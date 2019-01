Ein Thema, das viele Jugendliche beschäftigt, ist Kontrolle. Auf der Bühne verwendet die Gruppe ein überdimensioniertes Auge, das die Beobachtung durch die Familie versinnbildlicht. (Roland Scheitz)

Vom Moment unserer Entstehung an ist sie um uns herum und prägt uns und unsere Persönlichkeit – ob wir wollen oder nicht: die Familie. Jede ist anders. Manche sind kinderreich und umfassen mehrere Generationen, andere bestehen aus Mutter und Kind. Mal gibt einer den Ton an, mal hat jedes Familienmitglied die gleichen Rechte und Pflichten, und Entscheidungen werden stets gemeinsam gefällt. Bei manchen scheinen die Dinge wie von selber zu laufen, in anderen Familien gibt es immer wieder Stress, Streit oder Druck. Manche Familien hüten unschöne Geheimnisse, in anderen fühlt sich jeder irgendwie allein.

16 angehende Abiturienten des Schulzentrums Walle haben sich im Grundkurs „Darstellendes Spiel“ (DSP) unter der Leitung der Regisseurin und Theaterpädagogin Sausan Osman für den krönenden Abschluss ihrer Zusammenarbeit – eine eigene Theaterproduktion – intensiv mit den verschiedensten Familiengeschichten befasst. Aus diesem faszinierenden Stoff hat die Gruppe das Stück „Ja, und mein Herz?“ entwickelt, das sie ab Mittwoch, 23. Januar, in der Aula ihrer Schule zeigt.

Unerwartete Gruppendynamik

Ausgehend von einer fröhlich-ausgelassenen Partynacht beleuchten die Schüler in ihrem Familiendrama, was die verschiedenen Figuren in ihrem tiefsten Inneren beschäftigt. Dabei zeigt sich: Im Grunde wollen alle einfach nur sie selbst sein – aus den verschiedensten familiären Gründen jedoch ist genau das gar nicht so leicht.

Seit den Sommerferien haben sich die Schüler des 13. Jahrgangs gemeinsam mit Sausan Osman ihrem Stoff in mehreren Schritten angenähert. Dabei hat sich die Gruppe zunächst intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt, wie Schülerin Ines Berradhia beschreibt: „Ein Thema für ein Stück zu finden, ist echt schwer. Alle von uns hatten verschiedene Themen – aber ein Grundthema dabei war die Familie. Denn sie hat uns am meisten geprägt. Und das ist etwas, was uns alle verbindet.“

Nikolina Mincheva ergänzt: „Zuerst war es schwierig, uns den anderen gegenüber zu öffnen. Es gab dann aber eine Runde, wo wir einiges von einander erfahren haben, was wir vorher nicht gedacht hätten. Dabei haben wir uns ziemlich gut kennengelernt.“ Marvin Wiedemeyer nickt zustimmend: „Das war sehr emotional.“

Keiner der Jugendlichen hatte bei der Kurswahl mit einer derartigen Gruppendynamik gerechnet. Und noch etwas war für alle überraschend: die Erkenntnis, dass Theater leicht aussieht, dahinter aber sehr viel harte Arbeit steckt. Ihre Dienstagnachmittage und mehrere lange Proben-Wochenenden haben sie in der Schule verbracht, um das Stück zur Bühnenreife zu bringen.

„Ich musste für unsere Proben sehr oft Sport, Arbeit oder Treffen mit Freunden absagen. Es macht aber einfach Spaß und ich wollte unbedingt ein Teil davon sein“, findet Alper Bicak rückblickend. Nun will er seinen Freunden den Grund für seine häufigen Absagen zeigen.

An der Aufgabe gewachsen

Ihrem Thema nähern sich die Jugendlichen durchaus mit viel Humor. Sie wollen ihre Zuschauer aber auch zum Nachdenken anregen, sagt Selina Celik: „Wir wollen auch, dass sie reflektieren, was man besser machen oder ändern kann. Das Stück zeigt, wie es im Inneren eines Menschen aussehen kann, ohne dass man von außen etwas davon erkennt.“ Eine „Abrechnung“ mit ihren eigenen Eltern sei das Stück übrigens nicht, versichert Christian von der Weiden: „Wir alle respektieren im Großen und Ganzen unsere Eltern – es kann aber trotzdem immer mal Konflikte geben. Ich denke, sie wissen trotzdem, dass wir sie lieb haben.“

„Im Stück gibt es auch Figuren, bei denen in der Familie alles heil ist“, unterstreicht außerdem Ameni Mokni. Und Treeske-Aurelia Schlosser ergänzt: „Und es werden Charaktere gezeigt, die an dem wachsen, was sie erleben.“

Auch sie selbst haben sich während der ­gemeinsamen Arbeit am Stück weiter ent­wickelt, sind sich die Schüler einig. Esma-Sevle Cakici zum Beispiel wollte Kunst oder Musik wählen. Nachdem diese Kurse nicht zustande gekommen waren, fand sie sich im Grundkurs DSP wieder – ein Glücksfall, findet sie heute: „Ich war ein sehr schüchterner Mensch, konnte nicht vor Gruppen sprechen und habe am Anfang sehr gelitten. Ich konnte kein Wort auf der Bühne rauskriegen. Inzwischen bin ich auch bei Präsentationen im Unterricht viel entspannter.“ Was alle stolz macht und die Regisseurin freut: dass alle zusammengehalten und die Produktion durchgezogen haben.

Weitere Informationen

Premiere von „Ja, und mein Herz?“ ist am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Donnerstag, 24. Januar, Freitag, 25. Januar und am Sonnabend, 26. Januar jeweils um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums Walle, Lange Reihe 81. Einlass ins Foyer jeweils ab 18.30 Uhr. Karten können per E-Mail an JaUndMeinHerz@web.de vorbestellt werden. Karten für die Vorstellungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kosten sieben Euro für Erwachsene und vier Euro für Schüler und Studenten. Am Sonnabend kostet der Eintritt für Erwachsene vier Euro und für Schüler und Studenten 2,50 Euro.