehr moderaten Mitgliedsbeiträgen jedes Jahr 100 Kindern das Schwimmen bei.

Kai Melzer hofft inständig, dass auch im Unibad der Mittwoch als Haupttrainingstag beibehalten werden kann, um die Mitglieder bei der Stange zu halten. Rund 100 sprangen beim letzten Westbad-Umbau ab.

Gerald Wagner von der SPD-Beiratsfraktion möchte die Waller Schwimmer unterstützen. „Es kann nicht sein, dass man es der Vereinsszene selber überlässt, eine den Schwimmsport schwer erschütternde Phase des Umbaus alleine zu meistern“, sagt er und hat mit den anderen Fraktionen einen Antrag aufgesetzt. Darin fordern die Waller Ortspolitiker, dem Verein für die Zeit der Baumaßnahme Ersatzzeiten zu garantieren und ihm im Sommer das Waller Freibad zur Verfügung zu stellen. Auch wollen sie prüfen lassen, ob ein Shuttle-Bus eingesetzt werden könnte.