Christina Vogelsang (links) und Christiane Fichtner besuchen gemeinsam die Ausstellung „Jetzt, hier“ in der Galerie Roter Hahn. (Roland Scheitz)

Jeder Stuhl lädt zum Sitzen ein. Wenn er aber draußen steht, zeigt er etwas vom Leben der Besitzer und steht dort in einer Beziehung zur anderen Umgebung.

„Stühle, die in einem Flussdelta in Australien vor dichtem Astwerk aufgestellt wurden, haben offenbar Jugendlichen zu heimlichen Treffen gedient“, sagt Christiane Fichtner. „Damit erhält der Ort eine konspirative Note.“ Unter dem Titel „Jetzt, hier“ zeigt Fichtner in der Galerie Atelierhaus Roter Hahn Fotografien und Installationen zum Thema Sitzgelegenheiten. „Stühle, Sessel und Sofas, die in Deutschland Sperrmüll wären, stehen zum Beispiel in ärmeren Ländern draußen und werden noch verwendet, auch wenn sie schon starke Gebrauchsspuren zeigen“, sagt die Künstlerin.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber auch in Australien, Bremen oder Bayreuth hat sie Sitzgelegenheiten in allen Variationen fotografiert: ausgebrannte Sessel, Autositze in freier Landschaft, Bürostühle, prunkvolle Sessel in goldenem Rahmen, hellblaue Polstergarnituren oder auch einen umgedrehten Stuhl in einer großen Pfütze, in der sich ein Wohnblock spiegelt – Bilder des Zerfalls, Fotos, die zeigen, dass nichts bleibt, wie es ist.

„Viele der Stühle tragen noch persönliche Spuren und sind damit fast kleine Individuen“, sagt die Künstlerin, denn auf ihren Fotografien sind sie verschlissen, angenagt oder zerkratzt. Christiane Fichtner bekennt sich zu einer nomadischen Lebensweise und hat im Jahre 2011 ihren angestammten Wohnsitz im Gröpelinger Hafengebiet aufgegeben. Umherziehend, passt sie ihre Arbeitsweise dem mobilen Leben an und konzentriert sich auf Formen des Festhaltens, die auf Reisen praktikabel sind: Skizzen, Zeichnungen und Fotografien werden von ihr gesammelt und archiviert.

Gelernte Hutmacherin

„Ich finanziere mich über ein paar Monate durch Arbeit am Theater, dann ziehe ich wieder los“, sagt Christiane Fichtner, „und beim Reisen gehört das Fotografieren mit dem Smartphone neben dem Zeichnen einfach dazu.“ Sie hält fest, was sie zufällig auf Spaziergängen entdeckt, und jedes Stuhlfoto erzählt eine kleine Geschichte. Ein wenig ist ihr Flanieren wie ethnologische Forschung, denn an den verschiedenen Orten drückt sich das Verhältnis der Bewohner zu ihrem Mobiliar deutlich aus. „Mich interessiert allerdings eher der visuelle Eindruck als der soziale Kontext“, sagt Christiane Fichtner. Die Künstlerin versucht, ihn durch die gewählte Perspektive zum Ausdruck zu bringen. Außer den zahlreichen Farbfotografien von Stühlen an einer großen weißen Wand in unterschiedlichen Formaten gehört zu ihrer Ausstellung auch eine Installation von Stühlen, die sie im Stadtteil gefunden hat. Sie sind auf- und ineinander gestellt und mit einer Plastikfolie überzogen. „Da die Folie mit vielen durchsichtigen Klebebändern versehen ist, bleibt die Form stabil, wenn ich sie später von den Stühlen abnehme – daraus entsteht dann eine neue abstrakte Skulptur“, sagt Christiane Fichtner, die gelernte Hutmacherin ist und am Bremer Theater im Kostümbereich arbeitet.

„Während meines Modedesign-Studiums habe ich gemerkt, dass ich in der Freien Kunst besser aufgehoben bin“, sagt sie, „doch bereits in meiner Diplomarbeit habe ich mich mit Gebrauchsspuren in der Mode befasst. Und immer behalten meine Arbeiten einen räumlichen Bezug, ich arbeite eher wie eine Bildhauerin.“ Dies zeigt sich auch in ihren Zeichnungen, in denen sich aus roten Liniengeflechten dreidimensionale Gebilde entwickeln, die kaum benennbare Objekte erkennen lassen. Bekannt ist Christiane Fichtner im Bremer Raum jedoch vor allem als Konzeptkünstlerin. So hat sie mit diesem Thema bereits in der Kulturkirche St. Stephani gearbeitet, wo sie zahlreiche Stühle in Form eines Labyrinths angeordnet hat.

Das Atelierhaus Roter Hahn in einer ehemaligen Wagenhalle der Feuerwache wird vom Verein Kultur vor Ort ausschließlich aus Spenden und Eigenmitteln betrieben. „In der ersten Jahreshälfte legen wir einen Schwerpunkt auf die Kunst von Kindern und Jugendlichen, in der zweiten Jahreshälfte präsentieren wir vor allem zeitgenössische Künstler“, sagt Christina Vogelsang von Kultur vor Ort in Gröpelingen, „und wer das benachbarte Café besucht, kann einen Blick auf die Werke werfen.“ Wer die Fotos von Christina Fichtner intensiv betrachtet, geht vielleicht mit anderen Augen durch den Stadtteil.

Die Ausstellung „Jetzt, hier“ ist bis Freitag, 29. November, in der Galerie im Atelierhaus Roter Hahn, Gröpelinger Heerstraße 226, zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.