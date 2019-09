Die dritte, vierte und fünfte Generation konnte nun das 100-jährige Bestehen des Waller Familienbetriebs feiern (v.l.): Jürgen, Mathilda und Stefan Diekmeyer. (Roland Scheitz)

Angefangen hat alles am Pastorenweg Nummer 24. „Da war unser Urbetrieb“, erzählt Jürgen Diekmeyer und ergänzt: „Inzwischen heißt die Straße dort Im Freien Meer, aber die Hausnummer ist dieselbe geblieben.“ Dort also, in der Nummer 24, begann im Jahr 1919 die Geschichte der Waller Gärtnerei Diekmeyer, die nun ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Bis ins 19. Jahrhundert hatten in diesem Gebiet Kohlhöker ihr Gemüse angebaut, doch mit dem im Jahr 1875 eingeweihten Waller Friedhof begann eine neue Ära: Am Pastorenweg 24 eröffnete die Gärtnerei Mahlstädt. Nachdem ihr Mann verstorben war, heiratete die Witwe Mahlstädt im Jahr 1919 Diekmeyers Großvater Gustav, der ursprünglich aus Lengerich in Westfalen stammte. Er übernahm den Betrieb, der fortan den Namen Diekmeyer trug. 1957 stieg sein Sohn Hermann als Teilhaber in den Betrieb ein und 1980 wiederum dessen Sohn Jürgen Diekmeyer. Schon von Kindesbeinen an sei er in den Betrieb hineingewachsen, erzählt dieser: „Die anderen Kinder haben gespielt, und ich musste hier in der Gärtnerei sitzen und was machen.“

Zum Beispiel in kalten Nächten die Frühbeete warm halten. „Von der Getreideverkehrsanlage wurde Getreide in Säcken geholt, in die Beete geschüttet und befeuchtet. So entstand Wärme, die auch lange hielt.“ Später habe er dann in den Anfang der 1960er-Jahre gebauten Gewächshäusern alle ein bis zwei Meter dicke Kerzen aufgestellt, deren Wärme die Pflanzen vor dem Erfrieren bewahrte.

Die Gärtnerei florierte

Das Geschäft florierte. „Früher sind hier zehn Friedhofsgärtnereien gewesen – und die haben alle gut gelebt. Was meinen Sie, was hier in den 60er-Jahren am Totensonntag los gewesen ist“, erzählt Diekmeyer, „das war schlimmer als Weihnachten in der Obernstraße.“ Sogar die Polizei habe kommen und den Verkehr regeln müssen, denn es setzte ein regelrechter Ansturm auf Grabschmuck ein. „Da ging nix mehr.“ Acht bis zehn Leute waren an diesem Tag in der Gärtnerei ausschließlich damit beschäftigt, Gestecke zusammenzustellen, die Jürgen Diekmeyer dann mit der Schubkarre zu den Wartenden beförderte. „Manchmal kam ich nicht über den Fußweg, weil da überall Leute standen.“

Lebhaft in Erinnerung hat Jürgen Diekmeyer auch den Orkan, der im Februar 1962 tobte. Nachbarn saßen damals mit Leitern und Stangen auf dem Dach und halfen, die großen Gewächshausklappen zu sichern. Brenzlig war es auch im Februar 1979: Nachdem die Glashäuser die Mehlstaubexplosion in der Rolandmühle am 6. Februar überstanden hatten, mussten sie in den folgenden Tagen dem Druck einer immer dicker werdenden Schneedecke standhalten. Ein anderes Mal verhieß ein merkwürdiges oranges Licht am Himmel nichts Gutes. Gerade noch rechtzeitig konnten sich die Gärtner unter die Gewächshaustische retten, bevor Hagelkörner das Glasdach zerschlugen.

Auf Expansionskurs

Im Laufe der Jahre gelang es den Diekmeyers, ihren Betrieb immer weiter zu vergrößern. 1986 übernahm die Gärtnerei einen Nachbarbetrieb und im Jahr 2004 noch einen. Dies sei der „große Sprung“ gewesen, findet Jürgen Diekmeyer rückblickend, denn nun bezog das Geschäft die Adresse Im Freien Meer 17, die eine günstigere Lage hatte als der „Urbetrieb“.

Ab 1998 führte Jürgen Diekmeyer das Geschäft alleine und sein Sohn Stefan fällte eine Entscheidung: Er kündigte seinen Job bei der Bundespolizei, machte eine Friedhofsgärtnerlehre und seinen Meister und stieg in den Familienbetrieb ein. „Es ist selten genug, dass die Kinder die Betriebe übernehmen. Von daher sind wir ein Vorzeigebetrieb“, freut sich darüber Jürgen Diekmeyer. Voriges Jahr hat der frühere Kreisgärtnermeister und Präsident der Gartenbaufachkammer die Geschäftsführung an seinen Sohn übergeben, dem er seitdem als Senior-Berater zur Seite steht. Gemeinsam mit elf Angestellten betreut Stefan Diekmeyer heute Grabstellen in Walle und Bremen-Nord. Und was vielleicht nicht jeder weiß: Der Traditionsbetrieb ist nicht nur Ansprechpartner für Grabschmuck, Grabbepflanzung und Grabpflege, sondern bietet auch Blumenschmuck für alle anderen Anlässe und Gelegenheiten.