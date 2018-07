Die Häuser an der Grünbergstraße sind die Ältesten im Espabau-Bestand. Die Handwerker, die sich 1908 auf dem Gerüst fotografieren ließen, haben sicher nicht geahnt, dass sie ein Jahrhundert später zum Vorbild werden würden. (Roland Scheitz)

Findorff-Bürgerweide. Historische Findorffer Espabau-Straßen sind auch die Budde- und die Thielenstraße, die Borgfelder und die Katrepeler Straße. Der Komplex, der sich vom Utbremer Ring in Hemmstraße und Innsbrucker Straße zieht und vor einigen Jahren komplett saniert wurde, entstand in den 1930er-Jahren. Beim Gröpelinger Rangierbahnhof wurde 1919 der Breitenbachhof eingeweiht, der namentlich dem preußischen Minister und Chef des Reichseisenbahnamtes Paul von Breitenbach gewidmet ist. In Hemelingen bauten die aktiven Genossen unter anderem die Schlossparksiedlung. 1980 begann die Bebauung von 40 000 Quadratmetern Bauland im Weidedamm-Viertel. Im ersten Abschnitt – an der Meraner Straße – wurde die Unternehmenszentrale für die aktuell rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter errichtet.

Der Eisenbahn Bau- und Sparverein stützte sich von Anfang an auf drei Säulen. Für die Genossen wurden Mietwohnungen gebaut und bewirtschaftet. Außerdem wurden sogenannte „Erwerbshäuser“ errichtet, die anschließend verkauft wurden. Und schließlich konnten die Mitglieder dem Verein ihre Ersparnisse anvertrauen, die dieser dann zu guten Konditionen anlegte. Die Bauvorhaben wurden wiederum über Verkäufe und Spareinlagen finanziert. Dieser Kreislauf rechnet sich für alle Beteiligten noch immer.

Heute bewirtschaftet die Espabau laut Geschäftsbericht rund 3175 Wohnungen in der ganzen Stadt – davon 561 mit Preisbindung – dazu drei Wohnheime, 655 Garagen, 78 gewerbliche Räumen und sieben eigengenutzte Einheiten. In Findorff ist das Unternehmen mit mehr als 1850 Wohnungen größter Vermieter. Als Bauunternehmen hat die Espabau im Laufe ihres Bestehens mehr als 500 Eigentumswohnungen, Reihen- und Doppelhäuser errichtet und an Mitglieder weiterverkauft. Der dreiköpfige Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Marc Bohn und seinen nebenamtlichen Kollegen Manfred Eisinger und Dieter Focke.