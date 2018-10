Tim Brosowski von der Bremer Fachstelle Glücksspielsucht will für die Gefahren sensibilisieren. (Roland Scheitz)

10 000 Postkarten mit persönlichen Fragen zum Thema Spielsucht liegen seit Kurzem an 200 öffentlichen Orten im Stadtteil aus. Damit will die Arbeitsgruppe Spielsucht des Präventionsrates West für die Risiken sensibilisieren. „Wir stellen fest, dass Glücksspiel häufig als völlig normal und harmlos angesehen wird“, sagt Tim Brosowski von der Bremer Fachstelle Glücksspielsucht. Derzeit verhandele man mit der Politik über die Einrichtung einer Zentralstelle zur bremenweiten Spielersperre.

Rund 100 Spielhallen und 45 Wettbüros gibt es aktuell in Bremen. Viele davon liegen im Bremer Westen. Hinzu kommen stadtweit eine große Zahl an Geldspielautomaten in gastronomischen Betrieben und ein stark wachsender Onlinemarkt. An nahezu jeder Ecke ist es fast rund um die Uhr möglich, beispielsweise eine Sportwette abzugeben – mit dem Smartphone dauert es nur wenige Sekunden. Die Arbeitsgruppe Spielsucht des Präventionsrates West will zumindest das stationäre Angebot eindämmen und macht sich gleichzeitig für eine zentrale Anlaufstelle zur Selbstsperrung stark.

Wer eingesehen hat, dass er ein Problem mit dem Spielen hat, hat seit einigen Jahren die Möglichkeit, ein zeitlich begrenztes Hausverbot gegen sich selbst zu erwirken. Die Selbstsperrung an sich begrüßt Tim Brosowski von der Bremer Fachstelle Glücksspielsucht, äußert sich jedoch kritisch zum Verfahrensablauf: „Die Betroffenen müssen zu diesem Zweck jede Spielhalle einzeln aufsuchen.“ Die Daten würden nur lokal gespeichert und der Betreiber, der womöglich drei Straßen weiter ansässig sei, sei über das Problem seines Gastes schon nicht mehr informiert. Da Menschen mit Suchtproblemen besonders labil seien, sei das alles andere als eine gute Lösung.

„Zudem haben wir bei unseren Tests festgestellt, dass seitens des Personals oftmals hohe Hürden aufgebaut werden. Es heißt dann häufig, das könne nur der Chef machen und der sei gerade nicht da“, berichtet Brosowski von Ausreden der Beschäftigten in einigen Spielhallen. Unter diesen Voraussetzungen sei es für die Betroffenen nur sehr schwer möglich, von ihrer Sucht loszukommen. Und mit ihrem Verhalten schädigten sie meist nicht nur sich selbst, sondern oftmals auch ihre Angehörigen. Für die Gewinne der Anbieter zahle letztendlich die ganze Gesellschaft, sagt Tim Brosowski.

Dagegen macht seit drei Jahren die Arbeitsgruppe Spielsucht des Präventionsrates West mobil. Anlass für die Gründung im Jahr 2015 ist nach eigenen Angaben die zunehmende Präsenz von Spielhallen und Sportwettbüros im Stadtbild gewesen. Mitglieder des Zusammenschlusses sind neben der Fachstelle Glücksspielsucht auch das Landesinstitut für Schule und die vier Vereine Gesundheitstreffpunkte, Wilde Bühne Bremen, Weißer Ring und der Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit.

Die Arbeitsgruppe möchte eine Diskussion über Glücksspiel und -sucht in Bremen befördern und hat dazu seit 2015 sieben Empfehlungen an die Politik und öffentliche Institutionen herausgegeben. Sie lauten: Mehr Öffentlichkeitsarbeit und Prävention – insbesondere an Schulen, das Zurückdrängen des Glücksspielangebots, Unterstützung der Spielerselbstkontrolle durch Einrichtung einer bremenweiten Spielersperre, verdeckte Kontrollen bei den stationären Anbietern sowie Geldbußen bei Verstößen, mehr qualifizierte Beratungsangebote, die Einrichtung einer bundesweit agierenden Glücksspielbehörde und die Sicherstellung von Begleitforschung.

Kernpunkt des Katalogs ist es, die Einrichtung eines zentralen Systems für die Spielersperre zu erreichen, sagt Brosowski. Die Arbeitsgruppe Glücksspiel schlägt vor, dass Bremen in dieser Angelegenheit dem Vorbild Hessen folgen soll. Dort ist bereits im Jahr 2013 das Spielersperrsystem Oasis (Onlineabfrage Spielerstatus) ans Netz gegangen. An dieses System sind Spielhallenbetreiber verpflichtend angeschlossen und es findet ein Datenaustausch statt. „Für die Betroffenen bedeutet das, dass sie die Sperrung nur ein Mal beantragen müssen. Das ist ein großer Vorteil“, meint der Suchtexperte. Nur so könne die Möglichkeit zum Selbstschutz überhaupt erst wirksam werden. Zur Umsetzung äußert er sich zuversichtlich: „Wir sind bereits in gutem Gespräch mit der Gesundheitssenatorin“, erklärt Tim Brosowski.